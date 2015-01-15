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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 00:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

о! Я рад :) У меня ещё один поклонник.
Всё просто.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 08:26

Пілітє, Шура, пілітє!
Воно ж з Чернівців видно краще - де та яка Львівська нерухомість та як воно будЕ...
Слухаємо уважно поради "бувалого" чернівчанина та бувалого харків'янина: роздуми про львівську нерухомість, про львівські райони, про львівські тенденції, про львівських орендарів, про львівські ціни...
А як же... ми ж ці, як воно в біса, "поклоннікі"...

Пан Долярчик! Готуйтеся! А я до середи помОвчу. Мені є чого мовчати.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Акурт, да молчать не надо. Нам нравится как вы пишете. Совет был - бухать меньше! Ну или хотя бы не писать об этом :)
Всё просто.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:41

Это ж как знатока львовских районов новый "небоскрёб на Стрыйской" впечатлил. Вообще стоит не только меньше за воротник класть, но и по делу писать, а не околесицу простынями.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А де там небоскрёб ?


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