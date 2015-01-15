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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:45

  sinus написав:Ще один покращувач! Яка така вторичка? Ту яку і через 10 років не продашь за що придбав? Ну ви панство якщо разом з Акурт ом п'є, то хоч закусуйте!

А во Львове уже нет интересной вторички под аренду? Куда она подевалась?

А насчёт "продать хоть за то, за что купил" - так этот вопрос нужно задавать себе ДО покупки. Это касается любой инвестиции

И я не понял: пан топит только за новострой?
Или пан считает, что любая недвижимость вообще - это инвестиция "в минус"?
Со вторым я скорее соглашусь, почти на 100%
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:45

а жити то треба вже і сьогодні! - але і з думкою про майбутн

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:
  Вкладчик1234 написав:[quote="4300580:то ж, ми всі розуміємо, що вони притримують кращі квартири, але зробити щось з тим всім - НІЧОГО НЕ МОЖЕМО!!

Голосуйте "рублем" - переключайтесь на интересную вторичку

...так, але це коли є достатньо ла-ве!......а так, то пересічні шукають хороше розтермінування, яке вторинка - не дає!

=====

Я даже не знаю на каком месте рассрочка среди факторов покупки недвижимости.

А пересичные, если не хватает на новострой, - берут вторичку поменьше площадью, или похуже локацией. Зато лишаются рисков недостроя, часто имеют какой-никакой ремонт и т.п.

Если у новостроя решающий фактор для покупки - это рассрочка - то у меня для "инвесторов" плохие новости[/quote]
=======

....от я якраз щось між тим і вибирав, що Ви написали вище.......але, я вирішив потерпіти/пожертвувати часом(1,5р) і вкластись у первинку! :D - на перспективу!(якщо я захочу пізнішше продати і переселитись в щось інше, то первинку НАБАГАТО легше продати, ніж вторинку, яка однозначно за роки ще ПОДЕШЕВІЄ!).....-ну і того ярма(як пише Акурт) ЦО - я не хотів його тягнути!
...та й нове - є нове! - це однозначно, як гарна молодиця 18-20р......- і хоч "з досвідом", но бабуся 70р! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:49

  Долярчик написав:от я якраз щось між тим і вибирав, що Ви написали вище.......але, я вирішив потерпіти/пожертвувати часом(1,5р) і вкластись у первинку! - на перспективу!(якщо я захочу пізнішше продати і переселитись в щось інше, то первинку НАБАГАТО легше продати, ніж вторинку, яка однозначно за роки ще ПОДЕШЕВІЄ!).....-ну і того ярма(як пише Акурт) ЦО - я не хотів його тягнути!
...та й нове - є нове! - це однозначно, як гарна молодиця 18-20р......- і хоч "з досвідом", но бабуся 70р!

Ваша "молодыця" - тоже не молодеет :-)
А со временем - её всё больше окружают другие "молодыци", возможно даже поинтереснее.

Так что ответ на вопрос: "что лучше - опытная бабушка в центре, или сочная MILF на окраине" - не такой однозначный :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:51

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:бо дуже дивно, що СТІЛЬКИ будинків(шалено!) будується, і хтось же їх купує!

А Вы исключаете вариант, что эта первичка "перепаковывается" во вторичку "по мутным схемам с чёрным налом"(с) и потом выставляется на всяких OLX?
А до момента продажи уже в виде вторички - составляет тот самый "навес"?

Таким образом, создаётся искусственный дефицит (видимость, что "всё продано"), а влошившийся "инвестор" платит и за себя, и за простой, и за "того парня" (бесплатные квартиры "покровителям")

Все так можливо і є. Але подивіться, наприклад, Семіцвіт, скільки там будинків. І подивіться, скільки є квартир на олх? Я впевений, що багато квартир "маринується" крупними інвесторами, а потім по потребі, продається.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:53

  sinus написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:то ж, ми всі розуміємо, що вони притримують кращі квартири, але зробити щось з тим всім - НІЧОГО НЕ МОЖЕМО!!

Голосуйте "рублем" - переключайтесь на интересную вторичку

Ще один покращувач! Яка така вторичка? Ту яку і через 10 років не продашь за що придбав? Ну ви панство якщо разом з Акуртом п'єте, то хоч закусуйте!

...плюсую за гумор! :mrgreen: .....і не тільки :) бо теж думаю, що через пару років, кому потрібно буде СПРАВДІ продати вторинку - то буде вовком вити, що за неї так мало дають!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:58

  Вкладчик1234 написав:
  sinus написав:Ще один покращувач! Яка така вторичка? Ту яку і через 10 років не продашь за що придбав? Ну ви панство якщо разом з Акурт ом п'є, то хоч закусуйте!

А во Львове уже нет интересной вторички под аренду? Куда она подевалась?

А насчёт "продать хоть за то, за что купил" - так этот вопрос нужно задавать себе ДО покупки. Это касается любой инвестиции

И я не понял: пан топит только за новострой?
Или пан считает, что любая недвижимость вообще - это инвестиция "в минус"?
Со вторым я скорее соглашусь, почти на 100%

Не знаю,что пан считает вторым пунктом,но я хочу сказать,что в ближайшие 20 лет как минимум инвестиция в недвижимость это деньги на ветер!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:59

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:от я якраз щось між тим і вибирав, що Ви написали вище.......але, я вирішив потерпіти/пожертвувати часом(1,5р) і вкластись у первинку! - на перспективу!(якщо я захочу пізнішше продати і переселитись в щось інше, то первинку НАБАГАТО легше продати, ніж вторинку, яка однозначно за роки ще ПОДЕШЕВІЄ!).....-ну і того ярма(як пише Акурт) ЦО - я не хотів його тягнути!
...та й нове - є нове! - це однозначно, як гарна молодиця 18-20р......- і хоч "з досвідом", но бабуся 70р!

Ваша "молодыця" - тоже не молодеет :-)
А со временем - её всё больше окружают другие "молодыци", возможно даже поинтереснее.

Так что ответ на вопрос: "что лучше - опытная бабушка в центре, или сочная MILF на окраине" - не такой однозначный :-)

нє-нє, ми балакаємо про первинку і вторинку, але розташовану в ОДНАКОВІЙ локації! :wink:
.....а так, то так - бабуся в 70р. буде кращою, якщо вона колишня суддя Верховного Суду, чи колишня голова НБУ :shock: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:04

  sinus написав:
  Вкладчик1234 написав:
  sinus написав:Ще один покращувач! Яка така вторичка? Ту яку і через 10 років не продашь за що придбав? Ну ви панство якщо разом з Акурт ом п'є, то хоч закусуйте!

А во Львове уже нет интересной вторички под аренду? Куда она подевалась?

А насчёт "продать хоть за то, за что купил" - так этот вопрос нужно задавать себе ДО покупки. Это касается любой инвестиции

И я не понял: пан топит только за новострой?
Или пан считает, что любая недвижимость вообще - это инвестиция "в минус"?
Со вторым я скорее соглашусь, почти на 100%

Не знаю,что пан считает вторым пунктом,но я хочу сказать,что в ближайшие 20 лет как минимум инвестиция в недвижимость это деньги на ветер!
И неважно новострой это или вторичка-сами все поймёте, что через лет так 5 в них разницы не будет! Неужели не понятно,что по всей Украине,построена строительная пирамида на лохах,которые ещё что-то имели,что вложить,но скоро не станет ни лохов,ни того,что они имели!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Але подивіться, наприклад, Семіцвіт, скільки там будинків. І подивіться, скільки є квартир на олх? Я впевений, що багато квартир "маринується" крупними інвесторами, а потім по потребі, продається.

100% так і є!
....тому я теж приводив приклади з ЖК Авеню-5 чи ЖК Веселка!

....НУ НЕ МОЖУТЬ ВСІ ДО ОДНІЄЇ ПРОДАТИСЬ В 7-МИ БУДИНКАХ ПІДРЯД!- НЕ МОЖУТЬ!!!
..."нє вєрю!"(с) :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:18

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Але подивіться, наприклад, Семіцвіт, скільки там будинків. І подивіться, скільки є квартир на олх? Я впевений, що багато квартир "маринується" крупними інвесторами, а потім по потребі, продається.

100% так і є!
....тому я теж приводив приклади з ЖК Авеню-5 чи ЖК Веселка!

....НУ НЕ МОЖУТЬ ВСІ ДО ОДНІЄЇ ПРОДАТИСЬ В 7-МИ БУДИНКАХ ПІДРЯД!- НЕ МОЖУТЬ!!!
..."нє вєрю!"(с) :mrgreen:

Клиенты по таким ценам покупать не могут (или не хотят), а шаромыги не хотят продавать.

Цены держатся только искусственным дефицитом, или сговором. При этом "навес" припрятанного в рукаве - растёт. И эта лавина когда-то сойдёт
Т.е. шаромыги - это такие себе "собаки на сене". Но "жадность фраера сгубила" - сгубит и жадных шаромыг
И им придётся продавать "за сколько дают", или любоваться своими пустыми заброшенными ЖК "Призрак"1-2-..

Т.е. очевидны признаки пирамиды и/или пузыря в этой сфере
Всё IMHO
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