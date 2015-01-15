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change_pm написав:Але подивіться, наприклад, Семіцвіт, скільки там будинків. І подивіться, скільки є квартир на олх? Я впевений, що багато квартир "маринується" крупними інвесторами, а потім по потребі, продається.
100% так і є! ....тому я теж приводив приклади з ЖК Авеню-5 чи ЖК Веселка!
....НУ НЕ МОЖУТЬ ВСІ ДО ОДНІЄЇ ПРОДАТИСЬ В 7-МИ БУДИНКАХ ПІДРЯД!- НЕ МОЖУТЬ!!! ..."нє вєрю!"(с)
Клиенты по таким ценам покупать не могут (или не хотят), а шаромыги не хотят продавать.
Цены держатся только искусственным дефицитом, или сговором. При этом "навес" припрятанного в рукаве - растёт. И эта лавина когда-то сойдёт Т.е. шаромыги - это такие себе "собаки на сене". Но "жадность фраера сгубила" - сгубит и жадных шаромыг И им придётся продавать "за сколько дают", или любоваться своими пустыми заброшенными ЖК "Призрак"1-2-..
Т.е. очевидны признаки пирамиды и/или пузыря в этой сфере