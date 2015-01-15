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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:43

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:
  change_pm написав:Але подивіться, наприклад, Семіцвіт, скільки там будинків. І подивіться, скільки є квартир на олх? Я впевений, що багато квартир "маринується" крупними інвесторами, а потім по потребі, продається.

100% так і є!
....тому я теж приводив приклади з ЖК Авеню-5 чи ЖК Веселка!

....НУ НЕ МОЖУТЬ ВСІ ДО ОДНІЄЇ ПРОДАТИСЬ В 7-МИ БУДИНКАХ ПІДРЯД!- НЕ МОЖУТЬ!!!
..."нє вєрю!"(с) :mrgreen:

Клиенты по таким ценам покупать не могут (или не хотят), а шаромыги не хотят продавать.

Цены держатся только искусственным дефицитом, или сговором. При этом "навес" припрятанного в рукаве - растёт. И эта лавина когда-то сойдёт
Т.е. шаромыги - это такие себе "собаки на сене". Но "жадность фраера сгубила" - сгубит и жадных шаромыг
И им придётся продавать "за сколько дают", или любоваться своими пустыми заброшенными ЖК "Призрак"1-2-..

Т.е. очевидны признаки пирамиды и/или пузыря в этой сфере

Об этом я и говорю!
sinus
 
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  #<1 ... 42434445
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