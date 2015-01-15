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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 20:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Спасибо, искренне рад, что мои наблюдения получили положительный отклик, ведь иногда хочется этим поделиться, но в реальной жизни из окружения это мало кому нужно. Вот набрёл на эту ветку и запоем прочитал, и даже вставил свои 5 копеек.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 20:51

Re: А якщо взяти кредит на квартиру для здачі в ОРЕНДУ ???

....давно така була думка, от вирішив її озвучити/написати :D
...от я колись думав брати житло під іпотеку "для себе"(але, обдумавши все, вирішив наскирдувати всю суму самостійно! - і в мене це вийшло за 7-м років - частково скирдувалось на депо %% а частково витягував з свого бізнесу.........-хоч, всеодно, взяв у розтермінування на пів року :roll: )......- а от, якщо розглянути приклад квартири для здачі в оренду, але взявши її в кредит?
...беремо кругленьку суму 800тис.грн. - це приблизно ціна однухи з ремонтом в новобудові(так, розумію, що можливо задешево, але нехай нам так пощастило :D )
...тепер, щоб далеко не ходити, йдемо в Ощад, але ми(умовно) маємо 400тис.грн., а ще на 400тис.грн. беремо кредит під іпотеку на 10-ть років! - там дають грошенята на житло під(а точнішше "від") 20,49%річних.......з цього там виходить, що:
Cума кредиту:
400 000
Строк кредиту:
120 місяців
Щомісячний платіж буде дорівнювати
7 860,62
.....виходить, що якщо це все "провернути" і здавати в оренду за 8тис.грн.(ця цифра "висосана" не з пальця, а з попередніх сторінок цієї гілки :wink: ) - то через 10-ть років ваші ж квартиранти погасять ваш кредит і квартира стане ПОВНІСТЮ ВАША!
....наскільки бачите в цюму вигоду, панове? :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я так розумію, що в тому то і справа, що кредити так просто не дають. А як почнуть давати, то ціни на новобуд попруть вверх, а чи то добре вішати ярмо на шию на 20 років , я не знаю. Як на мене, треба сідати у потяг зараз, якщо є кеш. Велика імовірність що потім буде складніше. Колись настане час підйому економіки, і тоді вже точно шлях буде тільки через банк.
Як варіант ще розглядав розтермінування на бережанівська 54 на 10 років, але ти там вселяєшся і не маєш жодних прав, навіть дублікат ключів маєш надати. Вирішив не вписуватись в цю аферу, хоча на калькуляторі дуже привабливо.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:38

  sailed написав:Я так розумію, що в тому то і справа, що кредити так просто не дають. А як почнуть давати, то ціни на новобуд попруть вверх, а чи то добре вішати ярмо на шию на 20 років , я не знаю. Як на мене, треба сідати у потяг зараз, якщо є кеш. Велика імовірність що потім буде складніше. Колись настане час підйому економіки, і тоді вже точно шлях буде тільки через банк.
Як варіант ще розглядав розтермінування на бережанівська 54 на 10 років, але ти там вселяєшся і не маєш жодних прав, навіть дублікат ключів маєш надати. Вирішив не вписуватись в цю аферу, хоча на калькуляторі дуже привабливо.

...чому не дають?- думаю, що навпаки, ніхто НЕ ХОЧЕ брати під такий %%!...-якщо, наприклад, сім"я: він+вона+дитина, нехай обоє заробляють середню зарплату 9+9=18тис.грн/міс - 8тис. на кредит, а за 10тис.грн. в місяць потрібно ТРЬОМ одягатись/взуватись, харчуватись,лікуватись,комуналь......(і то при тому, що вони зразу віддадуть ВСЮ, чи майже всю свою скирду в 400тис.грн)- тільки "відчайдухи" можуть підписатись на таке :!:

п.с....а на Бережанській - він гарненький, як тортик! :D .....і там(по пам"яті) - великі кімнати......правда з ГОСТРИМИ кутами :shock: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:52

Так, кімнати добрячі, я дивився 12й поверх, аж дух перехопило, думав плюнути на все і брати. Кімнати там з полукруглою стіною, а ті що гострі, то кутові. Там дебільне планування з санвузлом у спальні, я би таку не брав.
На рахунок кредитів думаю що все ж таки це проблемно, інакше би всі айтішники вже з квартирами були, їм вигідно, бо зп на бакс зав‘язана, але змушені брати розтермінування у забудовника, а це не мед, я вам скажу, бо терміни в них дуже малі, і виходить що цілий рік треба по 1000дол наприклад віддавати, а це трохи напряжно, бо треба ще барбершопи відвідувати, та все таке інше, плюс ціна квартири суттєво здорожчає, якщо оплата не 100 відсотків.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:56

Якась пошесть пішла: старт-ап гілки написав 24 рядки тексту...
Це не добре... Будуть бити...

P.S. Дал шанс - в личке - таксисту из Черновцов реабилитировать себя и убрать оскорбления в мой адрес на этой ветке - живущего во Львове - из Черновцов.
Не поверите, не только не убрал оскорбления в мой адрес, но и предложил меня в личке - напоить коньяком прямо в Черновцах. Это тот таксист, который все писал о том, что я с "бухлом" сижу, не отрываясь. Я хоть слово для себя новое узнал...
Предложил мне бухло....
Это именно тот, что дал мне понять, что у парней все плохо и очень плохо.
И это оказалось правдой.
То есть безнадежно плохо.

Перекрестимся.
Анонсирую на среду:
- фото раскрытой и разлитой бутылочки белого сухого калифорнийского, привезенного мне лично из Калифорнии. Повод наконец-то открыть и выпить, надеюсь, - по сегодняшним данным - будет.
- неожиданное резюме от меня лично по теме ветки (сильно не обещаю. Если будет настроение сказать и написать правду. Не буду говорить СЕГОДНЯ о причинах).
Перекрещусь, чтобы НИЧЕГО не сорвалось.
Гарної середи!

P.P.S. для Долярчик'а.
Не беріть в кредит нічого. Хіба що холодильник в кредит - і то в безвідсотковий (там Вас на іншому хочуть піймати) в А-банку на термін в 6 місяців - чисто для облаштування квартири з орендарями.
Не та країна, щоби щось брати в кредит.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 лют, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:йдемо в Ощад, але ми(умовно) маємо 400тис.грн., а ще на 400тис.грн. беремо кредит під іпотеку на 10-ть років! - там дають грошенята на житло під(а точнішше "від") 20,49%річних.......з цього там виходить, що:
Cума кредиту:
400 000
Строк кредиту:
120 місяців
Щомісячний платіж буде дорівнювати
7 860,62
.....виходить, що якщо це все "провернути" і здавати в оренду за 8тис.грн.(ця цифра "висосана" не з пальця, а з попередніх сторінок цієї гілки ) - то через 10-ть років ваші ж квартиранти погасять ваш кредит і квартира стане ПОВНІСТЮ ВАША!


Не все так просто.
Минулого тижня, Кредобанк.
Купуємо квартиру. Вартість всієї квартири без ремонту 500 000 грн, з них 1й внесок 100 000 грн сплачує покупець. Решту 400 000 бере у кредит на три роки, ставка 17% (1й рік), потім 18% (2й) і 19%(3й рік)
Додаткові комісії:
*0.99=3960 грн - разова комісія банку
*0,6=2400 страхування життя на рік (щороку нова купується)
*0,185 - страхуваня майна на оціночну вартість (може відрізнятися від ціни купівлі)
800 грн - оцінка майна
Далі нотаріально посвідчені договори іпотеки, довідки, застава, офіційне працевлаштування і переконливий офіційний дохід.

Щомісячий платіж 14262 грн *17% (ставка кредиту)*36 місяців
Виходить за три роки переплата мінімум у 113275 грн

І щоби орендарі за це платили, треба, щоб з моменту підписання договору вони туди заселилися, що у випадку з новобудовами нереально, але можливо на вторинному ринку.
Але кажуть банкіри, що люди беруть.
Lambada
 
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