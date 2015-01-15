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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:19

По поводу паркингов, у нас возле дома (новострой, 5 лет) тот же застройщик построил крытый паркинг на 25 мест, ставить вокруг дома реально некуда, если приедешь позже 8 - уже за 100 метров нужно идти от дома в сторону стройки, пустыря небольшого, там стремновато уже ставить, но ничего, райончик не криминальный.

А приятнее же прям под домом, что б еще и из окна прям сверху на свою машину смотреть.

Так вот этот паркинг продается за 7000$ место и заполнен на 1/3, ну может максимум наполовину, с учетом того, что дворник всегда ставит там свою славуту, вряд ли он купил место.

Итого, купить за 7к, сдавать за 20$ с окупаемостью 30 лет при таком спросе?
Aldebaranchik
 
Повідомлень: 19
З нами з: 06.02.18
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 18:48

Aldebaranchik как вариант, инвестору делать на этом бизнес - строить, но не продавать, а сдавать в аренду. Себестоимость паркинга гораздо нииже строительства жилого дома: не нужны канализация, газ, отопление, лифты, вентиляция, придомовая территория и т.п. Если жить не одним днем, то это отличный бизнес в жилых кварталах и с каждым годом он будет более востребованней. Но у нас же идиотики-"бизнесмены". Площадь паркинга под машину примерно 6-8 кв.м и они эти метры хотят продать по 1000у.е. за квадрат при себестоимости баксов в сто.
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 21 лют, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
whois2010
 
Повідомлень: 26
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 18:50

Aldebaranchik
Видимо сейчас еще народ не понял, что будет только хуже с поиском парковки.
Либо настанет время каршеринга раньше:).
Но скорее просто наставят столбиков вдоль всех тротуаров и тогда уже имеющийся автопарк некуда ставить будет. Этот вариант я рассматриваю в первую очереть так как процесс уже идет, а автовладельцы еще спят. Халява имеет свойтво заканчиваться неожиданно.
И паркоместа раскупят как только неделю придется оставлять машину за километр, и оренда повысится.

На счет продать гараж я бы не советовал. Хотя зависит от того где и сколько дают. У меня их два. Один в 300 метрах от дома. Соседний сдается за 50 баксов (писал выше). Я его использую как мастерскую, где иногда что-то пилю строгаю, храню теже колеса зимние. Короче нужная пусть не часто вещь. Есть где руки приложить мужику ;).
Второй аж возле Метро, на Конюшинной. Не знаю что с ним делать. За 500 кирпичный бокс продавать не хоцца. Сдавать за копейки тоже. Плачу за него 400 грн в год.
fis
 
Повідомлень: 86
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 18:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  whois2010 написав:Aldebaranchik как вариант, инвестору делать на этом бизнес - строить, но не продавать, а сдавать в аренду. Себестоимость паркинга гораздо нииже строительства жилого дома: не нужны канализация, газ, отопление, лифты, вентиляция, придомовая территория и т.п. Если жить не одним днем, то это отличный бизнес в жилых кварталах и с каждым годом он будет более востребованней.

Плюсую
Только инвестору такой гараж всё равно пока дорого продают. Разве что инвестор лицо близкое к застройщику. Как видим спроса пока нет, а квартиру можно сразу сдавать за нормальные деньги.
fis
 
Повідомлень: 86
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:04

fis под "инвестором" я имел ввиду людей, ведущих застройку, не покупателей
whois2010
 
Повідомлень: 26
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:28

Дійсно пощастило :D
і їх реально використовують як гараж чи все ж як майстерню?

біля тойоти, там де шурують місто трав і вишурували фамілію були кооперативні гаражі Колега мав, продав і перехрестився. Усе забудовують.
На Вулецькій забудовник веде переговори із власниками гаражів про їх викуп і знесення - там сотні гаражів - нікому не потрібні - продають гараж з ямою і другим поверхом за 3,5 тисяч баків :shock: може якому лоху впарять 8)[/quote]
На тунельнійдійсно стпвлть машину, а той , що ближч доПерфецького пацан зняв, недавно заходив , а там 4 скутера стоїть.Там доречі голова переробив доки з гаражного на будівельно гаражний кооп.Зара пробуємо приватизувати землю під кооп.Думаю поки Андрієві Долі не занесеш фіг що получится.Тодіб можна було замість металевого гаража побудувати 2 поверхи цегляний.А там би були зовсім інші варіанти по оренді.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:42

  whois2010 написав:Aldebaranchik как вариант, инвестору делать на этом бизнес - строить, но не продавать, а сдавать в аренду.

на ринку вже можна знайти новобуди, де не продаються паркомісця в паркінгу, а тільки здаються (чи плануються) в оренду, а кошти з оренди йдуть на рахунок управляючої компанії забудовника.
Та й паркомісце - це частина інфраструктури, як дитмайданчик чи газончики, і мабуть воно має бути закладено в ціні квартири.
Lambada
 
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  #<1 ... 47484950
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