Додано: Сер 21 лют, 2018 18:50

Видимо сейчас еще народ не понял, что будет только хуже с поиском парковки.Либо настанет время каршеринга раньше:).Но скорее просто наставят столбиков вдоль всех тротуаров и тогда уже имеющийся автопарк некуда ставить будет. Этот вариант я рассматриваю в первую очереть так как процесс уже идет, а автовладельцы еще спят. Халява имеет свойтво заканчиваться неожиданно.И паркоместа раскупят как только неделю придется оставлять машину за километр, и оренда повысится.На счет продать гараж я бы не советовал. Хотя зависит от того где и сколько дают. У меня их два. Один в 300 метрах от дома. Соседний сдается за 50 баксов (писал выше). Я его использую как мастерскую, где иногда что-то пилю строгаю, храню теже колеса зимние. Короче нужная пусть не часто вещь. Есть где руки приложить мужикуВторой аж возле Метро, на Конюшинной. Не знаю что с ним делать. За 500 кирпичный бокс продавать не хоцца. Сдавать за копейки тоже. Плачу за него 400 грн в год.