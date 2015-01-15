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По поводу паркингов, у нас возле дома (новострой, 5 лет) тот же застройщик построил крытый паркинг на 25 мест, ставить вокруг дома реально некуда, если приедешь позже 8 - уже за 100 метров нужно идти от дома в сторону стройки, пустыря небольшого, там стремновато уже ставить, но ничего, райончик не криминальный.
А приятнее же прям под домом, что б еще и из окна прям сверху на свою машину смотреть.
Так вот этот паркинг продается за 7000$ место и заполнен на 1/3, ну может максимум наполовину, с учетом того, что дворник всегда ставит там свою славуту, вряд ли он купил место.
Итого, купить за 7к, сдавать за 20$ с окупаемостью 30 лет при таком спросе?
Aldebaranchik как вариант, инвестору делать на этом бизнес - строить, но не продавать, а сдавать в аренду. Себестоимость паркинга гораздо нииже строительства жилого дома: не нужны канализация, газ, отопление, лифты, вентиляция, придомовая территория и т.п. Если жить не одним днем, то это отличный бизнес в жилых кварталах и с каждым годом он будет более востребованней. Но у нас же идиотики-"бизнесмены". Площадь паркинга под машину примерно 6-8 кв.м и они эти метры хотят продать по 1000у.е. за квадрат при себестоимости баксов в сто.
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 21 лют, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Aldebaranchik Видимо сейчас еще народ не понял, что будет только хуже с поиском парковки. Либо настанет время каршеринга раньше:). Но скорее просто наставят столбиков вдоль всех тротуаров и тогда уже имеющийся автопарк некуда ставить будет. Этот вариант я рассматриваю в первую очереть так как процесс уже идет, а автовладельцы еще спят. Халява имеет свойтво заканчиваться неожиданно. И паркоместа раскупят как только неделю придется оставлять машину за километр, и оренда повысится.
На счет продать гараж я бы не советовал. Хотя зависит от того где и сколько дают. У меня их два. Один в 300 метрах от дома. Соседний сдается за 50 баксов (писал выше). Я его использую как мастерскую, где иногда что-то пилю строгаю, храню теже колеса зимние. Короче нужная пусть не часто вещь. Есть где руки приложить мужику . Второй аж возле Метро, на Конюшинной. Не знаю что с ним делать. За 500 кирпичный бокс продавать не хоцца. Сдавать за копейки тоже. Плачу за него 400 грн в год.
whois2010 написав:Aldebaranchik как вариант, инвестору делать на этом бизнес - строить, но не продавать, а сдавать в аренду. Себестоимость паркинга гораздо нииже строительства жилого дома: не нужны канализация, газ, отопление, лифты, вентиляция, придомовая территория и т.п. Если жить не одним днем, то это отличный бизнес в жилых кварталах и с каждым годом он будет более востребованней.
Плюсую Только инвестору такой гараж всё равно пока дорого продают. Разве что инвестор лицо близкое к застройщику. Как видим спроса пока нет, а квартиру можно сразу сдавать за нормальные деньги.
Дійсно пощастило і їх реально використовують як гараж чи все ж як майстерню?
біля тойоти, там де шурують місто трав і вишурували фамілію були кооперативні гаражі Колега мав, продав і перехрестився. Усе забудовують. На Вулецькій забудовник веде переговори із власниками гаражів про їх викуп і знесення - там сотні гаражів - нікому не потрібні - продають гараж з ямою і другим поверхом за 3,5 тисяч баків може якому лоху впарять [/quote] На тунельнійдійсно стпвлть машину, а той , що ближч доПерфецького пацан зняв, недавно заходив , а там 4 скутера стоїть.Там доречі голова переробив доки з гаражного на будівельно гаражний кооп.Зара пробуємо приватизувати землю під кооп.Думаю поки Андрієві Долі не занесеш фіг що получится.Тодіб можна було замість металевого гаража побудувати 2 поверхи цегляний.А там би були зовсім інші варіанти по оренді.
whois2010 написав:Aldebaranchik как вариант, инвестору делать на этом бизнес - строить, но не продавать, а сдавать в аренду.
на ринку вже можна знайти новобуди, де не продаються паркомісця в паркінгу, а тільки здаються (чи плануються) в оренду, а кошти з оренди йдуть на рахунок управляючої компанії забудовника. Та й паркомісце - це частина інфраструктури, як дитмайданчик чи газончики, і мабуть воно має бути закладено в ціні квартири.
Згадав приказку: "Бачили очі, що брали - їжте, хос вилізте!" Згадав, коли читаю про страждання з паркувальними місцями. Ось просто інтересно: невже покупан квартири не бачить, що тут не можна брати квартиру, бо не можна ніде поставити автівку?
Ми на тому із сином обпеклися добряче. Таких помилоу не робимо.
Вчорашня середа для мене була - як і заплановано - успішною. Я завершив етап під назвою "Львіська нерухомість" - тобто майже повністю з неї вийшов. Продав як "готові працюючи бізнеси". Для себе залишив одну затишну квартиру у Львові та один шмат землі піді Львовом. Вектор спрямований на Захід на на Південь. Виграє хто? Той, хто продає, коли ВСІ купують. Та той, хто купує, коли всі продають. Немає в мене бажання ділитися подробицями.
ПАРКУВАЛЬНІ СТРАЖДАННЯ (Роздуми у четвер перед вечірнім банкетом у "Голодному Миколі") Давно це було... Рік 2003... Теща якось так назбирала тисяч 5 000 пенсійних долярів та побажала жити "ближче до доні". Я вже мав досвід "жити ближче до мами" тому зразу відчув небезпеку. То був час, коли мильна бульбашка на ринку нерухомості ще не почала надуватися. Тоюто, бульбашку вже готоували, але ще не почали надувати. Що можна було купити за 5 000 у Києві, Дніпрі, або у Львові? "Однушку". Поганеньку. Вторинку. Я із гидотою дивився на ті поганенькі хрущики та щось подібне. Скільки тоді коштував новий "квадрат"? 190-220 $. Тещу умовив зупинитися на пів-дорозі між двома дочками та "приземлитися" у славетному Дніпрі. - Тільки новобудова - подумав я. Приятель - ріелтор - у розмові в Плавальному басейні "Метеор" якось сказав: - Аби я купував собі, то взяв би "двушку" незвичного планування - 88 квадратів - по ціні в 220 долярів за квадрат. - Вилізаємо з басейну та дивимося - так сказав я. Подивилися та я купив, додавши до тещиних 5 000 долярів, (88х220)-5000=14 360 $. Квартира дійсно була незвичного планування - таких мйже й не буває. Трикутний балкон з видом на Дніпро (поверх 8 з 14-ти). Головна кімната - 31 квадратний метр. З неї - ще один балкон. Хоч на лісапеді катайся. Зробили недорогий ремонт - на підлогу лінолеум "під паркет" та недорогі шпалери - теща була дуже задоволена. Ще й влаштувалася працювати конс'єржем у свому під'їзді - там забудовник зробив окремий кабінет із вікном. Супер: теща пристроєна. Дуже приємно було приїздити у гості: новенький чистенький двір. Двір невеликий - і виходить на нього аж 3 (три) під'їзди. Чисто, акуратно. Нові жильці - всі БАГАТІ (це дуже погано). Теща допомагала тримати двері або викликати ліфт: робота ж бо така: зустрічати всіх - хоч власників, хоч робітників. Так сталося, що в черговий приїзд було важко припаркувтаися саме біля входу. Ну, буває... Коли три входи поруч та будинок на 14 поверхів... буває всяке...
Восени 2005 купили ще декільки квартир під здачу. В цій вирішили робити ремонт. За проектом. Керував син. "Вкинули" 40 000$. Там все було саме сучасне. Все суперове. Кухню та спальню перетворили на студію. З великої кімнати зробили спальню (31 квадрат!!!). Сама сучас на побутова техніка. Ще під час ремонту у 2006 році помітили, що у дворі стає важео під'їхати та вивантажити щось авжке - наприклад, холодильник. Повний абсурд почався у 2011 році. У тім дворі від Лексусів та Кайєнів не то що припаркуатися було неможливо - пройти до дверей не завжди получалося.
Самі хитрі почали фарбою на асфальті рисувати "своє місце". Потім були збори і вирішили розграфити територію та поставити на асфальті "замки", та таке місце коштувало... коштувало... вже забув скільки кощштувало. НЕ ДЕШЕВО. Й незаконно. Ми не платили. Ми ставили за "рогом" матюкаючись. У 2012 році вирішили цю прєлєсть продати. Автівку ніде не можна було поставити, навіть на платній парковці. гаражи ніде вже не здавалися - всі зайнято.
Прєлесть пішла за 110 000$. Перехрестилися.
Згадав приказку: "Бачили очі, що брали - їжте, хос вилізте!" Згадав, коли читаю про страждання з паркувальними місцями.