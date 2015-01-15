Додано: Чет 22 лют, 2018 10:16

Згадав приказку:Згадав, коли читаю про страждання з паркувальними місцями.Ось просто інтересно: невже покупан квартири не бачить, що тутбрати квартиру, бо не можна ніде поставити автівку?Ми на тому із сином обпеклися добряче. Таких помилоу не робимо.Вчорашня середа для мене була - як і заплановано - успішною. Я завершив етап під назвою "Львіська нерухомість" - тобто майже повністю з неї вийшов.Продав як "готові працюючи бізнеси".Для себе залишив одну затишну квартиру у Львові та один шмат землі піді Львовом.Вектор спрямований на Захід на на Південь.Немає в мене бажання ділитися подробицями.(Роздуми у четвер перед вечірнім банкетом у "Голодному Миколі")Давно це було... Рік 2003... Теща якось так назбирала тисяч 5 000 пенсійних долярів та побажала жити "ближче до доні". Я вже мав досвід "жити ближче до мами" тому зразу відчув небезпеку.То був час, коли мильна бульбашка на ринку нерухомості ще не почала надуватися. Тоюто, бульбашку вже готоували, але ще не почали надувати.Що можна було купити за 5 000 у Києві, Дніпрі, або у Львові?"Однушку". Поганеньку. Вторинку.Я із гидотою дивився на ті поганенькі хрущики та щось подібне.Скільки тоді коштував новий "квадрат"?190-220 $.Тещу умовив зупинитися на пів-дорозі між двома дочками та "приземлитися" у славетному Дніпрі.- подумав я.Приятель - ріелтор - у розмові в Плавальному басейні "Метеор" якось сказав:- Аби я купував собі, то взяв би "двушку" незвичного планування - 88 квадратів - по ціні в 220 долярів за квадрат.- Вилізаємо з басейну та дивимося - так сказав я.Подивилися та я купив, додавши до тещиних 5 000 долярів, (88х220)-5000=14 360 $.Квартира дійсно була незвичного планування - таких мйже й не буває. Трикутний балкон з видом на Дніпро (поверх 8 з 14-ти). Головна кімната - 31 квадратний метр. З неї - ще один балкон. Хоч на лісапеді катайся. Зробили недорогий ремонт - на підлогу лінолеум "під паркет" та недорогі шпалери - теща була дуже задоволена. Ще й влаштувалася працювати конс'єржем у свому під'їзді - там забудовник зробив окремий кабінет із вікном. Супер:Дуже приємно було приїздити у гості: новенький чистенький двір.Двір невеликий - і виходить на нього аж 3 (три) під'їзди.Чисто, акуратно. Нові жильці - всі БАГАТІ ().Теща допомагала тримати двері або викликати ліфт: робота ж бо така: зустрічати всіх - хоч власників, хоч робітників.Так сталося, що в черговий приїзд було важко припаркувтаися саме біля входу. Ну, буває... Коли три входи поруч та будинок на 14 поверхів... буває всяке...Восени 2005 купили ще декільки квартир під здачу.В цій вирішили робити ремонт. За проектом. Керував син."Вкинули" 40 000$. Там все було саме сучасне. Все суперове. Кухню та спальню перетворили на студію. З великої кімнати зробили спальню (31 квадрат!!!). Сама сучас на побутова техніка.Ще під час ремонту у 2006 році помітили, що у дворі стає важео під'їхати та вивантажити щось авжке - наприклад, холодильник.Повний абсурд почався у 2011 році. У тім дворі від Лексусів та Кайєнів не то що припаркуатися було неможливо - пройти до дверей не завжди получалося.Самі хитрі почали фарбою на асфальті рисувати "своє місце".Потім були збори і вирішили розграфити територію та поставити на асфальті "замки", та таке місце коштувало... коштувало... вже забув скільки кощштувало. НЕ ДЕШЕВО. Й незаконно.Ми не платили. Ми ставили за "рогом" матюкаючись.У 2012 році вирішили цю прєлєсть продати. Автівку ніде не можна було поставити, навіть на платній парковці. гаражи ніде вже не здавалися - всі зайнято.Згадав приказку:Згадав, коли читаю про страждання з паркувальними місцями.