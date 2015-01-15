Додано: Чет 22 лют, 2018 22:21

Ти ба, як пан Долярчик збудився.

Це добре.

Це стимулює розвиватися. Не нервуйтеся - мінімум дві особи - харківський рибалка та чернівецький батяр - обіцяли Вам розказати, на чому по ночах кують бабулєти та бабулоси.



В тому, що я казав, є ще й інший бік медалі:

Оті квартири, куплені тоді по 400$ за квадрат - простояли порожніми або під ремонтом щось із рік, а то й два.

Тітка-конс'єрж нас як бачила - аж руки відривала - все розказувала, який був попит на ті квартири, клієнти все питали та питали, і продати можна було, НІЧОГО не робивши, десь приблизно вдвічі дорожче.

Жінка тримала за руки - не треба продавати, то буде колись - років через 100 або 200 - "моя пенсія"...

Тобто дійсно був період, коли достатньо було купити - притримати рік або два - і раптом падало з неба на кожні 22 000 $ долярів ще 44 000$, Саме те ми прогавили. "Будєттокадаражать!"

Тому зробили саме так: зробили недорогі, але пристойні ремонти і здавали.

Жінка порахувала: за 3 роки - "плюс" 20 000 $ з квартири.

Так що, пан Долярчик, не нервуйтеся... Це ми ще й бідні були...

В саме ті часи моя однокласниця закупила 6 (шість) квартир - здає і досі. Все ОК!



P.S. У "нерухомості" не треба боятися змін.

Приятель отримав від держави безкоштовно трьошку у будику з білої цегли у так би мовити престижному районі.

Ну, престижний - для лохів. До найближчтого транспорту - пішки 2 квартали, поруч гуртожитки студентські, РОВД. Таке собі "захолустя" у центрі майже. Паркуватися у дворі не можна - прийшлося йому гараж винайняти.

З тим гаражем трохи халепа сталася - у гараж сунувся, а воно якось вітерець дмихнув, та дверку авто новенького й вибило...

Був якийсь там 20ХХ рік.

За тут трьошку, де немає жодної плити на стелі, щоб лежала не вище, ніж на 3 см вище або нижче попердньої, та квартира суцільно складається з якихось колонн або кутів, давали 40 000$.

Повіз його у нову квартиру в 88 квадратів, куплену по 220 долярів квадрат і кажу:

- Петре, продавай оті кути з перепадами висот плит залізобетонних, купуй тут за 88х220=19 360 $, а залишок в 20 000$ (!!!) прогуляємо в Славському, поки твоя жінка буде ремонт робити.

Що Ви думаєе?

От уявіть собі - дешеві понти "ближче до центра" на дозволили вчасно зрозуміти:, що центр - один: і до нього можна з різних радіусів попадати - ось із цього - ПЛЮС 20 000$ (одна новенька квартира), а з цього боку - МІНУС 20 000$ (одна новенька квартира в цінах того часу).



Пройшов рік чи два - ту квартиру вже ніхто не купує - бо кому воно треба таке із білої цегли - а поруч побудували аж 3 (три) сучасних багатоповерхових комплексів - ще й загальна площа тієї трьошки - сміятися будете яка - тому й не пишу...

Тут сталася халепа така... Не знаю, як і сказати.

Скажу словами чернівецького батяра:

"Пусть там чпокаются пять лет, пока папец оплачивает весёлые годы"...

Коротше, син - виявилося - хоче "чпокатися"... хоча б "пять лет"... тобто прийшли "весёлые годы"...

Ну що: "папец" купив сину в тому будинку, що я взяв під здачу - по 400$ - але вже по 450 за квадрат...

Отак дурних вчать: не хотів з кобітами у колибі по 220 $ - купуй некобіт по 450...

Але вже не в колибі...