Прикол в тому що тому хто захоче мою квартиру для себе, то йому не треба 2 двокімнатні.
Тому я думаю що кожен товар є свій покупець. Ну і я не казав що легко продам.
В кінці кінців я нікуди спішу.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2018 18:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Прикол в тому що тому хто захоче мою квартиру для себе, то йому не треба 2 двокімнатні.
Тому я думаю що кожен товар є свій покупець. Ну і я не казав що легко продам.
В кінці кінців я нікуди спішу.
Додано: Чет 22 лют, 2018 18:46
метраж добрячий
з терасами в новобудах повний швах - великі, неможливо то все накрити, там футбол можна грати, чим ті забудовники думають?? дупою, однозначно, і сніг, як Ви правильно вказали - хіба униз-людям на голови
з дахом згідний-пітніти доведеться тільки Вам. Такі гіркі реалії
а як електропроводка?
і для чого робити ремонт, якщо хочете міняти хату?
мож варто скинути яка є - знайти поціновувача такої краси - докласти і купити омріяний таунхаус
бо тут витратите час на ремонт-облаштування, потім будете шукати покупця-продавати, далі купівля хауса-ремонт-облаштування - так і купа років спливе
Додано: Чет 22 лют, 2018 19:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Розкрию всі карти
Кімнат було 2 а тераса була 60 метрів!!. В мене росте 2є дітей і я зібрався добудовувати ще кімнату. Зробив проект на добудову + внутрішні зміни. І тут мені попався на очі таунхауз в зручному місці і я кинувся продавати. Поки продавав таунхауз продався, а нічого більше на ринку не було. А то вже весна і треба було приймати рішення продавати чи будувати для себе. Вибрав другий варіант. В процеці вирішив добудувати тільки кімнату і відремонтувати нормально терасу, а інщі кімнати просто гарно біленьким помалювати і довести до житлового стану і продовжувати жити. Внутрішню масштабну реконструкцію залишити до кращих часів або новому власнику . Десь восени вирішив, що всеж таки продавати буду, бо щоб реально купити щось треба мати вільні кошти. От зараз доведу до товарного вигляду і буду виставляти.
Продам, орендую десь щось велике і дешеве та буду полювати за тими таун хаузами .
Новому власнику може й гараж продам в 300 метрах:).
Додано: Чет 22 лют, 2018 20:19
jump
До речі, накрита тераса то вже не тераса а веранда. І це якась українська звичка все закрити і огородити.
Суть тераси як раз бути на відкритому повітрі і сонці.
Додано: Чет 22 лют, 2018 20:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...думаю, що після вищенаписаного, купівля місця-паркінгу для подальшої здачі в оренду, стає АБСОЛЮТНО нецікавою!
... ото-то! - але ж ні! - як же ж не зрубати бабла на рівному місці!(і то ще чималого бабла!).... те саме і з коморами(ну якщо вони подекуди є) - теж продають по 1,5-2тис.долярів!) - колись же це ВХОДИЛО У ЦІНУ КВАРТИРИ!(якщо, наприклад, згадати панельки)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:28
то в чім же секрет успіху? (щастя то ж не в грошах!)
...що, отако вийшли за хлібом, але хліба не привезли і Ви вирішили купити "декілька квартир під здачу"?
...був би я податковим інспектором, запитав: - "а де пан працює"? або "де пан взяв стільки грошви на той час?"))
1)...ніби "на грошовитій" не одружились
2)...ніби, "при кориті" не були(а може і були, а нам не признались))
3)....бувший ДАЇшнік, помічник депутата, чи судді і т. п.?
4)...спадщина?
... нє, тут не те щоб щось......- просто пересічному важко зрозуміти, яким чином можна за ПОЛОВИНУ ЖИТТЯ(!)(а Долярчик Вам бажає 100р.прожити!) можна ЧЕСНИМ ТРУДОМ заробити на "декілька квартир"(і то не тільки в Україні) і ще при тому робити НЕ бідні ремонти, ну і з 7-м автівок поміняти(напевно не ланусів - це точно!).... і часто подорожувати за кордон???!
....то от і звичайному пересічному нашому тут читачеві, буде НЕзрозуміло, як це можна отак...... - як написано вище?— як він(пересічний читач) знає, що звичайна пересічна людина, може(з великим трудом/важкою працею) за життя заробити на ОДНУ квартиру!.... - ну, максимум - дві, але потратить на це ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ!
(... от взяти, хоч до прикладу, засновника цієї гілки +/- пів життя позаду, а він, заледве, минулоріч, купив "повітря над котлованом"!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:16
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Пан працював у вищі, до речі;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:21
Ти ба, як пан Долярчик збудився.
Це добре.
Це стимулює розвиватися. Не нервуйтеся - мінімум дві особи - харківський рибалка та чернівецький батяр - обіцяли Вам розказати, на чому по ночах кують бабулєти та бабулоси.
В тому, що я казав, є ще й інший бік медалі:
Оті квартири, куплені тоді по 400$ за квадрат - простояли порожніми або під ремонтом щось із рік, а то й два.
Тітка-конс'єрж нас як бачила - аж руки відривала - все розказувала, який був попит на ті квартири, клієнти все питали та питали, і продати можна було, НІЧОГО не робивши, десь приблизно вдвічі дорожче.
Жінка тримала за руки - не треба продавати, то буде колись - років через 100 або 200 - "моя пенсія"...
Тобто дійсно був період, коли достатньо було купити - притримати рік або два - і раптом падало з неба на кожні 22 000 $ долярів ще 44 000$, Саме те ми прогавили. "Будєттокадаражать!"
Тому зробили саме так: зробили недорогі, але пристойні ремонти і здавали.
Жінка порахувала: за 3 роки - "плюс" 20 000 $ з квартири.
Так що, пан Долярчик, не нервуйтеся... Це ми ще й бідні були...
В саме ті часи моя однокласниця закупила 6 (шість) квартир - здає і досі. Все ОК!
P.S. У "нерухомості" не треба боятися змін.
Приятель отримав від держави безкоштовно трьошку у будику з білої цегли у так би мовити престижному районі.
Ну, престижний - для лохів. До найближчтого транспорту - пішки 2 квартали, поруч гуртожитки студентські, РОВД. Таке собі "захолустя" у центрі майже. Паркуватися у дворі не можна - прийшлося йому гараж винайняти.
З тим гаражем трохи халепа сталася - у гараж сунувся, а воно якось вітерець дмихнув, та дверку авто новенького й вибило...
Був якийсь там 20ХХ рік.
За тут трьошку, де немає жодної плити на стелі, щоб лежала не вище, ніж на 3 см вище або нижче попердньої, та квартира суцільно складається з якихось колонн або кутів, давали 40 000$.
Повіз його у нову квартиру в 88 квадратів, куплену по 220 долярів квадрат і кажу:
- Петре, продавай оті кути з перепадами висот плит залізобетонних, купуй тут за 88х220=19 360 $, а залишок в 20 000$ (!!!) прогуляємо в Славському, поки твоя жінка буде ремонт робити.
Що Ви думаєе?
От уявіть собі - дешеві понти "ближче до центра" на дозволили вчасно зрозуміти:, що центр - один: і до нього можна з різних радіусів попадати - ось із цього - ПЛЮС 20 000$ (одна новенька квартира), а з цього боку - МІНУС 20 000$ (одна новенька квартира в цінах того часу).
Пройшов рік чи два - ту квартиру вже ніхто не купує - бо кому воно треба таке із білої цегли - а поруч побудували аж 3 (три) сучасних багатоповерхових комплексів - ще й загальна площа тієї трьошки - сміятися будете яка - тому й не пишу...
Тут сталася халепа така... Не знаю, як і сказати.
Скажу словами чернівецького батяра:
"Пусть там чпокаются пять лет, пока папец оплачивает весёлые годы"...
Коротше, син - виявилося - хоче "чпокатися"... хоча б "пять лет"... тобто прийшли "весёлые годы"...
Ну що: "папец" купив сину в тому будинку, що я взяв під здачу - по 400$ - але вже по 450 за квадрат...
Отак дурних вчать: не хотів з кобітами у колибі по 220 $ - купуй некобіт по 450...
Але вже не в колибі...
реклама
|