RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:40

  fis написав:jump
До речі, накрита тераса то вже не тераса а веранда. І це якась українська звичка все закрити і огородити.
Суть тераси як раз бути на відкритому повітрі і сонці.


Як на мене, то всі оці тераси, лоджії та балкони - зайва дурниця, яка вимагає грошей.

Слава Богу, сучасна норма у забудовників - відразу здають балкони вже остекленими.
Приємно відразу перетворити затеклений балкон у склад відер, швабр, старих шухляд, швабр, частками меблів, коробками, ящиками, дитячими санками та іншим непотрібом.

Зіпсована сама ідея балкону. Подивіться на балкони у Польщі: виставка квітів та шезлонг для милування сонечком.
У квартирі одного з синів у San Francisco балкон: маленький столик для двох бокалів шампанського та два крісла. Все.
Вид з балкона:
Зображення
У моїй закордонній квартирі на балконі: стіл та два крісла. Все... На балконі...
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1819
З нами з: 12.02.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:04

то Akurt

чудово, що у Вас в Турції така невисока забудова - 5-6 поверхів

будували б у Львові такі будинки 5-6 поверхів, ще й по 2 квартири на поверх і на 2-4 під"їзди :D була б бімба :lol:

до речі, у Вас в районі усе вже викуплено, маю на увазі здані будинки. Продають вторинно після ремонту?
jump
 
Повідомлень: 1618
З нами з: 18.08.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:13

... щастя - не в грошах...)) ч. 2

akurt
....я ж спеціально наставив смайликів, щоб Ви(і читачі) сприйняли мій допис з гумором! :D (то ж, я спокійний, як удав! :D)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3437
З нами з: 19.10.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:00

  jump написав:
  fis написав:jump
До речі, накрита тераса то вже не тераса а веранда. І це якась українська звичка все закрити і огородити.
Суть тераси як раз бути на відкритому повітрі і сонці.


згідний з Вами

але можна поставити панорамні вікна, аби розсувались по усій площі.
думаю це краще ніж відкрита площа на якій узимку сніг-та лід, влітку-навесні-осінню листя та дощі+Вам буде мокріти постійно зовнішня стіна, незважаючи на випуск дашка, буде усе одно засікати та задувати.


Можливе замокання біля навісу вирішено грамотно - ця зима вже це довела. Плюс це сонячна сторона і стіна не встигає намокнути. Плюс штукаткрка з марвурової крошки теж працює проти намокання.
Проблем з листям нема, ну дуже їх мало буває. Сніг на разі ше не прибирався поки ремонт. Сніг, повірте це єдина проблема буде, і буває в нас він не довго. Зато весь інший час ви маєте своє поле для гольфу :). В мене там камін ще колись стояв. Але життя таке що я шашлики на дачі смажу в основному, то я його прибрав. Зновуж таки є куда без проблем випустити дітей. Поставити їм басейн, собі гамак під парасолькою і пити мохіто:). І все це в тихому місці недалеко від центру.
І ще про сніг. Я коли задумався накривати чи ні повністю, подумав про те що той самий сніг буде лежати зверху і прибрити його я вже так просто не зможу, а це вага і конструкція має бути якісною. Накрити нормальними прозорими конструкціями це 20к євро. А не прозорими - це вкрасти світло в кімнаті яка виходить на терасу.
fis
 
Повідомлень: 96
З нами з: 06.12.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Як на мене, то всі оці тераси, лоджії та балкони - зайва дурниця, яка вимагає грошей.

Слава Богу, сучасна норма у забудовників - відразу здають балкони вже остекленими.
Приємно відразу перетворити затеклений балкон у склад відер, швабр, старих шухляд, швабр, частками меблів, коробками, ящиками, дитячими санками та іншим непотрібом.
Зображення
Це сучасна шведська забудова в невеликому містечку. Подивіться скільки терасс. Так що це питання смаку. А ціна то таке. Якщо один раз дорого, а потім багато років воно не тягне, то це норм я вважаю.
Про барахло на балконах це ще і від того що комор нема. Ось якраз новобудови цим страждають усі. Тому гараж це дуже корисна річ.
А в мене ще і підвал нормальний метрів на 7 є. Я там зробив трохи ремонт поставив сучасні стелажі, маленький верстат.
fis
 
Повідомлень: 96
З нами з: 06.12.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 52535455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 278, 279, 280
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2792 381692
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 23:21
akurt
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15015
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 61816
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4575)
23.02.2018 11:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.