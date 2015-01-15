Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:00

jump написав: fis написав: jump

До речі, накрита тераса то вже не тераса а веранда. І це якась українська звичка все закрити і огородити.

Суть тераси як раз бути на відкритому повітрі і сонці. До речі, накрита тераса то вже не тераса а веранда. І це якась українська звичка все закрити і огородити.Суть тераси як раз бути на відкритому повітрі і сонці.



згідний з Вами



але можна поставити панорамні вікна, аби розсувались по усій площі.

думаю це краще ніж відкрита площа на якій узимку сніг-та лід, влітку-навесні-осінню листя та дощі+Вам буде мокріти постійно зовнішня стіна, незважаючи на випуск дашка, буде усе одно засікати та задувати. згідний з Вамиале можна поставити панорамні вікна, аби розсувались по усій площі.думаю це краще ніж відкрита площа на якій узимку сніг-та лід, влітку-навесні-осінню листя та дощі+Вам буде мокріти постійно зовнішня стіна, незважаючи на випуск дашка, буде усе одно засікати та задувати.

Можливе замокання біля навісу вирішено грамотно - ця зима вже це довела. Плюс це сонячна сторона і стіна не встигає намокнути. Плюс штукаткрка з марвурової крошки теж працює проти намокання.Проблем з листям нема, ну дуже їх мало буває. Сніг на разі ше не прибирався поки ремонт. Сніг, повірте це єдина проблема буде, і буває в нас він не довго. Зато весь інший час ви маєте своє поле для гольфу. В мене там камін ще колись стояв. Але життя таке що я шашлики на дачі смажу в основному, то я його прибрав. Зновуж таки є куда без проблем випустити дітей. Поставити їм басейн, собі гамак під парасолькою і пити мохіто:). І все це в тихому місці недалеко від центру.І ще про сніг. Я коли задумався накривати чи ні повністю, подумав про те що той самий сніг буде лежати зверху і прибрити його я вже так просто не зможу, а це вага і конструкція має бути якісною. Накрити нормальними прозорими конструкціями це 20к євро. А не прозорими - це вкрасти світло в кімнаті яка виходить на терасу.