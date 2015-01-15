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fis написав:jump До речі, накрита тераса то вже не тераса а веранда. І це якась українська звичка все закрити і огородити. Суть тераси як раз бути на відкритому повітрі і сонці.
Як на мене, то всі оці тераси, лоджії та балкони - зайва дурниця, яка вимагає грошей.
Слава Богу, сучасна норма у забудовників - відразу здають балкони вже остекленими. Приємно відразу перетворити затеклений балкон у склад відер, швабр, старих шухляд, швабр, частками меблів, коробками, ящиками, дитячими санками та іншим непотрібом.
Зіпсована сама ідея балкону. Подивіться на балкони у Польщі: виставка квітів та шезлонг для милування сонечком. У квартирі одного з синів у San Francisco балкон: маленький столик для двох бокалів шампанського та два крісла. Все. Вид з балкона: У моїй закордонній квартирі на балконі: стіл та два крісла. Все... На балконі...
fis написав:jump До речі, накрита тераса то вже не тераса а веранда. І це якась українська звичка все закрити і огородити. Суть тераси як раз бути на відкритому повітрі і сонці.
згідний з Вами
але можна поставити панорамні вікна, аби розсувались по усій площі. думаю це краще ніж відкрита площа на якій узимку сніг-та лід, влітку-навесні-осінню листя та дощі+Вам буде мокріти постійно зовнішня стіна, незважаючи на випуск дашка, буде усе одно засікати та задувати.
Можливе замокання біля навісу вирішено грамотно - ця зима вже це довела. Плюс це сонячна сторона і стіна не встигає намокнути. Плюс штукаткрка з марвурової крошки теж працює проти намокання. Проблем з листям нема, ну дуже їх мало буває. Сніг на разі ше не прибирався поки ремонт. Сніг, повірте це єдина проблема буде, і буває в нас він не довго. Зато весь інший час ви маєте своє поле для гольфу . В мене там камін ще колись стояв. Але життя таке що я шашлики на дачі смажу в основному, то я його прибрав. Зновуж таки є куда без проблем випустити дітей. Поставити їм басейн, собі гамак під парасолькою і пити мохіто:). І все це в тихому місці недалеко від центру. І ще про сніг. Я коли задумався накривати чи ні повністю, подумав про те що той самий сніг буде лежати зверху і прибрити його я вже так просто не зможу, а це вага і конструкція має бути якісною. Накрити нормальними прозорими конструкціями це 20к євро. А не прозорими - це вкрасти світло в кімнаті яка виходить на терасу.
akurt написав:Як на мене, то всі оці тераси, лоджії та балкони - зайва дурниця, яка вимагає грошей.
Слава Богу, сучасна норма у забудовників - відразу здають балкони вже остекленими. Приємно відразу перетворити затеклений балкон у склад відер, швабр, старих шухляд, швабр, частками меблів, коробками, ящиками, дитячими санками та іншим непотрібом.
Це сучасна шведська забудова в невеликому містечку. Подивіться скільки терасс. Так що це питання смаку. А ціна то таке. Якщо один раз дорого, а потім багато років воно не тягне, то це норм я вважаю. Про барахло на балконах це ще і від того що комор нема. Ось якраз новобудови цим страждають усі. Тому гараж це дуже корисна річ. А в мене ще і підвал нормальний метрів на 7 є. Я там зробив трохи ремонт поставив сучасні стелажі, маленький верстат.