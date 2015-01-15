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- знал бы прикуп - жил бы в Сочи, сынок
- а вы где, бабушка, живёте?
- в Сочи милок, в Сочи.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:16
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:32
Отлично!
Между прочим, чуть не стал владельцем квартиры в Сочи - так получилось, что познакомился там случайно в парикмахерской и с самим парикмахером - бездетная семья: он и жена.
А я вроде такой послушный мальчик, студент - и такой добрый...
Много лет подряд ездил в Сочи и останавливался у них в 1-к квартире выше ж.д. вокзала в Сочи...
А дядя меня еще и стриг в парикмахерской здания ж.д. вокзала бесплатно...
Но потом - как известно - вектор пошел другой...
Сейчас не общаюсь... и в Сочи не езжу... Но было такое дело... почти "прикуп"... При бОльшей настойчивости квартиру бы мне отписали бы...
Это - не для хвастовства.
Это для того, что у каждого в жизни бывает интересный шанс...
Не упускайте его...
В смысле - не зевайте!
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:03
Виходячи з розповідей про вартість нерухомості в Туречині - роблю висновок, що ціни на нерухомість у місті лева і мабуть на ринку нерухомості України все - ще дуже завищені і падати їм є ще куда !
Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:36
Думка інтересна...
Це при тому, що якість однозначно вища...
Є такий термін "кумулятивний заряд".
Я колись такий застосовував до перебиття залізничної рейки - там того пластиду було щось 40 грамів - а ефект страшенний!
Так ось... скажу по секрету... у деяких будинках самим забудовникам належить дуже багато квратир.
Варіант 1 - самі забудовники через посередників здають ті квартири і отримують пасивний прибуток.
Варіант 2 - тримають - у надії ПРОДАТИ ДОРОЖЧЕ.
Так ось... час такий, що продати дорожче не получається...
Як би не було кумулятивного заряду...
Сьогодні ввечері дізнався, що ще виставляють на продаж квартири... Які тримали...
Слава Богу, мене те вже не турбує...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 лют, 2018 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:39
(Пишу за рулём, сейчас припарковался, жду «дiвчину». Я пишу на iPhone.)
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 лют, 2018 14:55, всього редагувалось 4 разів.
Оцініть текст аналітики. Два варіанти : підстаркуватий телепень який жив в Ірландії і США,Дніпрі і Львові,але не все має бо пахав на будовах важко. Варіант другий: недосконалий інтраверт з манією велічія і нездійсненними бажаннями в житті. Однозначно одне дідуган дуже любить похвалитися,наприклад іфоном,хоч би сказав що X. Я ж не хвалюся що мене Note 8,бо мені для роботи треба,а не на понти.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:47
Треба хороші ліки вживати...
Попустить... Десь вчора у центрі їхав - бачив, що продають Піявки... Здається, на Левицького (у Львові, звісно). Теж корисно прикладати...
iPhone X у молодшого сина... колись мені віддасть...
Але зараз - звісно - не за кермом...
Тому - MacBook...
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