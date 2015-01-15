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- знал бы прикуп - жил бы в Сочи, сынок
- а вы где, бабушка, живёте?
- в Сочи милок, в Сочи.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:16
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:32
Отлично!
Между прочим, чуть не стал владельцем квартиры в Сочи - так получилось, что познакомился там случайно в парикмахерской и с самим парикмахером - бездетная семья: он и жена.
А я вроде такой послушный мальчик, студент - и такой добрый...
Много лет подряд ездил в Сочи и останавливался у них в 1-к квартире выше ж.д. вокзала в Сочи...
А дядя меня еще и стриг в парикмахерской здания ж.д. вокзала бесплатно...
Но потом - как известно - вектор пошел другой...
Сейчас не общаюсь... и в Сочи не езжу... Но было такое дело... почти "прикуп"... При бОльшей настойчивости квартиру бы мне отписали бы...
Это - не для хвастовства.
Это для того, что у каждого в жизни бывает интересный шанс...
Не упускайте его...
В смысле - не зевайте!
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:03
Виходячи з розповідей про вартість нерухомості в Туречині - роблю висновок, що ціни на нерухомість у місті лева і мабуть на ринку нерухомості України все - ще дуже завищені і падати їм є ще куда !
Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:36
Думка інтересна...
Це при тому, що якість однозначно вища...
Є такий термін "кумулятивний заряд".
Я колись такий застосовував до перебиття залізничної рейки - там того пластиду було щось 40 грамів - а ефект страшенний!
Так ось... скажу по секрету... у деяких будинках самим забудовникам належить дуже багато квратир.
Варіант 1 - самі забудовники через посередників здають ті квартири і отримують пасивний прибуток.
Варіант 2 - тримають - у надії ПРОДАТИ ДОРОЖЧЕ.
Так ось... час такий, що продати дорожче не получається...
Як би не було кумулятивного заряду...
Сьогодні ввечері дізнався, що ще виставляють на продаж квартири... Які тримали...
Слава Богу, мене те вже не турбує...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 лют, 2018 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:39
(Пишу за рулём, сейчас припарковался, жду «дiвчину». Я пишу на iPhone.)
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 лют, 2018 14:55, всього редагувалось 4 разів.
Оцініть текст аналітики. Два варіанти : підстаркуватий телепень який жив в Ірландії і США,Дніпрі і Львові,але не все має бо пахав на будовах важко. Варіант другий: недосконалий інтраверт з манією велічія і нездійсненними бажаннями в житті. Однозначно одне дідуган дуже любить похвалитися,наприклад іфоном,хоч би сказав що X. Я ж не хвалюся що мене Note 8,бо мені для роботи треба,а не на понти.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:47
Интересно заметить, что человек так и не понял, что писать текст за рулем на парковке на маленьком экране смартфона, где есть только русская и английская клавиатура, без ошибок трудно. Тем более, что срабатывает еще и автозамена... Я только это и имел ввиду...
Ну, тут только пиявки помогают...
Треба хороші ліки вживати...
Попустить... Десь вчора у центрі їхав - бачив, що продають Піявки... Здається, на Левицького (у Львові, звісно). Теж корисно прикладати...
iPhone X у молодшого сина... колись мені віддасть...
Але зараз - звісно - не за кермом...
Тому - MacBook...
Додано: Суб 24 лют, 2018 11:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Краще киньте посилань на ті квартири, що розпродуються.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 12:27
Хі-хі... скинув, але своєму знайомому ріелтору - якщо продасть, то мені - так вже "положено" - 10% від ріелторських...
Нічого особистого... Просто бізнес...
Курка - й та - просо по зернятку клює...
На таку тему: Диверсифика́ция (новолат. diversificatio — изменение, разнообразие; от лат. diversus — разный и facere — делать) — расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.
Осінь року 2016... Ремонт в квартирах львівських триває, матеріал завезено, укладання паркету узгоджено... Що робити? Майнули в Карпати - "Поляну квасову" попити, у басейні готелю поплавати, пструга свіженького попоїсти...
Аж ось по трасі - хлопчина із рюкзаком, махає... Не знаю чому, але я зупинився та підвіз...
Хлопчина здивував: ходить сам у гори, рідко з компанією... Зараз не працює, а взагалі закінчив Львівську політехніку - Computer science. За фахом не працює - бо батько ЩЕ дає гроші...
А так: гори, гори, гори...
Сказав я йому, що гори - то класно, сам люблю ходити, але треба й грошей на дівчат заробляти...
Він так смішно відповів (цитата):
"Купувати увагу дівчат за квіти на купюрах, мені ще ранувато. Я ще собою можу звабити красунь))).."
Гарні слова, коли тобі 24... Коли 34 - слова поміняються...
Тоді я йому запропонував зв'язати його із моїими приятелями та родичами, що працюють саме за цим фахом: Computer science...
Отримали відповіді та поради із: Львова, Тернополя, Києва, Дніпра, Стокгольма, Копенгагена, Торонто, Лос Анджелеса... Упорядкували...
Щось таке я йому сказав, що пройшло пів-року - хлопець пішов на платні курси - згадав, що вчив за фахом в університеті - та тепер працює... Не скажу, де, але за фахом...
Я чого згадав: вчора довго спілкувався з молодим вченим - хлопець виходить у березні на захист кандидатської... Я йому сказав: досить бути жебраком в університеті з 4 000 гривень на місяць. Захищайся - все змінюй - та ось тобі інструкція із: Львова, Тернополя, Києва, Дніпра, Стокгольма, Копенгагена, Торонто, Лос Анджелеса...
Зара буду шукати, де ж в мене та інструкція...
Ну а вам шукати бетон...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 лют, 2018 12:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:35
Жгите еще !
Вы становитесь моим любимым автором на финансах.
Кстати, просветите о Турции жить там 365 в году Вы не имеете права, я верно понимаю ? Только то что разрешает тур. виза или есть другие варианты ?
Что случится если будучи в Турции прихватит что-то со здоровьем ? Стоимость страховок и т.п. ?
И несколько личный вопрос:
Несколько лет назад в кэмпинге по Одессой я познакомился с дяденькой из Львова, который приехал на джипе с трейлером с женой и внуком. Трейлер был оборудован солнечной батареей, холодильник с телевизором работал от энергии солнца. Рассказывал что имеет отношение к науке, что-то связанное с авиацией.
Это случайно были не вы ?
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:56
Нет, не я... не повезло мне... в Одессе вообще был давно - кажется в 2012 году - улетал оттуда Lot Polish airlines на Варшаву и оттуда - в Милан - и оттуда - в Доломиты - кататься на лыжах...
Я горными лыжами занимаюсь... в этом году уже три периода откатался...
По поводу Турции: Вы правы.
Без визы и без проблем можете находиться 90 дней в каждые 180 дней, как и везде в Европе...
То есть можете находиться пол-года в году.
Тут выбираете сами: нравится Вам или нет такой график... Мне пока нравится - я вот побуду 3 месяца и улетаю в США, где бываю каждый год...
На будущее: Турция - единственнаня в мире страна, где украинцу только по факту покупки недвиги любой и за любую цену оформляют Вид на жительство.
Для этого надо:
а) купить ЛЮБУЮ недвигу. Неважно абсолютно, где и какую.
б) через инет подать заявку на оформление ВНЖ. Назначат дату подачи документов (просто ксерокопии паспортов и фото).
в) показать наличие на счету 6 000 $. Справку дает турецкий банк.
г) страховка в турецкой страховой компании.
Утром зайти в пекарю (у меня - за углом по улице, напротив мечети), заказать свежую булочку и чашку Turkish kahve за 1,5 лиры (10 гривен)... кушать булочку, смотреть на расположенный неподалеку от моего дома апельсиновый сад, вдыхать воздух, опускающийся с гор к морю...
Тяжело вздохнуть, подняться и пойти на пляж. Средиземное море... Идти долго: минут 20...
По поводу здоровья: можете обратиться в любую клинику государственную в Турции - они принимают:
- граждан Турции практически бесплатно при наличии страховки на год (стоит что-то типа 200 долларов на год). лекарства - со скидкой в 70 процентов.
- не граждан Турции, но имеющих ВНЖ - при наличии страховки по дисконтным ценам - стоимость страховки что-то типа 400 или 500 долларов в год.
- иностранных граждан-туристов на платной основе (цены не знаю, не обращался). В любом случае это - очень высококачественное обслуживание. Кстати, в моем микрорайоне началось сооружение самой новой государственной клиники с самым новым оборудованием.
А так у меня годовая страховка "Весь мир" от Приватбанка - стоит что-то типа 1400 гривен на целый год.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 лют, 2018 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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