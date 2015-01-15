Додано: Суб 24 лют, 2018 12:27

Хі-хі... скинув, але своєму знайомому ріелтору - якщо продасть, то мені - так вже "положено" - 10% від ріелторських...

Нічого особистого... Просто бізнес...

Курка - й та - просо по зернятку клює...



На таку тему: Диверсифика́ция (новолат. diversificatio — изменение, разнообразие; от лат. diversus — разный и facere — делать) — расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.



Осінь року 2016... Ремонт в квартирах львівських триває, матеріал завезено, укладання паркету узгоджено... Що робити? Майнули в Карпати - "Поляну квасову" попити, у басейні готелю поплавати, пструга свіженького попоїсти...

Аж ось по трасі - хлопчина із рюкзаком, махає... Не знаю чому, але я зупинився та підвіз...

Хлопчина здивував: ходить сам у гори, рідко з компанією... Зараз не працює, а взагалі закінчив Львівську політехніку - Computer science. За фахом не працює - бо батько ЩЕ дає гроші...

А так: гори, гори, гори...

Сказав я йому, що гори - то класно, сам люблю ходити, але треба й грошей на дівчат заробляти...

Він так смішно відповів (цитата):

"Купувати увагу дівчат за квіти на купюрах, мені ще ранувато. Я ще собою можу звабити красунь))).."

Гарні слова, коли тобі 24... Коли 34 - слова поміняються...

Тоді я йому запропонував зв'язати його із моїими приятелями та родичами, що працюють саме за цим фахом: Computer science...

Отримали відповіді та поради із: Львова, Тернополя, Києва, Дніпра, Стокгольма, Копенгагена, Торонто, Лос Анджелеса... Упорядкували...

Щось таке я йому сказав, що пройшло пів-року - хлопець пішов на платні курси - згадав, що вчив за фахом в університеті - та тепер працює... Не скажу, де, але за фахом...



Я чого згадав: вчора довго спілкувався з молодим вченим - хлопець виходить у березні на захист кандидатської... Я йому сказав: досить бути жебраком в університеті з 4 000 гривень на місяць. Захищайся - все змінюй - та ось тобі інструкція із: Львова, Тернополя, Києва, Дніпра, Стокгольма, Копенгагена, Торонто, Лос Анджелеса...

Зара буду шукати, де ж в мене та інструкція...

Ну а вам шукати бетон...