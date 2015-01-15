Локація гівно, але пороект гарний. Я правда там нічого складного не побачив, всі недоліки скоріш за все в непрофесійності проектної команди. Гарно намалювати мало. Диявол в деталях.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 20:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Локація гівно, але пороект гарний. Я правда там нічого складного не побачив, всі недоліки скоріш за все в непрофесійності проектної команди. Гарно намалювати мало. Диявол в деталях.
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Востаннє редагувалось fis в Суб 24 лют, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 лют, 2018 21:01
Как-то иду после новогодних праздников на осмотр квартиры в новострое, день будний, рабочий, если не ошибаюсь - 4 или 5 января. Но факт в том, что объект пустой, ни одной живой души, ни одного строителя. Аж как-то не по себе стало, объект вымер.
Спрашиваю в офисе, а что за дела, где все подевались? Смеются и отвечают "так у них Рамадан, дома празднуют". Оказывается все рабочие из закарпатья.
Додано: Нед 25 лют, 2018 00:10
В такому випадку коли на вашу думку буде дно ?
І наступне питання, чи варто зараз купувати квартиру для здачі ?
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