es77 написав:

Львівський БатяР написав: Виходячи з розповідей про вартість нерухомості в Туречині - роблю висновок, що ціни на нерухомість у місті лева і мабуть на ринку нерухомості України все - ще дуже завищені і падати їм є ще куда ! Виходячи з розповідей про вартість нерухомості в Туречині - роблю висновок, що ціни на нерухомість у місті лева і мабуть на ринку нерухомості України все - ще дуже завищені і падати їм є ще куда !

на мою думку так і є.дИвелопери можуть розповідати все що хочуть, але факт є фактом:по вартості в 400-500$ за м2 будується якісний приватний буднок, де є власний фундамент,покрівля.А стройбани тулять термітники, стіни з піноблоку (вартість стін та перекриття ділите ви з сусідом), найдешевші вікна. Вартість фундаменту та покрівлі ділиться на 16 поверхів і т.п. , для робіт наймають криворуких рагулів з найблищих сіл і розповідають про подорожчання...Це те що стосується вартості новобудов.А найцікавіше -хто буде їх купляти ? Найбільші міста України усипані новобудовами як собака блохами. Звідки стільки покупців здатних відвалити десятки тисяч зелених за цю "радість" ?Чим вони займаються, звідки гроші ?Так, в Неньці є декілька десятків тисяч IT-в які заробляють непогано.Тільки якщо почнете розбиратися виявиться що:1. Половина з них мріють "злиняти" з України ASAP.2. Людей з доходами в 3к$ добре якщо 10% , більшість сидить на 1300-1700$ чого вистачає на поточні витрати, а на купівлю хати за 100к якось не дуже...3. Чимало народу вважають що "жити теба зараз" і навіть при високих доходах мають заощаджень яких вистачить хіба що на морозиво.Хто ще ?Лікарі ? Юристи ? Можновладці ?Всі вони давним-давно мають власне житло і десяток квартир на сдачу.Хто купить оті десятки тисяч квартир у чорта на куличках які будуються по всій Україні ?