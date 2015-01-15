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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Локація гівно, але пороект гарний. Я правда там нічого складного не побачив, всі недоліки скоріш за все в непрофесійності проектної команди. Гарно намалювати мало. Диявол в деталях.


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Востаннє редагувалось fis в Суб 24 лют, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.
fis
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:01

  es77 написав: Я-ж і кажу -криворукі рагулі.


Как-то иду после новогодних праздников на осмотр квартиры в новострое, день будний, рабочий, если не ошибаюсь - 4 или 5 января. Но факт в том, что объект пустой, ни одной живой души, ни одного строителя. Аж как-то не по себе стало, объект вымер.

Спрашиваю в офисе, а что за дела, где все подевались? Смеются и отвечают "так у них Рамадан, дома празднуют". Оказывается все рабочие из закарпатья.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:10

  es77 написав:
  Львівський БатяР написав:Виходячи з розповідей про вартість нерухомості в Туречині - роблю висновок, що ціни на нерухомість у місті лева і мабуть на ринку нерухомості України все - ще дуже завищені і падати їм є ще куда !

на мою думку так і є.

дИвелопери можуть розповідати все що хочуть, але факт є фактом:
по вартості в 400-500$ за м2 будується якісний приватний буднок, де є власний фундамент,покрівля.
А стройбани тулять термітники, стіни з піноблоку (вартість стін та перекриття ділите ви з сусідом), найдешевші вікна. Вартість фундаменту та покрівлі ділиться на 16 поверхів і т.п. , для робіт наймають криворуких рагулів з найблищих сіл і розповідають про подорожчання...

Це те що стосується вартості новобудов.
А найцікавіше -хто буде їх купляти ? Найбільші міста України усипані новобудовами як собака блохами. Звідки стільки покупців здатних відвалити десятки тисяч зелених за цю "радість" ?
Чим вони займаються, звідки гроші ?
Так, в Неньці є декілька десятків тисяч IT-в які заробляють непогано.
Тільки якщо почнете розбиратися виявиться що:
1. Половина з них мріють "злиняти" з України ASAP.
2. Людей з доходами в 3к$ добре якщо 10% , більшість сидить на 1300-1700$ чого вистачає на поточні витрати, а на купівлю хати за 100к якось не дуже...
3. Чимало народу вважають що "жити теба зараз" і навіть при високих доходах мають заощаджень яких вистачить хіба що на морозиво.

Хто ще ?
Лікарі ? Юристи ? Можновладці ?
Всі вони давним-давно мають власне житло і десяток квартир на сдачу.

Хто купить оті десятки тисяч квартир у чорта на куличках які будуються по всій Україні ?


В такому випадку коли на вашу думку буде дно ?
І наступне питання, чи варто зараз купувати квартиру для здачі ?
Львівський БатяР
 
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