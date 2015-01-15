Додано: Нед 25 лют, 2018 10:25

Львівський БатяР написав: В такому випадку коли на вашу думку буде дно ?

І наступне питання, чи варто зараз купувати квартиру для здачі ? В такому випадку коли на вашу думку буде дно ?І наступне питання, чи варто зараз купувати квартиру для здачі ?

Перше - це інтересне запитання.Вчора ось знов - гуляю із собакою - та дивлюсь на новий будинок (введений в експлуатацію у 2015): вікна світилися у 2-х чи трох квартирах... рідко коли бачу, щоб автівка із двору виїзджала... Взагалі не можу зрозуміти, звідки покупанти беруться... Населення скорочується, нових народжувати не можуть, біженці із Донбасу буцім-то вже закінчилися... бо вже влаштувалися...Друге питання - відповідь проста: а Вам діватися немає куди...Вчора на Княгині Ольги приятелі здали орендарям... Двушка... нова... 12 000 на місяць... Долярчику довго за ті 12 000 метушитися... Всі - задоволені...Вчора на Майдані теж із задоволенням інші приятелі каталися на лижах: коли в кишені вже лежать гроші за лютий+депозит+передоплата за 6 місяців, воно й кататися легше... І не холодно...Всім авторам попередніх двох сторінок поставив "плюс", бо видно, що людЕ діло говОрять. І мозок працює добре...Вчора так сталося, що один із синів повернувся із вояжу в Канаду... Не встиг приземлитися літак, як вже запрацював Скайп, і перше повідомлення про враження від красуні-Канади (Монреаль, Оттава) було таке:- Врете вы все: у нас во Львове минус 12, завтра обещают минус 18..."- Вам не вгодиш!Так ось...Якщо панове мають прихованих під грушею тисяч 150 долярів (а я впевнений, що приховано під грушею і більше), то на сьогодні НАЙКРАЩІЙ варіянт:- купити та облаштувати під здачу 2-3 квартири у Львові або в Києві. В місяць 22 000 - 36 000 гривень гарантовано.- купити по цені брутальної новобудови на місці старого звалища, де навіть панорамні вікна не відкриваются та підлога залита невірно, готову красиву чистеньку дизайнерску квартиру на міжнародному курорті під назвою "Анталія". Докупити в чудову квартиру: кондиціонерів - 2, холодильників - 1, ліжок двоспальних - 1, диванів - 1, крісла - 2, торшерів - 1, штор на вікна - 2 (навіть карнізи для штор та гардин у квартирах вже змонтовані на стелі), столів кухонних - 1, стільців на кухню - 2, крісел пластикових на балкон -2, шезлонгів складаних для пляжів - 2, плавок нових для власного плавального басейна - 1, купальників - 2, шорт купальних чоловічих (у Европі та Турції не прийнято чоловікам світити своєю гордістю на пляжах у плавках) - 1.- витрачати на утримання такої квартири на місяць 490+140+200+420=1250 гривень.- витрачати на проїзд у міських автобусах на місяць 20х21х2=420х2=840 гривень.- витрачати на їжу для родини з двох осіб 20х7х30=4 200 гривень.- витрачати на пальне для автівки 40х5,5х7=1540 гривень.- витрачати на задоволення (червоне, біле, рожеве) 10х15х7=1050 гривень.- витрачати на утрішній сніданок у кафе-пекарні щоранку на двох (1,5+1,5)х2х7х30=1260 гривень.- витрачати на щоденний апельсиновий фреш (ціна зараз на помарачі 0,50 ліри - 3,50 гривні за кіло) 0,5х0,5х2х30=15 гривень.- витрачати на щоденний гранатовий фреш (ціна на гарнати восени 1 ліра (7 гривень) - 1 кг): 1х0,5х2х30=30 гривень.- витрачати на відвідання музеїв та театрів щотижнево на двох 20х2х7х4=1120 гривень.Таким чином:складє:((22 000+36 000)/2)-(1250+840+4 200+1540+1050+1260+15+30+1120)=Трохи замало від прибутку Долярчика (20 000 на місяць), алеНаписав та подумав, що невірно застосував слово "жити". Мабуть, треба змінити на "існувати".