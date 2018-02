Додано: Суб 24 лют, 2018 20:10

Локація гівно, але пороект гарний. Я правда там нічого складного не побачив, всі недоліки скоріш за все в непрофесійності проектної команди. Гарно намалювати мало. Диявол в деталях.





