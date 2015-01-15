Локація гівно, але пороект гарний. Я правда там нічого складного не побачив, всі недоліки скоріш за все в непрофесійності проектної команди. Гарно намалювати мало. Диявол в деталях.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лют, 2018 20:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Локація гівно, але пороект гарний. Я правда там нічого складного не побачив, всі недоліки скоріш за все в непрофесійності проектної команди. Гарно намалювати мало. Диявол в деталях.
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Востаннє редагувалось fis в Суб 24 лют, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 лют, 2018 21:01
Как-то иду после новогодних праздников на осмотр квартиры в новострое, день будний, рабочий, если не ошибаюсь - 4 или 5 января. Но факт в том, что объект пустой, ни одной живой души, ни одного строителя. Аж как-то не по себе стало, объект вымер.
Спрашиваю в офисе, а что за дела, где все подевались? Смеются и отвечают "так у них Рамадан, дома празднуют". Оказывается все рабочие из закарпатья.
Додано: Нед 25 лют, 2018 00:10
В такому випадку коли на вашу думку буде дно ?
І наступне питання, чи варто зараз купувати квартиру для здачі ?
Додано: Нед 25 лют, 2018 08:04
Та все я розумів. Це була провірка. Хотів пересвідчитися,що за чоловік розписує все так.
Автозаміну можна виключити.
Чтобы изменить настройки клавиатуры:
Откройте программу, в которой используется клавиатура, такую как «Сообщения» или «Почта».
Нажмите и удерживайте или .
Нажмите «Настройки клавиатуры».
Затем измените настройки нужным образом
Додано: Нед 25 лют, 2018 09:52
....от і бийся головою "апстєну" - нічого собі там не пошкодиш(нема там що пошкодити )
....і взагалі, для водіїв чернівецького таксі є кнопка ігнор! - натискаєте, і буде вам щастя!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 лют, 2018 10:00
... "фсьо нєпосільним трудом"))
.... просто(не в образу) хочу додати до вищевиділеного одну цитату форумчанина з іншої гілочки:
Валютный рынок в контексте
"..... как Вы стали "богатым".....
нажить честно состояние не представляется возможным в реальности."
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 лют, 2018 10:25
Перше - це інтересне запитання.
Вчора ось знов - гуляю із собакою - та дивлюсь на новий будинок (введений в експлуатацію у 2015): вікна світилися у 2-х чи трох квартирах... рідко коли бачу, щоб автівка із двору виїзджала... Взагалі не можу зрозуміти, звідки покупанти беруться... Населення скорочується, нових народжувати не можуть, біженці із Донбасу буцім-то вже закінчилися... бо вже влаштувалися...
Друге питання - відповідь проста: а Вам діватися немає куди...
Вчора на Княгині Ольги приятелі здали орендарям... Двушка... нова... 12 000 на місяць... Долярчику довго за ті 12 000 метушитися... Всі - задоволені...
Вчора на Майдані теж із задоволенням інші приятелі каталися на лижах: коли в кишені вже лежать гроші за лютий+депозит+передоплата за 6 місяців, воно й кататися легше... І не холодно...
P.S. Всім авторам попередніх двох сторінок поставив "плюс", бо видно, що людЕ діло говОрять. І мозок працює добре... Це - добре!
ЛЬВІВСЬКО-АНТИПАТРІОТИЧНА АРИФМЕТИКА
Вчора так сталося, що один із синів повернувся із вояжу в Канаду... Не встиг приземлитися літак, як вже запрацював Скайп, і перше повідомлення про враження від красуні-Канади (Монреаль, Оттава) було таке:
"Снег, холод и слякоть это ужасно!"
- Врете вы все: у нас во Львове минус 12, завтра обещают минус 18..."
"Лучше жить летом под кондиционером, чем бороться с морозами!"
- Вам не вгодиш!
Так ось...
Якщо панове мають прихованих під грушею тисяч 150 долярів (а я впевнений, що приховано під грушею і більше), то на сьогодні НАЙКРАЩІЙ варіянт:
- купити та облаштувати під здачу 2-3 квартири у Львові або в Києві. В місяць 22 000 - 36 000 гривень гарантовано.
- купити по цені брутальної новобудови на місці старого звалища, де навіть панорамні вікна не відкриваются та підлога залита невірно, готову красиву чистеньку дизайнерску квартиру на міжнародному курорті під назвою "Анталія". Докупити в чудову квартиру: кондиціонерів - 2, холодильників - 1, ліжок двоспальних - 1, диванів - 1, крісла - 2, торшерів - 1, штор на вікна - 2 (навіть карнізи для штор та гардин у квартирах вже змонтовані на стелі), столів кухонних - 1, стільців на кухню - 2, крісел пластикових на балкон -2, шезлонгів складаних для пляжів - 2, плавок нових для власного плавального басейна - 1, купальників - 2, шорт купальних чоловічих (у Европі та Турції не прийнято чоловікам світити своєю гордістю на пляжах у плавках) - 1.
- витрачати на утримання такої квартири на місяць 490+140+200+420=1250 гривень.
- витрачати на проїзд у міських автобусах на місяць 20х21х2=420х2=840 гривень.
- витрачати на їжу для родини з двох осіб 20х7х30=4 200 гривень.
- витрачати на пальне для автівки 40х5,5х7=1540 гривень.
- витрачати на задоволення (червоне, біле, рожеве) 10х15х7=1050 гривень.
- витрачати на утрішній сніданок у кафе-пекарні щоранку на двох (1,5+1,5)х2х7х30=1260 гривень.
- витрачати на щоденний апельсиновий фреш (ціна зараз на помарачі 0,50 ліри - 3,50 гривні за кіло) 0,5х0,5х2х30=15 гривень.
- витрачати на щоденний гранатовий фреш (ціна на гарнати восени 1 ліра (7 гривень) - 1 кг): 1х0,5х2х30=30 гривень.
- витрачати на відвідання музеїв та театрів щотижнево на двох 20х2х7х4=1120 гривень.
Таким чином: залишок на місяць складє:
((22 000+36 000)/2)-(1250+840+4 200+1540+1050+1260+15+30+1120)= 17 695 гривень.
Трохи замало від прибутку Долярчика (20 000 на місяць), але вже не всім же жирно жити....
P.S. Написав та подумав, що невірно застосував слово "жити". Мабуть, треба змінити на "існувати".
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:38
зі сторінки Магнолії:
Аня Лотоцька Доброго дня. Оскільки, груднева здача будинку #ВашДім_VillaMagnolia не відбулася, і з сторони #ВашДім вже майже рік жодного пояснення чи будь-якої інформації з цього питання ми не отримали, що мега розчаровує, дуже цікавить як буде здійснюватись компенсація за річне протермінування(на даний момент річне). Як Ви стверджуєте, #ВашДім не кидає клієнтів, а клієнти несуть збитки очікуючи на здачу будинку. В договорі прописана пеня для клієнта. А як #ВашДім оцінює терпіння? це вже пішов 3 рік будівництва, час, який не повернути!, фінансові втрати?, які виникли в нас, бо ми розраховували на бездоганну репутацію #ВашДім і дані т #ВашДім терміни здачі першої черги будівництва ???
Аня Лотоцька Це нічого, що після залиття стяжки на підлого вікна не відкриваються?! Головне гордо і з нагородою!
Ваш Дім
Ваш Дім Ваш Дім не все виконує своїми силами..і несе відповідальність за дії субпідрядників. Проект достатньо складний і тому є помилки. Головне, що все буде виправлено і ми Вас з цими проблемами не залишимо
3
Керувати
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· Відповісти · 16w
Ірен Саківська
Ірен Саківська Ваш Дім ви поміняєте вікна?
1
Керувати
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· Відповісти · 16w · Відредаговано
Ваш Дім
Ваш Дім Ірен Саківська якщо це буде необхідно і інших варіантів вирішення не буде то звичайно що так!
Керувати
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· Відповісти · 16w
Ірен Саківська
Ірен Саківська Ваш Дім ну дуже дипломатично, ми вас зрозуміли.
Флінта Микола На рендерах вікна як в Європі, а в реальності наші віконщики інших дверей як 900х2100мм зробити не вміють. Нажаль. І ковпаки зовнішніх труб дощової каналізації з плоскої покрівлі церез пару зим будуть виглядати не так ефектно
Додано: Нед 25 лют, 2018 12:01
Щодо локації:
навпроти АТП, з боків - приватна забудова і сади, вони ті хати-особняки оточать з усіх боків:-), траса 2-полосна у кожну сторону. Унизу-кільце-Пасічна-Луганська-Зелена - часто сильно закорковане. Біля Магнолії ще якийсь забудовник загородив і буде шурувати іншу поверхівку. У планах Вашого дому (В. МАгнолія) зробити ще один такий самий, тільки дзеркальний проект. Невідомо, як буде, бо ціни там дорогуваті (21500-25500м2 і квартири не дуже йдуть, купа вільних квартир на сайті+величезні там площі - навіть 150-200кв є!! На сусідній Пимоненка валять Аурум, уже 3поверхи. Навпроти за АТП - Масив Пасічний, трохи приватної забудови на Пирогівці та Вулецькій, колишня військова частина (напевно також незабаром забудують) і Винниківський ліс
Неподалік метро і рукавичка - можна пішки - 20хв., на машині - 5-7хв.
Незабаром поблизу: - У районі Зеленої-Пимоненка з’явиться нове житло, сучасні офіси і паркінг
У Львові розробляють детальний план території в районі вулиць Зеленої, Пимоненка, Січинського. Тут планують звести житлову забудову, багаторівневий паркінг та дитячий садочок.
Якщо конкретніше, то на перетині вулиць Зеленої та Пимоненка (ділянка ВАТ «Південьзахіделектромережбуд») передбачається зміна функціонального призначення ділянки з виробничої функції на житлову. Тут розташується квартал змішаної житлової багатоквартирної забудови та громадської забудови, що матиме 4-12 поверхів. Зокрема, тут з’являться нові сучасні офісні будівлі. Складські будівлі на вулиці Зеленій також реконструюють під громадську забудову.
Там геть усе довкола планують забудовувати аж до заводу фрезерних верстатів.
"(ділянка ВАТ «Південьзахіделектромережбуд»)" - фірма садіка - він там бабос заробить гарний
неподалік роддом на Вашингтона - проводять зараз реконструкцію
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