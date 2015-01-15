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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Локація гівно, але пороект гарний. Я правда там нічого складного не побачив, всі недоліки скоріш за все в непрофесійності проектної команди. Гарно намалювати мало. Диявол в деталях.


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Востаннє редагувалось fis в Суб 24 лют, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:01

  es77 написав: Я-ж і кажу -криворукі рагулі.


Как-то иду после новогодних праздников на осмотр квартиры в новострое, день будний, рабочий, если не ошибаюсь - 4 или 5 января. Но факт в том, что объект пустой, ни одной живой души, ни одного строителя. Аж как-то не по себе стало, объект вымер.

Спрашиваю в офисе, а что за дела, где все подевались? Смеются и отвечают "так у них Рамадан, дома празднуют". Оказывается все рабочие из закарпатья.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:10

  es77 написав:
  Львівський БатяР написав:Виходячи з розповідей про вартість нерухомості в Туречині - роблю висновок, що ціни на нерухомість у місті лева і мабуть на ринку нерухомості України все - ще дуже завищені і падати їм є ще куда !

на мою думку так і є.

дИвелопери можуть розповідати все що хочуть, але факт є фактом:
по вартості в 400-500$ за м2 будується якісний приватний буднок, де є власний фундамент,покрівля.
А стройбани тулять термітники, стіни з піноблоку (вартість стін та перекриття ділите ви з сусідом), найдешевші вікна. Вартість фундаменту та покрівлі ділиться на 16 поверхів і т.п. , для робіт наймають криворуких рагулів з найблищих сіл і розповідають про подорожчання...

Це те що стосується вартості новобудов.
А найцікавіше -хто буде їх купляти ? Найбільші міста України усипані новобудовами як собака блохами. Звідки стільки покупців здатних відвалити десятки тисяч зелених за цю "радість" ?
Чим вони займаються, звідки гроші ?
Так, в Неньці є декілька десятків тисяч IT-в які заробляють непогано.
Тільки якщо почнете розбиратися виявиться що:
1. Половина з них мріють "злиняти" з України ASAP.
2. Людей з доходами в 3к$ добре якщо 10% , більшість сидить на 1300-1700$ чого вистачає на поточні витрати, а на купівлю хати за 100к якось не дуже...
3. Чимало народу вважають що "жити теба зараз" і навіть при високих доходах мають заощаджень яких вистачить хіба що на морозиво.

Хто ще ?
Лікарі ? Юристи ? Можновладці ?
Всі вони давним-давно мають власне житло і десяток квартир на сдачу.

Хто купить оті десятки тисяч квартир у чорта на куличках які будуються по всій Україні ?


В такому випадку коли на вашу думку буде дно ?
І наступне питання, чи варто зараз купувати квартиру для здачі ?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 08:04

  akurt написав:
  Ethereum написав:дуже любить похвалитися,наприклад іфоном,хоч би сказав що X.

Интересно заметить, что человек так и не понял, что писать текст за рулем на парковке на маленьком экране смартфона, где есть только русская и английская клавиатура, без ошибок трудно. Тем более, что срабатывает еще и автозамена... Я только это и имел ввиду...

Ну, тут только пиявки помогают...
Треба хороші ліки вживати...
Попустить... Десь вчора у центрі їхав - бачив, що продають Піявки... Здається, на Левицького (у Львові, звісно). Теж корисно прикладати...
iPhone X у молодшого сина... колись мені віддасть...
Але зараз - звісно - не за кермом...
Тому - MacBook...


Та все я розумів. Це була провірка. Хотів пересвідчитися,що за чоловік розписує все так.
Автозаміну можна виключити.
Чтобы изменить настройки клавиатуры:
Откройте программу, в которой используется клавиатура, такую как «Сообщения» или «Почта».
Нажмите и удерживайте или .
Нажмите «Настройки клавиатуры».
Затем измените настройки нужным образом
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 09:52

  big539 написав:
  akurt написав:Поки Ви та ваш приятель сінус не дадуть відповідь вправному легіню Долярчик

Я долярчику не даю видповидь потому что он неуважительно пишет на форуме, засирая посты многоточиями :D
Вы, в отличии от него, человек адекватный и идёте навстречу читателям, корректируя свой стиль 8)
А вот Долярчик упёртый. Ну то и пусть......... бьётся.... лбом апстена.... :mrgreen:

....от і бийся головою "апстєну" - нічого собі там не пошкодиш(нема там що пошкодити :mrgreen:)
....і взагалі, для водіїв чернівецького таксі є кнопка ігнор! - натискаєте, і буде вам щастя! :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:00

... "фсьо нєпосільним трудом"))

  Долярчик написав:
  akurt написав:Продав як "готові працюючи бізнеси".
Для себе залишив одну затишну квартиру у Львові та один шмат землі піді Львовом.


  akurt написав:Давно це було... Рік 2003... Теща якось так назбирала тисяч 5 000 пенсійних долярів

  akurt написав:та я купив, додавши до тещиних 5 000 долярів, (88х220)-5000=14 360 $.

  akurt написав:Восени 2005 купили ще декілька квартир під здачу.

...що, отако вийшли за хлібом, але хліба не привезли і Ви вирішили купити "декілька квартир під здачу"? :mrgreen:
  akurt написав:вирішили робити ремонт. Як для себе. За проектом. Керував син.
"Вкинули" 40 000$.

  akurt написав:Прєлесть пішла за 110 000$.

...був би я податковим інспектором, запитав: - "а де пан працює"? або "де пан взяв стільки грошви на той час?"))
1)...ніби "на грошовитій" не одружились :wink:
2)...ніби, "при кориті" не були(а може і були, а нам не признались))
3)....бувший ДАЇшнік, помічник депутата, чи судді і т. п.? :mrgreen:
4)...спадщина?
... нє, тут не те щоб щось......- просто пересічному важко зрозуміти, яким чином можна за ПОЛОВИНУ ЖИТТЯ(!)(а Долярчик Вам бажає 100р.прожити!) можна ЧЕСНИМ ТРУДОМ заробити на "декілька квартир"(і то не тільки в Україні) і ще при тому робити НЕ бідні ремонти, ну і з 7-м автівок поміняти(напевно не ланусів - це точно!).... і часто подорожувати за кордон???!

....то от і звичайному пересічному нашому тут читачеві, буде НЕзрозуміло, як це можна отак...... - як написано вище?— як він(пересічний читач) знає, що звичайна пересічна людина, може(з великим трудом/важкою працею) за життя заробити на ОДНУ квартиру!.... - ну, максимум - дві, але потратить на це ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ!
(... от взяти, хоч до прикладу, засновника цієї гілки :D +/- пів життя позаду, а він, заледве, минулоріч, купив "повітря над котлованом"!) :mrgreen:


.... просто(не в образу) хочу додати до вищевиділеного одну цитату форумчанина з іншої гілочки:
Валютный рынок в контексте
"..... как Вы стали "богатым".....
нажить честно состояние не представляется возможным в реальности."
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:25

  Львівський БатяР написав:В такому випадку коли на вашу думку буде дно ?
І наступне питання, чи варто зараз купувати квартиру для здачі ?


Перше - це інтересне запитання.
Вчора ось знов - гуляю із собакою - та дивлюсь на новий будинок (введений в експлуатацію у 2015): вікна світилися у 2-х чи трох квартирах... рідко коли бачу, щоб автівка із двору виїзджала... Взагалі не можу зрозуміти, звідки покупанти беруться... Населення скорочується, нових народжувати не можуть, біженці із Донбасу буцім-то вже закінчилися... бо вже влаштувалися...

Друге питання - відповідь проста: а Вам діватися немає куди...
Вчора на Княгині Ольги приятелі здали орендарям... Двушка... нова... 12 000 на місяць... Долярчику довго за ті 12 000 метушитися... Всі - задоволені...
Вчора на Майдані теж із задоволенням інші приятелі каталися на лижах: коли в кишені вже лежать гроші за лютий+депозит+передоплата за 6 місяців, воно й кататися легше... І не холодно...

P.S. Всім авторам попередніх двох сторінок поставив "плюс", бо видно, що людЕ діло говОрять. І мозок працює добре... Це - добре!

ЛЬВІВСЬКО-АНТИПАТРІОТИЧНА АРИФМЕТИКА

Вчора так сталося, що один із синів повернувся із вояжу в Канаду... Не встиг приземлитися літак, як вже запрацював Скайп, і перше повідомлення про враження від красуні-Канади (Монреаль, Оттава) було таке:
"Снег, холод и слякоть это ужасно!"
- Врете вы все: у нас во Львове минус 12, завтра обещают минус 18..."
"Лучше жить летом под кондиционером, чем бороться с морозами!"
- Вам не вгодиш!

Так ось...
Якщо панове мають прихованих під грушею тисяч 150 долярів (а я впевнений, що приховано під грушею і більше), то на сьогодні НАЙКРАЩІЙ варіянт:
- купити та облаштувати під здачу 2-3 квартири у Львові або в Києві. В місяць 22 000 - 36 000 гривень гарантовано.
- купити по цені брутальної новобудови на місці старого звалища, де навіть панорамні вікна не відкриваются та підлога залита невірно, готову красиву чистеньку дизайнерску квартиру на міжнародному курорті під назвою "Анталія". Докупити в чудову квартиру: кондиціонерів - 2, холодильників - 1, ліжок двоспальних - 1, диванів - 1, крісла - 2, торшерів - 1, штор на вікна - 2 (навіть карнізи для штор та гардин у квартирах вже змонтовані на стелі), столів кухонних - 1, стільців на кухню - 2, крісел пластикових на балкон -2, шезлонгів складаних для пляжів - 2, плавок нових для власного плавального басейна - 1, купальників - 2, шорт купальних чоловічих (у Европі та Турції не прийнято чоловікам світити своєю гордістю на пляжах у плавках) - 1.
- витрачати на утримання такої квартири на місяць 490+140+200+420=1250 гривень.
- витрачати на проїзд у міських автобусах на місяць 20х21х2=420х2=840 гривень.
- витрачати на їжу для родини з двох осіб 20х7х30=4 200 гривень.
- витрачати на пальне для автівки 40х5,5х7=1540 гривень.
- витрачати на задоволення (червоне, біле, рожеве) 10х15х7=1050 гривень.
- витрачати на утрішній сніданок у кафе-пекарні щоранку на двох (1,5+1,5)х2х7х30=1260 гривень.
- витрачати на щоденний апельсиновий фреш (ціна зараз на помарачі 0,50 ліри - 3,50 гривні за кіло) 0,5х0,5х2х30=15 гривень.
- витрачати на щоденний гранатовий фреш (ціна на гарнати восени 1 ліра (7 гривень) - 1 кг): 1х0,5х2х30=30 гривень.
- витрачати на відвідання музеїв та театрів щотижнево на двох 20х2х7х4=1120 гривень.

Таким чином: залишок на місяць складє:
((22 000+36 000)/2)-(1250+840+4 200+1540+1050+1260+15+30+1120)= 17 695 гривень.

Трохи замало від прибутку Долярчика (20 000 на місяць), але вже не всім же жирно жити....

P.S. Написав та подумав, що невірно застосував слово "жити". Мабуть, треба змінити на "існувати".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:38

  fis написав:Локація гівно, але пороект гарний. Я правда там нічого складного не побачив, всі недоліки скоріш за все в непрофесійності проектної команди. Гарно намалювати мало. Диявол в деталях.


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зі сторінки Магнолії:

Аня Лотоцька Доброго дня. Оскільки, груднева здача будинку #ВашДім_VillaMagnolia не відбулася, і з сторони #ВашДім вже майже рік жодного пояснення чи будь-якої інформації з цього питання ми не отримали, що мега розчаровує, дуже цікавить як буде здійснюватись компенсація за річне протермінування(на даний момент річне). Як Ви стверджуєте, #ВашДім не кидає клієнтів, а клієнти несуть збитки очікуючи на здачу будинку. В договорі прописана пеня для клієнта. А як #ВашДім оцінює терпіння? це вже пішов 3 рік будівництва, час, який не повернути!, фінансові втрати?, які виникли в нас, бо ми розраховували на бездоганну репутацію #ВашДім і дані т #ВашДім терміни здачі першої черги будівництва ???


Аня Лотоцька Це нічого, що після залиття стяжки на підлого вікна не відкриваються?! Головне гордо і з нагородою!
Ваш Дім
Ваш Дім Ваш Дім не все виконує своїми силами..і несе відповідальність за дії субпідрядників. Проект достатньо складний і тому є помилки. Головне, що все буде виправлено і ми Вас з цими проблемами не залишимо
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Ірен Саківська
Ірен Саківська Ваш Дім ви поміняєте вікна?
1
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Ваш Дім
Ваш Дім Ірен Саківська якщо це буде необхідно і інших варіантів вирішення не буде то звичайно що так!
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Ірен Саківська
Ірен Саківська Ваш Дім ну дуже дипломатично, ми вас зрозуміли.


Флінта Микола На рендерах вікна як в Європі, а в реальності наші віконщики інших дверей як 900х2100мм зробити не вміють. Нажаль. І ковпаки зовнішніх труб дощової каналізації з плоскої покрівлі церез пару зим будуть виглядати не так ефектно
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Щодо локації:
навпроти АТП, з боків - приватна забудова і сади, вони ті хати-особняки оточать з усіх боків:-), траса 2-полосна у кожну сторону. Унизу-кільце-Пасічна-Луганська-Зелена - часто сильно закорковане. Біля Магнолії ще якийсь забудовник загородив і буде шурувати іншу поверхівку. У планах Вашого дому (В. МАгнолія) зробити ще один такий самий, тільки дзеркальний проект. Невідомо, як буде, бо ціни там дорогуваті (21500-25500м2 і квартири не дуже йдуть, купа вільних квартир на сайті+величезні там площі - навіть 150-200кв є!! На сусідній Пимоненка валять Аурум, уже 3поверхи. Навпроти за АТП - Масив Пасічний, трохи приватної забудови на Пирогівці та Вулецькій, колишня військова частина (напевно також незабаром забудують) і Винниківський ліс
Неподалік метро і рукавичка - можна пішки - 20хв., на машині - 5-7хв.
Незабаром поблизу: - У районі Зеленої-Пимоненка з’явиться нове житло, сучасні офіси і паркінг
У Львові розробляють детальний план території в районі вулиць Зеленої, Пимоненка, Січинського. Тут планують звести житлову забудову, багаторівневий паркінг та дитячий садочок.
Якщо конкретніше, то на перетині вулиць Зеленої та Пимоненка (ділянка ВАТ «Південьзахіделектромережбуд») передбачається зміна функціонального призначення ділянки з виробничої функції на житлову. Тут розташується квартал змішаної житлової багатоквартирної забудови та громадської забудови, що матиме 4-12 поверхів. Зокрема, тут з’являться нові сучасні офісні будівлі. Складські будівлі на вулиці Зеленій також реконструюють під громадську забудову.

Там геть усе довкола планують забудовувати аж до заводу фрезерних верстатів.
"(ділянка ВАТ «Південьзахіделектромережбуд»)" - фірма садіка - він там бабос заробить гарний
неподалік роддом на Вашингтона - проводять зараз реконструкцію
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