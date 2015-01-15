RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:11

  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:Все інше під грушу в зелені.

...а якщо, ту зелень під грушею - "миші з паяльником" поїдять? :mrgreen:
...чи у Вас під ліжком фузея на поготові? :mrgreen:

Схованка - це комерційна і технологічна таємниця. Тут вже кожний в міру своєї фантазії груши садить... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24827
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:11

  sailed написав:Шановні, хто що думає про "Леви міста"? (перехрестя Наукова - Стрийська).

Як на мене, трохи мурашник, але цілком пристойний проект, є підземні паркінги, є вже якась інфраструктура навколо, вже зашклений, до чого я ставлюсь дуже поважно, бо не буде рагуль-вікон на кожний смак. Хто що скаже?

БЕГNТЕ!!!
whois2010
 
Повідомлень: 27
З нами з: 15.11.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:13

НАША КОМУНАЛЬ
(есе на тему "А як там у хохлів?)

Зимно... мороз лютує... У мене в квартирі власний двоконтурний котел - тепло. Економно. Добре.
Так добре буде мінімум до 2020 року! Супер!
У 2020 році РФ припинить транспортувати газ через рідну Україну, вся ГТС буде пуста і виникне дуже велика технічна проблема - чим заповнити пусті труби, щоби просто перегнати газ із, наприклад, Харкова, у, наприклад, Львів.
Реверс тут - за словами фахівців - не рятує...

Ну, хвилюватися немає чого... Якось зігріємося...
Єдине що - треба попіклуватися про орендарів - бо відомо ж курсу фізики, що якщо орендар мерзне, то він погано віддає орендодавцю кошти за оренду.
Я зробив запит реальним орендарям у далеку Америку: як вони там зігрваються саме в ці холодні дні...

Відповідь перша. Ось вулиця.
Зображення
Ось будинок.
Зображення

Пригород Сан Францисько. У ці хвилини там легкий дощик... +8...
Діалог з орендарем:

- Чем отапливается тот дом, где ты живешь?
- Обычная американская схема: стоит газовая горелка с вентилятором, который распределяет тёплый воздух по дому через воздуховоды.
- Круто! Сколько ты платишь коммунальных?
- Включено в арендную плату, я ничего не плачу свыше.
- Отлично. Какая арендная плата в месяц?
- Смотри: в США минимальная зарплата - 13 $ в час (такую минималку платят в МакДональдс или просто газонному работнику). Арендная плата за месяц=65 часов работы. Ну, скажем за неделю самый самый самый низкооплачиваемы работник на жилье себе зарабатывает.
- Прикольная арифметика. Нечто подобное я слышал об арендной плате приятеля в Лондоне...
- Минус такой системы отопления заключается в том, что это сушит воздух немного в отличие от ваших львовских батарей. У нас бывает до 0 температура падает в эти дни.
- И вам не хворать!

Відповідь друга.
- Привет: сколько сейчас получаешь?
- Грязными чуть больше 10 000$ в месяц.
- Ну почти - как у нас во Львове... Тоже многие получают по 10 000...
- Во Львов не поеду - не уговаривай...
- Ясное дело: у нас этой ночью обещают -20... Жена работает?
- Три раза в неделю. У нее там хитрая система оплаты - разовый заказ дает 2 500 $. За месяц трудно посчитать, да тут за месяц и не считают...
- Понятно. Сколько платите за апартаменты сейчас?
- 2 750 $ в месяц.
- Дорого!
- Да, дорого, плюс коммунальные...
- Как работает отопление?
- Отопление у нас идёт через тёплый пол, который подогревается или газом, или электричеством.
- Вот-вот, каков размер коммунальных?
- Счёт за газ и свет теперь $100+
- Ни фига себе! 1/100 (!!!) зарплаты уходит... Ого!
- За воду тоже $100+
- Ни фига себе! Еще 1/100 (!!!) зарплаты уходит... Ого!
- Да, у нас в (название удалено автором) дорогие коммунальные услуги... Арендовали перед этим квартиру - все считалось на здание и делилось по плану между квартирами исходя из площади...
- Прикольно...
- Сейчас у нас на все отдельный счётчик... Ну и тарифы тут отличаются от города к городу...
- Да, это ужасно: выходит, за коммунальные Вы отдаете 1/100+1/100=1/50 от твоей месячной зарплаты?..
- Да, дорого... Слава Богу жена помогает...
- Я вот сейчас подсчитал, что дела у Вас совсем плохи: получается, что за коммунальные услуги Вы платите в месяц менее 2 процентов от дохода семьи.
- Ну и?
- По нашим законам Вам субсидию от государства не назначат! Назначается, если платите более 15 процентов дохода семьи...
- Да, это ужасно, не назначат...
- И Вам не хворать...

P.S. Чисто про всяк випадок нагадаю, що я ніколи не брешу.
Поставив "плюс" whois2010.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 лют, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 12.02.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:27

  big539 написав:
  Долярчик написав:...зрозуміло, напрямок по будівництві(і все навколо нього) :)

абсолютно нет 8)

...ну то просто, напишіть ДВА слова про напрямок/сферу свого бізнесу :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 19.10.15
Подякував: 48 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:31

  Львівський БатяР написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:підтверджую, що як пасивний прибуток здача в оренду на сьогодні - кращого немає нічого,

Депо в Ощаді під 18% не краще?

А де ви в Ощаді 18 знайшли ? Я там макс. 14 бачив...

... тцсссссс! - стрете це повідомлення і ще Акурту скажіть нехай і своє зітре :mrgreen:
....бо тут, на валютному форумі, вже всі(але ще бачимо що не всі) знають про так-звані "стовпчики" чи "столби" :wink:
.... то ж в мене ще в самого там є до червня під 17% з поповненням! :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 26 лют, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 19.10.15
Подякував: 48 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:38

  TyUSD написав:
  Долярчик написав:...доречі про тему :D - то який податок має сплачувати орендодавець, якщо захоче оформити все ОФІЦІЙНО?


Поки за одне місце не беруть не радив би ділитись з кодлом, шо нами тимчасово вже 27-й рік керує.

Але якшо дуже цікаво, то коротко - без реєстрації 18% Податок на доходи фіз осіб + 1,5% військовий в сумі 19,5%, тобто 5-ту частину треба віддати.

Якщо реєструватись, то є нюанси (обмеження по площі, яку можна передавати в оренду, шоп всьо по закону було) не хочу заглиблюватись... на 1-й чи 2-й групі спрощеній платите Єдиний податок, на 3-й - 5%.

Але нафіг?! :D

... покищо то так, але вони і ту халяву скоро обріжуть....
... вони ж не можуть без "пАкращень"! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 19.10.15
Подякував: 48 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:43

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:Все інше під грушу в зелені.

...а якщо, ту зелень під грушею - "миші з паяльником" поїдять? :mrgreen:
...чи у Вас під ліжком фузея на поготові? :mrgreen:

Схованка - це комерційна і технологічна таємниця. Тут вже кожний в міру своєї фантазії груши садить... :P

...то так, але з паяльником у дупі :mrgreen: доведеться будь-яку грушу підкопати....
...прикро, але кримінал, ще ніхто не відміняв..... - тим більше, при такій лояльній поліції :?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 19.10.15
Подякував: 48 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я тут різні прогнози почитав по енерго балансу, по зношеності інфраструктури і т.і. І в мене щось взагалі пропадає бажання вкладатися тут в нерухомість. Може так статися що навіть квартири з автономкою не зможемо прогріти. Бо як не буде електрики, то й газ не буде як прокачати


Sent from my iPhone using Tapatalk
fis
 
Повідомлень: 115
З нами з: 06.12.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:08

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:.... то ж в мене ще в самого там є до червня під 17% з поповненням! :D


Ми про "стовби" все знаємо... користувалися... Але ж самі написали: до червня у Вас...

А новеньким ми що порадимо? У Ахмєтова під 14 грязними?

Краще вже "тихою" сапою...

Будете лаятися, але я поставив fis плюс...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 12.02.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:27

  fis написав:Я тут різні прогнози почитав по енерго балансу, по зношеності інфраструктури і т.і. І в мене щось взагалі пропадає бажання вкладатися тут в нерухомість. Може так статися що навіть квартири з автономкою не зможемо прогріти. Бо як не буде електрики, то й газ не буде як прокачати


Який газ, про що ви кажете? На сусідній гілці, просто копіюю. Я як заглибився у тему, так мені взагалі жити перехотілося. Але якось знаходжу в собі сили :) Далі приводжу цитату з валютної гілки:

  somilitark написав:
  centurionus написав:
Уряд Німеччини планує видати остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" в березні, - "Нафтогаз"

https://ukranews.com/ua/news/549122-uryad-nimechchyny-planuye-vydaty-ostatochnyy-dozvil-na-budivnyctvo-pivnichnogo-potoku-2-v-berezni


А что тут нового,трубы уже плавят,готовятся подготовить бумаги и развернуться на полную мощность,со стороны агрессора наверняка полным ходом шуруют,до конца контракта переживать нечего,а вот с 20-го года минус 3 ярда баксов за транзит,плюс говорят,что наши спецы просто не понимают,как обеспечить давление в системе и подать газ всем внутренним потребителям,БЕЗ ТРАНЗИТА!!! :shock:

Именно поэтому план у Нафтогаза простой,придётся привлекать европейцев покупать газ на нашей восточной границе и забирайте нашу трубу за просто так,мол берите,договаривайтесь,храните газ в наших хранилищах,тащите себе домой на запад,а мы уже будем надеться что-то подмутить и подкрутить в наших интересах.)))

Что из этого получится? Я думаю не много,зачем наша труба,если ещё 55 ярдов кубов качнут через северный поток,плюс турецкий поток,притом напрямую газ попадёт в Германию и на юг Европы.Сумно и печально.

Каков мораль басни? Куча проблем,надо шевелиться,надо что-то решать,надо реально проводить реформы,надо не мести языком,а действовать,но видимо не судьба с этими ребятками,у них державного и масштабного мышления НЕТ,местячковые базаровики и директора кондитерских,самый адекватный НБУ,но остальные бюрократы уже хотят затянуть в своё болото передовиков экономической мысли.
Что нам остаётся? Следить,думать,принимать решения,не верить пропаганде и ковать железо,если есть возможность! :wink:


А щоб взагалі вбити гвоздь у кришку гроба, сходіть на Вікіпедію ще почитайте про Северный поток — 2

Одна из серьёзнейших финансовых проблем текущего транзита украинской ГТС в том, что фактически доходы от транзита идут не на её содержание и ремонты, а для компенсации дефицита государственного бюджета Украины, в частности на компенсации тарифов электро- и теплоснабжения ниже себестоимости. При этом износ украинской ГТС критический. Министр энергетики Украины Игорь Насалик прямо заявил, что если далее доходы украинской ГТС будут уходить только на социальные нужды, а не на ремонт очень старого газопровода, то возможны крупные аварии от разрушения лишённого полноценных ремонтов оборудования и существует реальная угроза прекращения транзита газа.[37] Для Газпрома это означает риск даже не завышенных тарифов на транзит газа, а возможность потери выручки от транзита в полном объёме.

Нікого не лякаю, я і сам наляканий, шукаю хто би заспокоїв, але якось всі відмовчуються. Ось по інерції кручусь, вкладаюсь в нерухомість для свого майбутнього. Але як би так не вийшло, шо майбутнє буде на валізах десь у Польші на зйомній хаті, бо не будеш же ти пічку топити в своїй новобудові новим свіжевкладеним дубовим паркетом, про який тут пан Акурт писав. Вся надія в мене, якщо чесно, що великим містам не дадуть змерзнути, прокачають той газ зі сховищ, або власного видобутку. А ось що буде у містах-супутниках та різних ПГТ - якщо чесно не хочеться думати. Бо страшно. І гидко, шо ми такі безпорадні (страну маю на увазі). Вибачте за вечірній депресняк. Буду вдячний, якщо скажете, що я дурниці мелю.
sailed
 
Повідомлень: 229
З нами з: 24.05.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 65666768>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 278, 279, 280
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2792 382421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 23:21
akurt
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 61999
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4713)
27.02.2018 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.