Додано: Пон 26 лют, 2018 22:13

Реверс тут - за словами фахівців - не рятує...

(есе на тему "А як там у хохлів?)Зимно... мороз лютує... У мене в квартирі власний двоконтурний котел - тепло. Економно. Добре.Так добре буде мінімум до 2020 року! Супер!У 2020 році РФ припинить транспортувати газ через рідну Україну, вся ГТС буде пуста і виникне дуже велика технічна проблема - чим заповнити пусті труби, щоби просто перегнати газ із, наприклад, Харкова, у, наприклад, Львів.Ну, хвилюватися немає чого... Якось зігріємося...Єдине що -- бо відомо ж курсу фізики, що якщо орендар мерзне, то він погано віддає орендодавцю кошти за оренду.Я зробив запит реальним орендарям у далеку Америку: як вони там зігрваються саме в ці холодні дні...Відповідь перша. Ось вулиця.Ось будинок.Пригород Сан Францисько. У ці хвилини там легкий дощик... +8...Діалог з орендарем:- Чем отапливается тот дом, где ты живешь?- Обычная американская схема: стоит газовая горелка с вентилятором, который распределяет тёплый воздух по дому через воздуховоды.- Круто! Сколько ты платишь коммунальных?- Включено в арендную плату, я ничего не плачу свыше.- Отлично. Какая арендная плата в месяц?- Смотри: в США минимальная зарплата - 13 $ в час (такую минималку платят в МакДональдс или просто газонному работнику). Арендная плата за месяц=65 часов работы. Ну, скажемсамый самый самый низкооплачиваемы работник- Прикольная арифметика. Нечто подобное я слышал об арендной плате приятеля в Лондоне...- Минус такой системы отопления заключается в том, что это сушит воздух немного в отличие от ваших львовских батарей. У нас бывает до 0 температура падает в эти дни.- И вам не хворать!Відповідь друга.- Привет: сколько сейчас получаешь?- Грязными чуть больше 10 000$ в месяц.- Ну почти - как у нас во Львове... Тоже многие получают по 10 000...- Во Львов не поеду - не уговаривай...- Ясное дело: у нас этой ночью обещают -20... Жена работает?- Три раза в неделю. У нее там хитрая система оплаты - разовый заказ дает 2 500 $. За месяц трудно посчитать, да тут за месяц и не считают...- Понятно. Сколько платите за апартаменты сейчас?- 2 750 $ в месяц.- Дорого!- Да, дорого, плюс коммунальные...- Как работает отопление?- Отопление у нас идёт через тёплый пол, который подогревается или газом, или электричеством.- Вот-вот, каков размер коммунальных?- Счёт за газ и свет теперь $100+- Ни фига себе!Ого!- За воду тоже $100+- Ни фига себе! ЕщеОго!- Да, у нас в (название удалено автором) дорогие коммунальные услуги... Арендовали перед этим квартиру - все считалось на здание и делилось по плану между квартирами исходя из площади...- Прикольно...- Сейчас у нас на все отдельный счётчик... Ну и тарифы тут отличаются от города к городу...- Да, это ужасно: выходит, за коммунальные Вы отдаете 1/100+1/100=..- Да, дорого... Слава Богу жена помогает...- Я вот сейчас подсчитал, чтополучается, что за коммунальные услуги- Ну и?- По нашим законам Вам субсидию от государства не назначат! Назначается, если платите более 15 процентов дохода семьи...- Да, это ужасно, не назначат...- И Вам не хворать...P.S. Чисто про всяк випадок нагадаю, що я ніколи не брешу.Поставив "плюс"