Я тут різні прогнози почитав по енерго балансу, по зношеності інфраструктури і т.і. І в мене щось взагалі пропадає бажання вкладатися тут в нерухомість. Може так статися що навіть квартири з автономкою не зможемо прогріти. Бо як не буде електрики, то й газ не буде як прокачати





