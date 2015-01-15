Схованка - це комерційна і технологічна таємниця. Тут вже кожний в міру своєї фантазії груши садить...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:11
Схованка - це комерційна і технологічна таємниця. Тут вже кожний в міру своєї фантазії груши садить...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:11
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:13
НАША КОМУНАЛЬ
(есе на тему "А як там у хохлів?)
Зимно... мороз лютує... У мене в квартирі власний двоконтурний котел - тепло. Економно. Добре.
Так добре буде мінімум до 2020 року! Супер!
У 2020 році РФ припинить транспортувати газ через рідну Україну, вся ГТС буде пуста і виникне дуже велика технічна проблема - чим заповнити пусті труби, щоби просто перегнати газ із, наприклад, Харкова, у, наприклад, Львів.
Реверс тут - за словами фахівців - не рятує...
Ну, хвилюватися немає чого... Якось зігріємося...
Єдине що - треба попіклуватися про орендарів - бо відомо ж курсу фізики, що якщо орендар мерзне, то він погано віддає орендодавцю кошти за оренду.
Я зробив запит реальним орендарям у далеку Америку: як вони там зігрваються саме в ці холодні дні...
Відповідь перша. Ось вулиця.
Ось будинок.
Пригород Сан Францисько. У ці хвилини там легкий дощик... +8...
Діалог з орендарем:
- Чем отапливается тот дом, где ты живешь?
- Обычная американская схема: стоит газовая горелка с вентилятором, который распределяет тёплый воздух по дому через воздуховоды.
- Круто! Сколько ты платишь коммунальных?
- Включено в арендную плату, я ничего не плачу свыше.
- Отлично. Какая арендная плата в месяц?
- Смотри: в США минимальная зарплата - 13 $ в час (такую минималку платят в МакДональдс или просто газонному работнику). Арендная плата за месяц=65 часов работы. Ну, скажем за неделю самый самый самый низкооплачиваемы работник на жилье себе зарабатывает.
- Прикольная арифметика. Нечто подобное я слышал об арендной плате приятеля в Лондоне...
- Минус такой системы отопления заключается в том, что это сушит воздух немного в отличие от ваших львовских батарей. У нас бывает до 0 температура падает в эти дни.
- И вам не хворать!
Відповідь друга.
- Привет: сколько сейчас получаешь?
- Грязными чуть больше 10 000$ в месяц.
- Ну почти - как у нас во Львове... Тоже многие получают по 10 000...
- Во Львов не поеду - не уговаривай...
- Ясное дело: у нас этой ночью обещают -20... Жена работает?
- Три раза в неделю. У нее там хитрая система оплаты - разовый заказ дает 2 500 $. За месяц трудно посчитать, да тут за месяц и не считают...
- Понятно. Сколько платите за апартаменты сейчас?
- 2 750 $ в месяц.
- Дорого!
- Да, дорого, плюс коммунальные...
- Как работает отопление?
- Отопление у нас идёт через тёплый пол, который подогревается или газом, или электричеством.
- Вот-вот, каков размер коммунальных?
- Счёт за газ и свет теперь $100+
- Ни фига себе! 1/100 (!!!) зарплаты уходит... Ого!
- За воду тоже $100+
- Ни фига себе! Еще 1/100 (!!!) зарплаты уходит... Ого!
- Да, у нас в (название удалено автором) дорогие коммунальные услуги... Арендовали перед этим квартиру - все считалось на здание и делилось по плану между квартирами исходя из площади...
- Прикольно...
- Сейчас у нас на все отдельный счётчик... Ну и тарифы тут отличаются от города к городу...
- Да, это ужасно: выходит, за коммунальные Вы отдаете 1/100+1/100=1/50 от твоей месячной зарплаты?..
- Да, дорого... Слава Богу жена помогает...
- Я вот сейчас подсчитал, что дела у Вас совсем плохи: получается, что за коммунальные услуги Вы платите в месяц менее 2 процентов от дохода семьи.
- Ну и?
- По нашим законам Вам субсидию от государства не назначат! Назначается, если платите более 15 процентов дохода семьи...
- Да, это ужасно, не назначат...
- И Вам не хворать...
P.S. Чисто про всяк випадок нагадаю, що я ніколи не брешу.
Поставив "плюс" whois2010.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 лют, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:27
...ну то просто, напишіть ДВА слова про напрямок/сферу свого бізнесу
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:31
... тцсссссс! - стрете це повідомлення і ще Акурту скажіть нехай і своє зітре
....бо тут, на валютному форумі, вже всі(але ще бачимо що не всі) знають про так-звані "стовпчики" чи "столби"
.... то ж в мене ще в самого там є до червня під 17% з поповненням!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 26 лют, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:38
... покищо то так, але вони і ту халяву скоро обріжуть....
... вони ж не можуть без "пАкращень"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:43
...то так, але з паяльником у дупі доведеться будь-яку грушу підкопати....
...прикро, але кримінал, ще ніхто не відміняв..... - тим більше, при такій лояльній поліції
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я тут різні прогнози почитав по енерго балансу, по зношеності інфраструктури і т.і. І в мене щось взагалі пропадає бажання вкладатися тут в нерухомість. Може так статися що навіть квартири з автономкою не зможемо прогріти. Бо як не буде електрики, то й газ не буде як прокачати
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Додано: Пон 26 лют, 2018 23:08
Ми про "стовби" все знаємо... користувалися... Але ж самі написали: до червня у Вас...
А новеньким ми що порадимо? У Ахмєтова під 14 грязними?
Краще вже "тихою" сапою...
Будете лаятися, але я поставив fis плюс...
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:27
Який газ, про що ви кажете? На сусідній гілці, просто копіюю. Я як заглибився у тему, так мені взагалі жити перехотілося. Але якось знаходжу в собі сили Далі приводжу цитату з валютної гілки:
А щоб взагалі вбити гвоздь у кришку гроба, сходіть на Вікіпедію ще почитайте про Северный поток — 2
Одна из серьёзнейших финансовых проблем текущего транзита украинской ГТС в том, что фактически доходы от транзита идут не на её содержание и ремонты, а для компенсации дефицита государственного бюджета Украины, в частности на компенсации тарифов электро- и теплоснабжения ниже себестоимости. При этом износ украинской ГТС критический. Министр энергетики Украины Игорь Насалик прямо заявил, что если далее доходы украинской ГТС будут уходить только на социальные нужды, а не на ремонт очень старого газопровода, то возможны крупные аварии от разрушения лишённого полноценных ремонтов оборудования и существует реальная угроза прекращения транзита газа.[37] Для Газпрома это означает риск даже не завышенных тарифов на транзит газа, а возможность потери выручки от транзита в полном объёме.
Нікого не лякаю, я і сам наляканий, шукаю хто би заспокоїв, але якось всі відмовчуються. Ось по інерції кручусь, вкладаюсь в нерухомість для свого майбутнього. Але як би так не вийшло, шо майбутнє буде на валізах десь у Польші на зйомній хаті, бо не будеш же ти пічку топити в своїй новобудові новим свіжевкладеним дубовим паркетом, про який тут пан Акурт писав. Вся надія в мене, якщо чесно, що великим містам не дадуть змерзнути, прокачають той газ зі сховищ, або власного видобутку. А ось що буде у містах-супутниках та різних ПГТ - якщо чесно не хочеться думати. Бо страшно. І гидко, шо ми такі безпорадні (страну маю на увазі). Вибачте за вечірній депресняк. Буду вдячний, якщо скажете, що я дурниці мелю.
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