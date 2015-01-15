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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:тцсссссс! - стрете це повідомлення і ще Акурту скажіть нехай і своє зітре
....бо тут, на валютному форумі, вже всі(але ще бачимо що не всі) знають про так-звані "стовпчики" чи "столби"
.... то ж в мене ще в самого там є до червня під 17% з поповненням!

Що це таке, де про то написано ? Проскакувало саме слово але я так зрозумів що то % по старим вкладам , маю на увазі коли банки ще добрі ставки давали ...

П.с Дякую авансом...
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:45

Та всьо нормально.
Хоч і холодно, але теплішає: зайшов на сайт 104.ua - приємна несподіванка: добавили мені ще 500 гривень на місяць субсидії на газ... у порівнянні з тим, що було...
Перерахували з Нового року... доплатили... Міськгаз мені на сьогодні ще купу грошей винен...
Добавлю газу на котлі...
Дрібничка, а приємно...

Щоби там не казали, але бути в Україні бідним - дуже вигідно...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 лют, 2018 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:48

  sailed написав:Шановні, хто що думає про "Леви міста"? (перехрестя Наукова - Стрийська).

Як на мене, трохи мурашник, але цілком пристойний проект, є підземні паркінги, є вже якась інфраструктура навколо, вже зашклений, до чого я ставлюсь дуже поважно, бо не буде рагуль-вікон на кожний смак. Хто що скаже?


Не моє.... Якщо вже говоримо про Стрийську то як на мене для життя вже краще Парк Тауер.
Навпроти супермаркет. Якщо не достатньо 15хв. транспортом і ви в Ашані на Стрийській.
Стрийський парк ч.з дорогу, до парку культури 10хв пішки, до аквапарку 15х.в транспортом.
До центру, жд та авто вокзалу і аеропорту 15-20 х.в транспортом..

Вот где сила брат (с)

П.с шо ви так за той газ паритесь, там рішень по ГТС є купа. починаючи від продажі чи оренди на 50-100років її тим же європейцям. Пригадую в перші дні після майдану, коли почався Російсько-Український газовий кризняк, мова про те йшла, але потім все затихло і забулось. Європейці не такі дурні, інакше так би добре не жили, бачать, що до влади прийшли злодії, просто ці злодії на відміну від попередніх зі знанням англійської мови...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 00:45

Може ви і праві (про газ). Сподіваюсь що шось з тим придумають.

На рахунок розташування (Парк Тауер vs Леви), взагалі не бачу різниці - на авто це 5хв різниці. На рахунок супермаркетів - так біля Левів же хочуть Офісник будувати - думаю що площа для нормального супермаркету - це питання часу.

https://imgur.com/kYtVb8U
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 01:17

Якшо ви про ІТ центр на перехресті Чмоли та Стрийська то так різниці не має. Але по розташуванню вона є!
Принаймі для мене. Жити навпроти парку і в 15хв пішої ходи до парку як то кажуть трохи різні речі. Тимбільше я так поняв, що ви шукаєте не на здачу,а для життя.

Хоча кожному своє...
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  #<1 ... 65666768
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