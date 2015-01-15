Що це таке, де про то написано ? Проскакувало саме слово але я так зрозумів що то % по старим вкладам , маю на увазі коли банки ще добрі ставки давали ...
П.с Дякую авансом...
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Додано: Пон 26 лют, 2018 23:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Що це таке, де про то написано ? Проскакувало саме слово але я так зрозумів що то % по старим вкладам , маю на увазі коли банки ще добрі ставки давали ...
П.с Дякую авансом...
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:45
Та всьо нормально.
Хоч і холодно, але теплішає: зайшов на сайт 104.ua - приємна несподіванка: добавили мені ще 500 гривень на місяць субсидії на газ... у порівнянні з тим, що було...
Перерахували з Нового року... доплатили... Міськгаз мені на сьогодні ще купу грошей винен...
Добавлю газу на котлі...
Дрібничка, а приємно...
Щоби там не казали, але бути в Україні бідним - дуже вигідно...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 лют, 2018 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:48
Не моє.... Якщо вже говоримо про Стрийську то як на мене для життя вже краще Парк Тауер.
Навпроти супермаркет. Якщо не достатньо 15хв. транспортом і ви в Ашані на Стрийській.
Стрийський парк ч.з дорогу, до парку культури 10хв пішки, до аквапарку 15х.в транспортом.
До центру, жд та авто вокзалу і аеропорту 15-20 х.в транспортом..
Вот где сила брат (с)
П.с шо ви так за той газ паритесь, там рішень по ГТС є купа. починаючи від продажі чи оренди на 50-100років її тим же європейцям. Пригадую в перші дні після майдану, коли почався Російсько-Український газовий кризняк, мова про те йшла, але потім все затихло і забулось. Європейці не такі дурні, інакше так би добре не жили, бачать, що до влади прийшли злодії, просто ці злодії на відміну від попередніх зі знанням англійської мови...
Додано: Вів 27 лют, 2018 00:45
Може ви і праві (про газ). Сподіваюсь що шось з тим придумають.
На рахунок розташування (Парк Тауер vs Леви), взагалі не бачу різниці - на авто це 5хв різниці. На рахунок супермаркетів - так біля Левів же хочуть Офісник будувати - думаю що площа для нормального супермаркету - це питання часу.
Додано: Вів 27 лют, 2018 01:17
Якшо ви про ІТ центр на перехресті Чмоли та Стрийська то так різниці не має. Але по розташуванню вона є!
Принаймі для мене. Жити навпроти парку і в 15хв пішої ходи до парку як то кажуть трохи різні речі. Тимбільше я так поняв, що ви шукаєте не на здачу,а для життя.
Хоча кожному своє...
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