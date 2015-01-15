Додано: Вів 27 лют, 2018 13:54

Сто тисяч залишає Україну щомісяця, і питання не тільки в тому, що там високі зарплати, – це взагалі розуміння майбутнього і якості життя.

Схоже, спроба привчити українців їздити до Братислави на філіжанку кави завершилася провалом: за братиславську каву потрібно платити і для цього необхідно добре заробляти, і краще це робити в Братиславі, а не в Горішніх Плавнях

Наразі попит на українські трудові ресурси в Польщі в п'ять разів перевищує пропозицію, а значить, на нас чекає лише посилення міграційного потоку з країни. І їхати буде не стільки середній клас, скільки молодь віком 25-35 років. "Продуманість" державної політики проявляється тут у всій своїй "красі і повноті": витрачати десятки мільярдів гривень на рік на систему освіти, щоб потім благополучно помахати хустинкою своїм випускникам на вокзалі – таке "дорогого" коштує.

не грошима єдиними... Мова йде і про майбутню перспективу, і про якість життя. Ні перше, ні друге батьківщина-мати сьогодні запропонувати не зможе: "перспективу" вбила пенсійна реформа, а якість життя – медична. Але є і ще один базовий фактор, про який Клімкін, звісно, промовчав: українське суспільство позбавлене перспектив, бо не бачить у свій "перископ" потенційних еліт, які змогли б почати поступальний рух, – саме поступальний рух, а не обіцянка раю для всіх уже завтра за рахунок чергового "переділу". Але для того, щоб цей рух розпочався, необхідно, щоб ті еліти, які прийшли до влади на гребені революційної піни, забралися з пляжу і якомога швидше...

2050 року населення України може скоротитися до 36 млн осіб і наша країна ризикує остаточно перетворитися на край старих і дітей.

з 2015 по 2017 роки Україну покинуло 1,164 млн осіб, з яких найбільше виїхало до Польщі – 507 тис. і РФ – 343 тис. До Італії і Чехії мігрувало 147 і 122 тис. осіб відповідно. У США перебралися 23 тис., що порівнянно з показниками міграції до Білорусі – до "бацьки – останнього диктатора Європи" виїхали в пошуках кращого життя 22 тис. українців.

Основного удару трудова міграція завдає молоді: молоді люди мігрують не тільки після закінчення ВНЗ, але й зі шкільної лави – Україна б'є всі рекорди за кількістю своїх студентів в інститутах і університетах Польщі, Чехії, Угорщини. І якщо перша група міграції має схильність до часткової рееміграції, то друга група, як правило, дуже швидко адаптується на новій батьківщині і асимілюється.

При цьому необхідно враховувати і показник так званої внутрішньої трудової міграції. Вже сьогодні кілька сотень тисяч працівників територіально перебувають в Україні, але зарплату отримують за кордоном, там же і платять податки. Через п'ять років ця верства може збільшитися вдесятеро і скласти конкуренцію класичній міграції: мова йде про ІТ-фахівців, аутсорс і сектор хенд-мейд.

Вікова група від 0 до 17 років нині становить 7,6 млн осіб. Саме ці люди в найближчі 10 років стануть кістяком трудових ресурсів, але з урахуванням динаміки трудової міграції до 2025 року від них може залишитися в Україні лише 3-4 млн осіб. При цьому варто зазначити, що в 1990-му році ця група становила 13,3 млн осіб. Саме завдяки цьому факту країна ще зберігає умовну цілісність трудових ресурсів, адже сьогодні це люди, яким 28-45 років. А який "кістяк" зможе сформувати вікова група, від якої залишиться лише 3-4 млн?

Та економічна модель, яку нав'язують сьогодні Україні, передбачає скорочення населення до 35 млн осіб у найближчі 5 років.

Клімкін здивувався, що українці масово виїжджають за кордон. А що Україна сьогодні може їм запропонувати?Як би ви охарактеризували людину, яка сидить на гілці та методично підпилює її, попри здивовані вигуки? А потім, коли гілка з хрускотом падає вниз і "мудрий дроворуб" опиняється на землі, він, чухаючи забите місце, раптом заявляє, що вищевказаний "процес" не виправдав його сподівань...Міністр закордонних справ України Павло Клімкін днями приголомшив громадськість раптовим "безвізовим камінг-аутом", заявивши, що "будь-яка добра справа — чи то Угоду про асоціацію, чи то безвізовий режим може служити нам у плюс, але несе в собі і ризик. Я багато років займався безвизом, а зараз дивлюся, що тільки в минулому році Україну покинули більше мільйона українців.Якщо ми це не переб'ємо, тоді зміст наших реформ б'є по нас самих".(при всі повазі до цього топоніма).Подібні визнання на четвертому році "реформ" змушують замислитися: а хто ж насправді керує нашою країною? В сенсі знань, досвіду, професіоналізму. Адже "безвіз" сам по собі – це звичайна гуманітарна опція і тільки "сильно вдарені" при падінні з "гілки" можуть розглядати його як якийсь цивілізаційний "розлам" і спосіб втечі від "немитої Росії", на адресу якої, може, й можна сказати "прощавай", але як вимовити те саме легіону "клімів чугункіних", які окупували владні кабінети?На цей момент перепад у рівні реальних трудових доходів становить 1:3 або 1:4 на користь тієї ж Польщі: якщо в Україні середня зарплата заледве перевищує 200 євро, то у західного сусіда можна знайти масу пропозицій на 1000. І перепад цього тиску в рівні трудових доходів буде видувати з України активне населення зі швидкістю повітря, що випаровується з пробитої космічної станції.Але Клімкін, безумовно, має рацію –А поки, за даними ООН, доЗа даними Bloomberg,Схоже, що Україні вже накинули якийсь план подальшого розвитку, але тільки це не план "Маршалла", а так званий "план Моргентау" з перетворення країни на город і лісопильню Європи.