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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49
Ось і добре,щоб на коменти Синусу не відповідати,які більш доречні до ціеї теми,чим декларація турецьких законів,то треба ті коменти заболтати! А і справді,не всі ж розуміють,що СМС-ки з приходом грошей на картку,це як раз повнісіньке налогообложение,як не зараз,то потім за все нарахуюють! Ну пан Акурт ж завджи каже правду-тому так і написав,як і завжди. Мабуть ні як від тої турецької нерухомості здихатися не може,бо де він її вже тільки не рекламує,аж до львівських віток дотягнувся! Нічого особистого,пан Акурт,до вас я не маю, але якшо щось пишете,то хоть тоді ж відповідайте читачам на іх коментарі,тільки не пишіть про те,що ви кажете правду,бо це неповага,як мінімум до тих,хто вас читає! Бо усі, в дитинстві читали Мюнхаузена, але забули,що він теж стебался фразой,которую ви у нього поцупили!
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:57
Не дуже розумію причину для паніки.
Наскільки я пам'ятаю, під час газової кризи при Юлі раша тупо перекрила ввідні вентилі під час січневих морозів. Українські специ змогли розвернути систему в реверс і підняти газ зі сховищ на заході споживачам на сході.
Інше питання, що ми отримуємо близько 3 млрд.$ щорічно за транзит газу і втрата цих грошей -істотний мінус для курсу гривні.
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:17
Нео-шлак.
"Любит наш народ, всякое ..." (с)
Скоро будут кидать в котлован картонные коробки из-под холодильников и продавать по 30к за квадрат. Ну а чё? Пипл хавает
Всё IMHO
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:26
Расскажите как? Торговля с плечом? Или что?
Всё IMHO
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:54
Для роздумів
Клімкін здивувався, що українці масово виїжджають за кордон. А що Україна сьогодні може їм запропонувати?
Як би ви охарактеризували людину, яка сидить на гілці та методично підпилює її, попри здивовані вигуки? А потім, коли гілка з хрускотом падає вниз і "мудрий дроворуб" опиняється на землі, він, чухаючи забите місце, раптом заявляє, що вищевказаний "процес" не виправдав його сподівань...
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін днями приголомшив громадськість раптовим "безвізовим камінг-аутом", заявивши, що "будь-яка добра справа — чи то Угоду про асоціацію, чи то безвізовий режим може служити нам у плюс, але несе в собі і ризик. Я багато років займався безвизом, а зараз дивлюся, що тільки в минулому році Україну покинули більше мільйона українців. Сто тисяч залишає Україну щомісяця, і питання не тільки в тому, що там високі зарплати, – це взагалі розуміння майбутнього і якості життя. Якщо ми це не переб'ємо, тоді зміст наших реформ б'є по нас самих".
Схоже, спроба привчити українців їздити до Братислави на філіжанку кави завершилася провалом: за братиславську каву потрібно платити і для цього необхідно добре заробляти, і краще це робити в Братиславі, а не в Горішніх Плавнях (при всі повазі до цього топоніма).
Подібні визнання на четвертому році "реформ" змушують замислитися: а хто ж насправді керує нашою країною? В сенсі знань, досвіду, професіоналізму. Адже "безвіз" сам по собі – це звичайна гуманітарна опція і тільки "сильно вдарені" при падінні з "гілки" можуть розглядати його як якийсь цивілізаційний "розлам" і спосіб втечі від "немитої Росії", на адресу якої, може, й можна сказати "прощавай", але як вимовити те саме легіону "клімів чугункіних", які окупували владні кабінети?
Наразі попит на українські трудові ресурси в Польщі в п'ять разів перевищує пропозицію, а значить, на нас чекає лише посилення міграційного потоку з країни. І їхати буде не стільки середній клас, скільки молодь віком 25-35 років. "Продуманість" державної політики проявляється тут у всій своїй "красі і повноті": витрачати десятки мільярдів гривень на рік на систему освіти, щоб потім благополучно помахати хустинкою своїм випускникам на вокзалі – таке "дорогого" коштує.
На цей момент перепад у рівні реальних трудових доходів становить 1:3 або 1:4 на користь тієї ж Польщі: якщо в Україні середня зарплата заледве перевищує 200 євро, то у західного сусіда можна знайти масу пропозицій на 1000. І перепад цього тиску в рівні трудових доходів буде видувати з України активне населення зі швидкістю повітря, що випаровується з пробитої космічної станції.
Але Клімкін, безумовно, має рацію – не грошима єдиними... Мова йде і про майбутню перспективу, і про якість життя. Ні перше, ні друге батьківщина-мати сьогодні запропонувати не зможе: "перспективу" вбила пенсійна реформа, а якість життя – медична. Але є і ще один базовий фактор, про який Клімкін, звісно, промовчав: українське суспільство позбавлене перспектив, бо не бачить у свій "перископ" потенційних еліт, які змогли б почати поступальний рух, – саме поступальний рух, а не обіцянка раю для всіх уже завтра за рахунок чергового "переділу". Але для того, щоб цей рух розпочався, необхідно, щоб ті еліти, які прийшли до влади на гребені революційної піни, забралися з пляжу і якомога швидше...
А поки, за даними ООН, до 2050 року населення України може скоротитися до 36 млн осіб і наша країна ризикує остаточно перетворитися на край старих і дітей.
За даними Bloomberg, з 2015 по 2017 роки Україну покинуло 1,164 млн осіб, з яких найбільше виїхало до Польщі – 507 тис. і РФ – 343 тис. До Італії і Чехії мігрувало 147 і 122 тис. осіб відповідно. У США перебралися 23 тис., що порівнянно з показниками міграції до Білорусі – до "бацьки – останнього диктатора Європи" виїхали в пошуках кращого життя 22 тис. українців.
Основного удару трудова міграція завдає молоді: молоді люди мігрують не тільки після закінчення ВНЗ, але й зі шкільної лави – Україна б'є всі рекорди за кількістю своїх студентів в інститутах і університетах Польщі, Чехії, Угорщини. І якщо перша група міграції має схильність до часткової рееміграції, то друга група, як правило, дуже швидко адаптується на новій батьківщині і асимілюється.
При цьому необхідно враховувати і показник так званої внутрішньої трудової міграції. Вже сьогодні кілька сотень тисяч працівників територіально перебувають в Україні, але зарплату отримують за кордоном, там же і платять податки. Через п'ять років ця верства може збільшитися вдесятеро і скласти конкуренцію класичній міграції: мова йде про ІТ-фахівців, аутсорс і сектор хенд-мейд.
Вікова група від 0 до 17 років нині становить 7,6 млн осіб. Саме ці люди в найближчі 10 років стануть кістяком трудових ресурсів, але з урахуванням динаміки трудової міграції до 2025 року від них може залишитися в Україні лише 3-4 млн осіб. При цьому варто зазначити, що в 1990-му році ця група становила 13,3 млн осіб. Саме завдяки цьому факту країна ще зберігає умовну цілісність трудових ресурсів, адже сьогодні це люди, яким 28-45 років. А який "кістяк" зможе сформувати вікова група, від якої залишиться лише 3-4 млн?
Схоже, що Україні вже накинули якийсь план подальшого розвитку, але тільки це не план "Маршалла", а так званий "план Моргентау" з перетворення країни на город і лісопильню Європи.
Та економічна модель, яку нав'язують сьогодні Україні, передбачає скорочення населення до 35 млн осіб у найближчі 5 років.
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:06
Просто нужно вещи называть своими именами: это не "реформы", а "акты мародёрства".
Тогда всё становится на свои места: пока было что мародёрить - некоторые начали "жить по-новому". Но теперь "кормовая база" истощилась - и "реформы" перестали приносить плоды их инициаторам.
А на самом деле - просто воровать уже нечего, и нужно прилагать больше усилий для поиска и отжима "добычи".
Банды мародёров скоро будут объявлять свои республики, т.к. силы (МВД, армия и т.д.) и законы Украины на этих территориях не действуют:
Стараниями коррумпированной власти янтарная мафия продолжает бесперебойно работать
Всё IMHO
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:24
Я би не відповідав на цю дурницю, але вона викликала приємні спогади:
Сьогодні зимно, я з ранку - на морозі... То собачку вигулятии, то у справах бізнесових.
Змерз, як собака, оце заїхав пообідати... та ще не все встиг, тому спогади приємні:
За старих часів рідний брат працював особистим водієм Голови виконкому міста-мілліонника.
Це була дуже престижна робота...
Дуже...
Ну, все ж таки машина у твоєму разпорядженні... Та й робота не пильна... Тим більше: заходи всілякі... Урочисті...
Після них завантажували у багажник і коньяк, і віскі, і балики, і карбонати і таке все вкусне... Навіть красунь...
Таке вкусне, що й моя родина їла...
Ні, ну красунь ми не їли... але ключ від своєї вільної "двушки" давав на ніч, там їх їли... а як же... "Мужская солідарность"...
Робота була секретна, не можна було нікому розказувати правду, треба було однозначно завжди все говорити НАВПАКИ: що було ВЧОРА, або вночі - і кого в якому стані завантажували в те авто... та й кого... та що й робили...
З тих пір в мене була мрія: мати і негра-масажиста особистого, і секретарку-кавоносійницю...
Якось не дужде повезло, не керував більше як 200-ми людей...
Негр-масажист Штатним розкладом був не передбачений.
Тому приємно, що хоч зараз повезло: є вірний референт-ординарець.
Все перевірить, прибере, примаже, підмете, проконтролює, зважить, розкаже наверле що було, чого й не було...
Головне, що вміє робити саме те, чому брата вчили: кажи завжди будь-яку дурницю!
Ні на які питання САМ не відповідай, прикидайся дурником...
Це - дуже корисне вміння!
Ставлю ординарцю плюс! Дам 6 гривень на морозиво! Ай, молодець!
P.S. Пообідав, випив кави Lavazza та з величезною насолодою читаю звіт jump про теперишніх сусідів.
Боже, як нам всім повезло - з цією гілкою - купа розумних та талановитих, не ображених невдачами людей...
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