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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49

Ось і добре,щоб на коменти Синусу не відповідати,які більш доречні до ціеї теми,чим декларація турецьких законів,то треба ті коменти заболтати! А і справді,не всі ж розуміють,що СМС-ки з приходом грошей на картку,це як раз повнісіньке налогообложение,як не зараз,то потім за все нарахуюють! Ну пан Акурт ж завджи каже правду-тому так і написав,як і завжди. Мабуть ні як від тої турецької нерухомості здихатися не може,бо де він її вже тільки не рекламує,аж до львівських віток дотягнувся! Нічого особистого,пан Акурт,до вас я не маю, але якшо щось пишете,то хоть тоді ж відповідайте читачам на іх коментарі,тільки не пишіть про те,що ви кажете правду,бо це неповага,як мінімум до тих,хто вас читає! Бо усі, в дитинстві читали Мюнхаузена, але забули,що він теж стебался фразой,которую ви у нього поцупили!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:57

  Львівський БатяР написав:[
П.с шо ви так за той газ паритесь, там рішень по ГТС є купа. починаючи від продажі чи оренди на 50-100років її тим же європейцям. Пригадую в перші дні після майдану, коли почався Російсько-Український газовий кризняк, мова про те йшла, але потім все затихло і забулось.

Не дуже розумію причину для паніки.
Наскільки я пам'ятаю, під час газової кризи при Юлі раша тупо перекрила ввідні вентилі під час січневих морозів. Українські специ змогли розвернути систему в реверс і підняти газ зі сховищ на заході споживачам на сході.
Інше питання, що ми отримуємо близько 3 млрд.$ щорічно за транзит газу і втрата цих грошей -істотний мінус для курсу гривні.
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:17

  Козак-характерник написав:
  sailed написав:Так. Немає котла бо немає газу бо поверховість.

Дійсно, який дурень там хату придбає... :shock: Новобуд без індивідуального опалення - шлак. Ще й за таку конську ціну.

Нео-шлак.
"Любит наш народ, всякое ..." (с)

Скоро будут кидать в котлован картонные коробки из-под холодильников и продавать по 30к за квадрат. Ну а чё? Пипл хавает :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:26

  Козак-характерник написав:Долярчик Долярчик, я ж тобі казав, що на кріптє бабла підняв, а ти знов про те, що ти найчесніший... :P

П.С. Сьогоднішній профіт на пітухє (BCH) - 3134.756$... :D Скільки часу Долярчику бізнесувати за такі гроші, га? :wink:

Расскажите как? Торговля с плечом? Или что?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:54

Для роздумів

Клімкін здивувався, що українці масово виїжджають за кордон. А що Україна сьогодні може їм запропонувати?
Як би ви охарактеризували людину, яка сидить на гілці та методично підпилює її, попри здивовані вигуки? А потім, коли гілка з хрускотом падає вниз і "мудрий дроворуб" опиняється на землі, він, чухаючи забите місце, раптом заявляє, що вищевказаний "процес" не виправдав його сподівань...

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін днями приголомшив громадськість раптовим "безвізовим камінг-аутом", заявивши, що "будь-яка добра справа — чи то Угоду про асоціацію, чи то безвізовий режим може служити нам у плюс, але несе в собі і ризик. Я багато років займався безвизом, а зараз дивлюся, що тільки в минулому році Україну покинули більше мільйона українців. Сто тисяч залишає Україну щомісяця, і питання не тільки в тому, що там високі зарплати, – це взагалі розуміння майбутнього і якості життя. Якщо ми це не переб'ємо, тоді зміст наших реформ б'є по нас самих".

Схоже, спроба привчити українців їздити до Братислави на філіжанку кави завершилася провалом: за братиславську каву потрібно платити і для цього необхідно добре заробляти, і краще це робити в Братиславі, а не в Горішніх Плавнях (при всі повазі до цього топоніма).

Подібні визнання на четвертому році "реформ" змушують замислитися: а хто ж насправді керує нашою країною? В сенсі знань, досвіду, професіоналізму. Адже "безвіз" сам по собі – це звичайна гуманітарна опція і тільки "сильно вдарені" при падінні з "гілки" можуть розглядати його як якийсь цивілізаційний "розлам" і спосіб втечі від "немитої Росії", на адресу якої, може, й можна сказати "прощавай", але як вимовити те саме легіону "клімів чугункіних", які окупували владні кабінети?

Наразі попит на українські трудові ресурси в Польщі в п'ять разів перевищує пропозицію, а значить, на нас чекає лише посилення міграційного потоку з країни. І їхати буде не стільки середній клас, скільки молодь віком 25-35 років. "Продуманість" державної політики проявляється тут у всій своїй "красі і повноті": витрачати десятки мільярдів гривень на рік на систему освіти, щоб потім благополучно помахати хустинкою своїм випускникам на вокзалі – таке "дорогого" коштує.

На цей момент перепад у рівні реальних трудових доходів становить 1:3 або 1:4 на користь тієї ж Польщі: якщо в Україні середня зарплата заледве перевищує 200 євро, то у західного сусіда можна знайти масу пропозицій на 1000. І перепад цього тиску в рівні трудових доходів буде видувати з України активне населення зі швидкістю повітря, що випаровується з пробитої космічної станції.

Але Клімкін, безумовно, має рацію – не грошима єдиними... Мова йде і про майбутню перспективу, і про якість життя. Ні перше, ні друге батьківщина-мати сьогодні запропонувати не зможе: "перспективу" вбила пенсійна реформа, а якість життя – медична. Але є і ще один базовий фактор, про який Клімкін, звісно, промовчав: українське суспільство позбавлене перспектив, бо не бачить у свій "перископ" потенційних еліт, які змогли б почати поступальний рух, – саме поступальний рух, а не обіцянка раю для всіх уже завтра за рахунок чергового "переділу". Але для того, щоб цей рух розпочався, необхідно, щоб ті еліти, які прийшли до влади на гребені революційної піни, забралися з пляжу і якомога швидше...

А поки, за даними ООН, до 2050 року населення України може скоротитися до 36 млн осіб і наша країна ризикує остаточно перетворитися на край старих і дітей.

За даними Bloomberg, з 2015 по 2017 роки Україну покинуло 1,164 млн осіб, з яких найбільше виїхало до Польщі – 507 тис. і РФ – 343 тис. До Італії і Чехії мігрувало 147 і 122 тис. осіб відповідно. У США перебралися 23 тис., що порівнянно з показниками міграції до Білорусі – до "бацьки – останнього диктатора Європи" виїхали в пошуках кращого життя 22 тис. українців.

Основного удару трудова міграція завдає молоді: молоді люди мігрують не тільки після закінчення ВНЗ, але й зі шкільної лави – Україна б'є всі рекорди за кількістю своїх студентів в інститутах і університетах Польщі, Чехії, Угорщини. І якщо перша група міграції має схильність до часткової рееміграції, то друга група, як правило, дуже швидко адаптується на новій батьківщині і асимілюється.

При цьому необхідно враховувати і показник так званої внутрішньої трудової міграції. Вже сьогодні кілька сотень тисяч працівників територіально перебувають в Україні, але зарплату отримують за кордоном, там же і платять податки. Через п'ять років ця верства може збільшитися вдесятеро і скласти конкуренцію класичній міграції: мова йде про ІТ-фахівців, аутсорс і сектор хенд-мейд.

Вікова група від 0 до 17 років нині становить 7,6 млн осіб. Саме ці люди в найближчі 10 років стануть кістяком трудових ресурсів, але з урахуванням динаміки трудової міграції до 2025 року від них може залишитися в Україні лише 3-4 млн осіб. При цьому варто зазначити, що в 1990-му році ця група становила 13,3 млн осіб. Саме завдяки цьому факту країна ще зберігає умовну цілісність трудових ресурсів, адже сьогодні це люди, яким 28-45 років. А який "кістяк" зможе сформувати вікова група, від якої залишиться лише 3-4 млн?

Схоже, що Україні вже накинули якийсь план подальшого розвитку, але тільки це не план "Маршалла", а так званий "план Моргентау" з перетворення країни на город і лісопильню Європи.
Та економічна модель, яку нав'язують сьогодні Україні, передбачає скорочення населення до 35 млн осіб у найближчі 5 років.

https://ua.112.ua/mnenie/vin-zdyvuvavsi ... 34957.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:06

  jump написав:тоді зміст наших реформ б'є по нас самих

Просто нужно вещи называть своими именами: это не "реформы", а "акты мародёрства".

Тогда всё становится на свои места: пока было что мародёрить - некоторые начали "жить по-новому". Но теперь "кормовая база" истощилась - и "реформы" перестали приносить плоды их инициаторам.
А на самом деле - просто воровать уже нечего, и нужно прилагать больше усилий для поиска и отжима "добычи".

Банды мародёров скоро будут объявлять свои республики, т.к. силы (МВД, армия и т.д.) и законы Украины на этих территориях не действуют:

Стараниями коррумпированной власти янтарная мафия продолжает бесперебойно работать
Два года назад я написал о громком скандале — внутренняя безопасность СБУ задержала заместителя начальника СБУ Ровенской области полковника Олега Назарука.

Об этом напомнил около часа назад в Фейсбуке общественный активист и публицист Юрий Бутусов.

Назарук известный «специалист» по янтарю. Основной уликой против Назарука была видеозапись СБУ как он рассказывал о расценках на незаконную добычу янтаря и организацию этого производства. Это событие по зрелищности в одном ряду с записью знаменитых разговорам в кабинете замминистра МВД Чеботаря с сыном министра МВД рюкзаках. Только тут гораздо больше ниточек к действующим и по сей день схемам, это не разовая акция была, это система. Ручейки от которой бегут по многим кабинетам в Киев, и сегодня бегут. Дело не передавали тогда в НАБУ из Генпрокуратуры очень долго, я тогда написал текст:
https://censor.net.ua/resonance/375800/razoblachena_zarabatyvayuschaya_75_tys_v_den_yantarnaya_mafiya_rivnenskoyi_oblasti_vo_glave_s_ekszamglavy

После прихода генпрокурора Юрия Луценко дело передали все-таки в НАБУ. Детективы и прокуроры САП начали изучать дело. Но через некоторое время тихо и без шума вернули его назад в прокуратуру. Увы. Оказалось, что СБУ не передала оригиналы видеозаписей, на основании которых Назарука задерживали. И добиться этих записей оказалось невозможно. Я об этом и главу СБУ спрашивал, да что-то не срослось. ГПУ, которой вернули дело, тоже его куда-то тихо передала, чтобы там оно и почило в забвении.

Назарука уволили с должности, но не уволили со службы. Детали мы уже вряд ли узнаем кто там с кем и за что воевал. Нелегальная добыча янтаря продолжается.

А на память об этой истории остался вот этот фрагмент из видео, которые какие-то люди, имевшие доступ к записям, случайно передали для публикации.

Вот расшифровка фрагмента, попавший в соцсети:

«Здесь билет был 50 долларов… Здесь мы пытались все запустить, с основными участниками мы переговорили, все были «за». Планировали то ли 200, то ли 300 не помню по памяти…

Этот же факт тоже зависит… Если там «Клондайк» место, если ты знаешь, что там 1,5 килограмма – два, то заработаешь еще, и останется. И билет заплатишь, и людям заплатишь, которые работают. Каждая помпа – это 6 человек.

В среднем работа помпы за день или за ночь — на зарплаты, на топливо – это порядка 400-500 долларов. Идет затратка.

Фишки ставят? Или уже смысле нет никакого?

— Если работать по правилам, то фишки не надо. А если под реализацию, то конечно ставят.

Заричненский район – тут очень большое количество помп. И тут самый маленький билет.
Они жаловались, что там выхлоп маленький: 100-200-300 грамм. То есть здесь билет будет 50 долларов.

Рокитнянский район – тут просто шабаш полный. Там начальник района до сих пор еще не на раздаче. Там милиция вообще может заехать только до реки. За реку переезжает только если там кого-то убили, зарезали.

Здесь мы ситуацию… с основными участниками проговорили, все были «за» — планировали то ли 200, то ли 300. Не помню.

Берёзовский район — $450. Тут ерунда.

Одно место, 4-5 машин, больше там ничего нет.

Владимирецкий район, когда работал … было 30 машинок, грубо говоря. Заричненский – было 150 машинок.

Сегодня со всеми переговорили по всем суммам, со всеми взаимопонимание достигнуто. Там ведь работа спланирована, система была выстроена при мне. Я ее строил в 12-м году, в 13-м она работала».

Работает янтарная мафия бесперебойно, все до сих пор работает. Скандалы меняют решающих и разводящих, а схема остается как прежде.

Вот видео по теме:

Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:24

Я би не відповідав на цю дурницю, але вона викликала приємні спогади:
  sinus написав:Ось і добре,щоб на коменти Синусу не відповідати,які більш доречні до ціеї теми,чим декларація турецьких законів,то треба ті коменти заболтати! А і справді,не всі ж розуміють,що СМС-ки з приходом грошей на картку,це як раз повнісіньке налогообложение,як не зараз,то потім за все нарахуюють! Ну пан Акурт ж завджи каже правду-тому так і написав,як і завжди. Мабуть ні як від тої турецької нерухомості здихатися не може,бо де він її вже тільки не рекламує,аж до львівських віток дотягнувся! Нічого особистого,пан Акурт,до вас я не маю, але якшо щось пишете,то хоть тоді ж відповідайте читачам на іх коментарі,тільки не пишіть про те,що ви кажете правду,бо це неповага,як мінімум до тих,хто вас читає! Бо усі, в дитинстві читали Мюнхаузена, але забули,що він теж стебался фразой,которую ви у нього поцупили!


Сьогодні зимно, я з ранку - на морозі... То собачку вигулятии, то у справах бізнесових.
Змерз, як собака, оце заїхав пообідати... та ще не все встиг, тому спогади приємні:

За старих часів рідний брат працював особистим водієм Голови виконкому міста-мілліонника.
Це була дуже престижна робота...
Дуже...
Ну, все ж таки машина у твоєму разпорядженні... Та й робота не пильна... Тим більше: заходи всілякі... Урочисті...
Після них завантажували у багажник і коньяк, і віскі, і балики, і карбонати і таке все вкусне... Навіть красунь...
Таке вкусне, що й моя родина їла...
Ні, ну красунь ми не їли... але ключ від своєї вільної "двушки" давав на ніч, там їх їли... а як же... "Мужская солідарность"...
Робота була секретна, не можна було нікому розказувати правду, треба було однозначно завжди все говорити НАВПАКИ: що було ВЧОРА, або вночі - і кого в якому стані завантажували в те авто... та й кого... та що й робили...
З тих пір в мене була мрія: мати і негра-масажиста особистого, і секретарку-кавоносійницю...
Якось не дужде повезло, не керував більше як 200-ми людей...
Негр-масажист Штатним розкладом був не передбачений.
Тому приємно, що хоч зараз повезло: є вірний референт-ординарець.
Все перевірить, прибере, примаже, підмете, проконтролює, зважить, розкаже наверле що було, чого й не було...
Головне, що вміє робити саме те, чому брата вчили: кажи завжди будь-яку дурницю!
Ні на які питання САМ не відповідай, прикидайся дурником...
Це - дуже корисне вміння!
Ставлю ординарцю плюс! Дам 6 гривень на морозиво! Ай, молодець!

P.S. Пообідав, випив кави Lavazza та з величезною насолодою читаю звіт jump про теперишніх сусідів.
Боже, як нам всім повезло - з цією гілкою - купа розумних та талановитих, не ображених невдачами людей...
akurt
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