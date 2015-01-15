Расскажите же! Очень интересно! Депозит на полгода до середины лета очень актуально!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:56
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:03
Возникла мысль насчёт вопроса Долярчика о пассивном заработке.
А почему не сделаться застройщиком? Видел давненько передачу, по-моему на 1+1, там чисто по приколу отгородили какой-то участок, поставили пластиковую будку "отдела продаж", натянули баннер с рендером, ценами и планировками, посадили девочку дали ей папку с липовыми "документами", и ещё одну поставили рядом раздавать визитки-листовки.
И "клиенты" не заставили себя долго ждать!
Потом "клиентам" сказали, что "вас снимает скрытая камера"
Но Долярчику я не предлагаю заниматься разводом. Можно работать типа "по схеме Войцеховского".
1. Отгораживаем участок
2. Собираем бабло с инвесторов, что-то строим
3. Отдаём инвесторам "что получилось", опционально узакониваем через суд
Всё IMHO
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:17
Ничесе пассивный заработок, это не просто активный, а сединообразующий заработок, если этим не занимался никогда
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:25
Забыл пункт
3.а) пакуем чемоданы и летим в тёплые края
А если серьёзно: нынешние застройщики - кто вообще эти люди? 90% - вчера были никем
Всё IMHO
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:38
ПКУ
172.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону, та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку.
{Абзац перший пункту 172.3 статті 172 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017}
Єдина база даних звітів про оцінку - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності). Єдина база даних звітів про оцінку забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет.
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:56
в. Студинського-Розумний будинок для ІТ-фахівців: у Львові відкрили перший IT House. Фото, відео
Сьогодні, 27 лютого, відбулося урочисте відкриття першого житлового будинку для ІТ-фахівців IT House. Будинок збудували протягом року за сучасними технологіями, він має автономне опалення, сонячні колектори, які забезпечуватимуть частину енергії для підігріву води, а також Wi-Fi з мінімізованим випромінюванням. Землю під забудову міська рада виділила безкоштовно. IT House є неприбутковим проектом, тому квартири продавались за собівартістю – ціна квадратного метра житла становила менше 500 доларів. Вільних помешкань у десятиповерховому будинку вже немає, проте зараз там проживає тільки шість сімей.
Головна ідея новобудови – це створити спільноту добрих сусідів, людей, які б спілкувались один за одним та спільно вирішували проблеми. Це десятиповерховий будинок з кімнатами для відпочинку та зустрічей мешканців, тут також є велосипедний та підземний паркінги, дитяча кімната та тераса на даху. При вході до кожної квартири є лічильники на опалення та гарячу воду, покази яких кожного дня вводяться у спільну для всіх мешканців базу даних. Таким чином мешканці можуть порівняти свої витрати з витратами сусідів та оптимізувати своє житло.
Також будинок спланований так, щоб мешканці могли частіше проводити дозвілля разом.
«Щоб насолодитись краєвидами та відпочити, на даху буде зона дозвілля – для цього там є шезлонги, світильники, місця з розетками та накриття від опадів», – каже Анатолій Добосинець, голова ОСББ IT House.
СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський каже, що люди задоволені тим, що мають хороших сусідів.
Мер Львова Андрій Садовий у свою чергу зазначив, що місто виділить ще 15 мільйонів гривень для того, щоб добудувати дорогу.
цікаво, який айтішник при своєму розумі і повній дієздатності купив там житло
відшиб з відшибів - Збоїща . Панорама з вікон - на грибовецьке звалище
Дороги туди узагалі немає
Дитячий майданчик на дахУ Напевно для того аби дітки гралися у синього кита, ширяли у далечінь, просто переступивши огорожу
проект нагадує якусь секту
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:00
... що розказати? - що минулого літа в червні відкрив два депо під 17% з поповненням?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:06
Так і розкажіть... а то люде вже почали бігти із валізами грошей на 17 відсотків річних...
Хаха-ха...
Сподобалося:
"Вільних помешкань у десятиповерховому будинку вже немає, проте зараз там проживає тільки шість сімей."
Це про той "ІТ" - комплекс... Хі-хі-хі... хлопці вклалися та поїхали в Європу... Мій знайомий виїхав 8 січня... разом із львівською кобітою...
Іспанія...
Смівся до сліз:
Не знаю, де пан Долярчик побачив той "пас"... У згаданих панів немає грошей навіть на м'яч, а не те що но форму та ще й на їжу, щоб мати сили пас передавати...
Мені особисто пас не потрібний.
Щодо "пасивного прибутку".
Сьогодні вдень - Скайпом:
- А моя недвига дорожает!
- Хе!!!
- За два с половиной года на 40%...
-Хе!!!
P.S. Наведені цитати. Мова оригіналу.
Розмова з Дубліном.
Це Ірландія. А то: "...відшиб з відшибів - Збоїща . Панорама з вікон - на грибовецьке звалище
Дороги туди узагалі немає..."
Додано: Сер 28 лют, 2018 15:34
Софіївський ЖК(якось так)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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