в. Студинського-Розумний будинок для ІТ-фахівців

Землю під забудову міська рада виділила безкоштовно. IT House є неприбутковим проектом, тому квартири продавались за собівартістю – ціна квадратного метра житла становила менше 500 доларів. Вільних помешкань у десятиповерховому будинку вже немає, проте зараз там проживає тільки шість сімей.

Головна ідея новобудови – це створити спільноту добрих сусідів, людей, які б спілкувались один за одним та спільно вирішували проблеми. Це десятиповерховий будинок з кімнатами для відпочинку та зустрічей мешканців, тут також є велосипедний та підземний паркінги, дитяча кімната та тераса на даху.

Також будинок спланований так, щоб мешканці могли частіше проводити дозвілля разом.



Мер Львова Андрій Садовий у свою чергу зазначив, що місто виділить ще 15 мільйонів гривень для того, щоб добудувати дорогу.

у Львові відкрили перший IT House. Фото, відеоСьогодні, 27 лютого, відбулося урочисте відкриття першого житлового будинку для ІТ-фахівців IT House. Будинок збудували протягом року за сучасними технологіями, він має автономне опалення, сонячні колектори, які забезпечуватимуть частину енергії для підігріву води, а також Wi-Fi з мінімізованим випромінюванням.При вході до кожної квартири є лічильники на опалення та гарячу воду, покази яких кожного дня вводяться у спільну для всіх мешканців базу даних. Таким чином мешканці можуть порівняти свої витрати з витратами сусідів та оптимізувати своє житло.«Щоб насолодитись краєвидами та відпочити, на даху буде зона дозвілля – для цього там є шезлонги, світильники, місця з розетками та накриття від опадів», – каже Анатолій Добосинець, голова ОСББ IT House.СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський каже, що люди задоволені тим, що мають хороших сусідів.