Аби ляпнуть ,
цель - произвести эффект и понты для приезжих.
В натуре - много времени и труда .
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Додано: Чет 01 бер, 2018 20:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:37
Vadim V - поставил "плюс".
Это я, как родившийся на территории частного дома, построенного руками дяди родной тетки и руками отца, и где отец, будучи водителем, свез из разных питомников и посадил лучшие саженцы лучших фруктовых деревьев, вам говорю.
Кто не имел свою усадьбу, не косил газоны, не вырывал бурьян - так чтобы не было ни одного следа вообще присутствия сорной травы, не покупал газонокосилки бензиновые, электрические, а, кроме того, и триммер - все будет рассказывать, что содержание своей территории в приличном виде - легкий труд...
Это - нелегкий труд...
Очень нелегкий и почти ежедневный труд...
Награда только одна: вышел вечером к своему собственному пруду с бутылочкой Брюта, сел на лавочку, открыл бутылочку - карпики плещутся - налил в бокал для шампанского - посмотрел, как пузырьки идут - выпил бокал - выкурил сигаретку - карпик проплыл мимо в пруде - звезда новая засветилась на небе - лепота...
Но это - нелегкий труд...
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:03
некоторые считают, что этот труд еще и приятный.
Знаю людей, которые считают иначе и тупо закатали 10 соток плиткой от края до края
Недалеко от меня есть интересный участок, хозяева лет 10 назад решили, что народу нужен большой теннис и на этом можно заработать, взяли и засыпали свой огород щебнем, сделали покрытие ,сетку натянули ...
Но что-то бизнес-идея не выстрелила
Из хорошего -полоть там ничего не надо
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:10
"...садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть... "
...я вже писав, що "підтримав" плюсами пости про сусідів....
Але! - хотів ще висловити думку з іншого ракурсу:......от ви знайшли будинок "своєї мрії", де по сусідству - мінімум сусідів..... та й не впритул до вас..... - та й ви ще для надійності обгородили свій маєток трьох-метровим муром, щоб сусіди вас не турбували і до вас не заглядали......
..... і от, одного разу, чисто випадково, або і "по наводці" до вас навідуються троє/бандитів/грабіжників/зеків........ і ви вже лежите на підлозі з паяльником у дупі , тихо стогнучи і проклинаючи себе, зате те, що ви немаєте ні сусіда, який голосно смаркає/кашляє/пердить/ригає ..... чи то з великою собакою, яка голосно гавкає/виє/скавулить/пищить ..... - але ПРИБІЖИТЬ вам на допомогу!!!
(і посипляться зараз відповіді: - "та ніхто не прибіжить!" / "та кому нахрін, потрібне твоє життя!
" / та кому захочеться висовуватись?!" і т. п.)
- правда?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
та ніхто не прибіжить!
Всё просто.
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