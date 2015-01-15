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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  es77 написав:-все це потребує небагато часу але переводить якість життя на зовсім інший рівень.

Аби ляпнуть :( ,
цель - произвести эффект и понты для приезжих.
В натуре - много времени и труда .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:37

Vadim V - поставил "плюс".
Это я, как родившийся на территории частного дома, построенного руками дяди родной тетки и руками отца, и где отец, будучи водителем, свез из разных питомников и посадил лучшие саженцы лучших фруктовых деревьев, вам говорю.
Кто не имел свою усадьбу, не косил газоны, не вырывал бурьян - так чтобы не было ни одного следа вообще присутствия сорной травы, не покупал газонокосилки бензиновые, электрические, а, кроме того, и триммер - все будет рассказывать, что содержание своей территории в приличном виде - легкий труд...
Это - нелегкий труд...
Очень нелегкий и почти ежедневный труд...
Награда только одна: вышел вечером к своему собственному пруду с бутылочкой Брюта, сел на лавочку, открыл бутылочку - карпики плещутся - налил в бокал для шампанского - посмотрел, как пузырьки идут - выпил бокал - выкурил сигаретку - карпик проплыл мимо в пруде - звезда новая засветилась на небе - лепота...
Но это - нелегкий труд...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:03

  akurt написав:Но это - нелегкий труд...

некоторые считают, что этот труд еще и приятный.
Знаю людей, которые считают иначе и тупо закатали 10 соток плиткой от края до края :mrgreen:
Недалеко от меня есть интересный участок, хозяева лет 10 назад решили, что народу нужен большой теннис и на этом можно заработать, взяли и засыпали свой огород щебнем, сделали покрытие ,сетку натянули ...
Но что-то бизнес-идея не выстрелила :mrgreen:
Из хорошего -полоть там ничего не надо :mrgreen:
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:10

"...садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть... "

...я вже писав, що "підтримав" плюсами пости про сусідів....
Але! - хотів ще висловити думку з іншого ракурсу:......от ви знайшли будинок "своєї мрії", де по сусідству - мінімум сусідів..... та й не впритул до вас..... - та й ви ще для надійності обгородили свій маєток трьох-метровим муром, щоб сусіди вас не турбували і до вас не заглядали......

..... і от, одного разу, чисто випадково, або і "по наводці" до вас навідуються троє/бандитів/грабіжників/зеків........ і ви вже лежите на підлозі з паяльником у дупі :mrgreen: , тихо стогнучи і проклинаючи себе, зате те, що ви немаєте ні сусіда, який голосно смаркає/кашляє/пердить/ригає :mrgreen: ..... чи то з великою собакою, яка голосно гавкає/виє/скавулить/пищить :mrgreen: ..... - але ПРИБІЖИТЬ вам на допомогу!!! :idea:

(і посипляться зараз відповіді: - "та ніхто не прибіжить!" / "та кому нахрін, потрібне твоє життя!
" / та кому захочеться висовуватись?!" і т. п.)
- правда? :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

та ніхто не прибіжить!
Всё просто.
big539
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