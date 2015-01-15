Цікаво скільки квартир потребує рельано Львів з урахуванням того, що багато аварійного житла і просто комуналь висока в старих панельках.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:45
цей тиждень кілька днів їздив туди-сюди повз Віллу Магнолію
лили бетон-розчин навіть у 15гр. морозу
там іде зрив уже усіх строків і бачу їм геть усе пох.
реально потріщать стіни, перекриття
Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:54
jump
можливо є присадки на такий мороз
Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:59
а успіх де? - а він ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!))
...до того, ще рік і місяць! .... та всеодно, я хочу "потренуватись перед СПРАВЖНІМ матчем"!
...і хоч розумію, що ремонт, мій" золотий горшочок" майже обнулить.... - але я йду вперед з піднятою головою і широко крокуючи!
п. с.... і хоч тут більшість(а може і всі форумчани) проти кредитів/іпотеки, а Я ще, всеодно, добряче обдумаю варіант з "50/50"(мої кошти+кредит) на 5ть, чи 10ть років
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:11
довколі усі новобуди стояли без руху-масив пасічний, аурум, січинського
тільки на магнолії гаратали.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:23
Присадки то є.
Але вони дорогі і чим нижча температура тим більше треба хімії.
І ще та хімія не дуже добре впливає на арматуру.
Одна справа -використовувати хімію коли вдень +3 а вночі короткотривало -5,
а інша -коли температура впевнено тримається на -15.
Лити бетон при такій температурі -дурість. ІМХО звичайно.
Невже проблема почекати тиждень-два і правцювати в нормальних умовах ?
Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:26
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Маю іншу з першоджерела про комуналь в панельках. Стара радянська панелька, 2 кімнати , не утеплена зараз рахунок за опалення десь 1100 грн. Гаряча вода ще десь так 300 грн. Субсидій нема. Хочу сказати що це не виглядає багато.
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