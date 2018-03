Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:26

Маю іншу з першоджерела про комуналь в панельках. Стара радянська панелька, 2 кімнати , не утеплена зараз рахунок за опалення десь 1100 грн. Гаряча вода ще десь так 300 грн. Субсидій нема. Хочу сказати що це не виглядає багато.





