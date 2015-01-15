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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Загалом у 2017 році у Львові прийнято в експлуатацію 351 новий житловий будинок на 7270 квартир.

Цікаво скільки квартир потребує рельано Львів з урахуванням того, що багато аварійного житла і просто комуналь висока в старих панельках.
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:45

  fis написав:
  jump написав:Загалом у 2017 році у Львові прийнято в експлуатацію 351 новий житловий будинок на 7270 квартир.

Цікаво скільки квартир потребує рельано Львів з урахуванням того, що багато аварійного житла і просто комуналь висока в старих панельках.


цей тиждень кілька днів їздив туди-сюди повз Віллу Магнолію
лили бетон-розчин навіть у 15гр. морозу :shock:
там іде зрив уже усіх строків і бачу їм геть усе пох.
реально потріщать стіни, перекриття :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:54

jump
можливо є присадки на такий мороз
http://www.beton-area.com/prisadki-v-be ... oykie.html
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:59

а успіх де? - а він ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!))

  jump написав:Долярчику, Вам на даний момент тра свою хату отримати-ордер на руки, ремонт, мебля-сантехніка, вжитись у ній, а потім уже думати за купівлю наступних бетонометрів для оренди. За той час багато, що зміниться і ще купу всого набудують, вибиратиме ще собі.

...до того, ще рік і місяць! :D.... та всеодно, я хочу "потренуватись перед СПРАВЖНІМ матчем"! :D
...і хоч розумію, що ремонт, мій" золотий горшочок" майже обнулить.... - але я йду вперед з піднятою головою і широко крокуючи! :D

п. с.... і хоч тут більшість(а може і всі :shock: форумчани) проти кредитів/іпотеки, а Я ще, всеодно, добряче обдумаю варіант з "50/50"(мої кошти+кредит) на 5ть, чи 10ть років :)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:11

  fis написав:jump
можливо є присадки на такий мороз
http://www.beton-area.com/prisadki-v-be ... oykie.html


довколі усі новобуди стояли без руху-масив пасічний, аурум, січинського
тільки на магнолії гаратали.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:23

  jump написав:
  fis написав:jump
можливо є присадки на такий мороз
http://www.beton-area.com/prisadki-v-be ... oykie.html


довколі усі новобуди стояли без руху-масив пасічний, аурум, січинського
тільки на магнолії гаратали.


Присадки то є.
Але вони дорогі і чим нижча температура тим більше треба хімії.
І ще та хімія не дуже добре впливає на арматуру.
Одна справа -використовувати хімію коли вдень +3 а вночі короткотривало -5,
а інша -коли температура впевнено тримається на -15.
Лити бетон при такій температурі -дурість. ІМХО звичайно.
Невже проблема почекати тиждень-два і правцювати в нормальних умовах ?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Маю іншу з першоджерела про комуналь в панельках. Стара радянська панелька, 2 кімнати , не утеплена зараз рахунок за опалення десь 1100 грн. Гаряча вода ще десь так 300 грн. Субсидій нема. Хочу сказати що це не виглядає багато.


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fis
 
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