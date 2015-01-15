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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:18

Для відвідувачів таємного форуму. Тут кнопкодав видаляє... :P
topic206220.html?p=4312437#p4312437
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:46

Там - за вашим посиланням - щось закритий якийсь форум - доступу немає...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:51

  akurt написав:Там - за вашим посиланням - щось закритий якийсь форум - доступу немає...

Там доступ не для всіх. Стукайте модеру в ПП. Скину вам в ПП. Там сміх ті гріх... :P Одному лише вахтьору не смішно... :P Кнопкою бавиться.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... то може нам всім у двох словах перекажете, що там на тому форумі? — вчім сміх і гріх?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 75767778
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