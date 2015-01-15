Додано: Пон 05 бер, 2018 17:59

es77 написав: [

Оскал капіталізьма іптіть.



А так все дуже чудово. Гарна природа, білочки навкруги скачуть.



Це я до того що треба цінувати те що маємо а не тільки скиглити як все погано... Оскал капіталізьма іптіть.А так все дуже чудово. Гарна природа, білочки навкруги скачуть.Це я до того що треба цінувати те що маємо а не тільки скиглити як все погано...

Зокрема, багато українців, які потрапляють у США, не відмовляють собі у тому, чого навчилися вдома – є можливість щось вкрасти, то кради.

Були моменти, коли не хотів казати, що я українець. Коротше, на мою суб’єктивну думку, українські робітники мають не надто добру славу серед американців, але це не заважає їм добре заробляти.

Мігранти, українці у тому числі, готові працювати і 10-12-14 годин на день, бо хочуть більшого. Тобто мігранти – це такі трудяги, які рухають економіку США. Маю знайомих українців, які багато років тут працюють. У них вже є чотири чи п’ять будинків, які вони здають в оренду, та вони не перестають щодня працювати на інших роботах.

працюючи практично на будь-якій роботі у США, можна нормально жити. Під словом нормально, я маю на увазі: машина, житло, харчі. Це базові речі. Після двох місяців роботи у США, я купив машину.

Однокласники,знайомі, сусіди виїхали у штати, Канаду, Італію і навіть у рашужоден не сказав, що йому погано, усі абсолютно задоволені, дехто і всю родину туди перетягнув сім"ї само собою повним складом поїхали)Українські робітники в США мають погану репутацію, але хороші заробітки, – мігрантМи з радістю зранку встаємо, чесно працюємо, насичено відпочиваємо і відчуваємо приємну втому перед сном. Так, в ідеалі, виглядає ціль роботи – жити, щоб працювати, а не працювати, щоб жити. Це філософія праці в США. Її навчаються трудівники, які роблять американську економіку живою та потужною – мігранти. Однак, їх ментальність та минуле дається взнаки.Але якщо глянути збоку на мій досвід, то так, звісно, були моменти, про які неприємно згадувати. Був період, коли я працював на страхову компанію, що займалася оцінюванням речей, які постраждали внаслідок лиха. Так от, була бригада українців, ми займалися очищенням підвалів, що затопило, згорілих будинків і тому подібне. Українці, які працювали зі мною, могли з легким серцем забрати якусь чужу річ, вони її списували і крали додому. Таких прикладів знаю багато. В Америку приїжджають працювати найчастіше українці з сіл, які виграли грін-карту, заповнили анкету і потрапили сюди навіть не знаючи мови. Живуть часто такі українці у своїх маленьких українських тусовках, люблять випити, побитися, часом щось вкрасти і в цілому проявляють не найкращі риси нашого менталітету.Понаднормова праця. Це слово об’єднує практично всіх мігрантів, які працюють у США. Американці хочуть працювати 6-8 годин і отримувати достатньо грошей на все.Це не тому, що їм постійно мало грошей, ні, це тому, що така культура праці в США. Люди тут живуть роботою, вона дає ціль і впевненість. Якщо ти зупиняєшся чи починаєш «халявити», то одразу відчуваєш це. Все коштує грошей, а подарунків тут не буває. До речі, я помітив, що,