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А так все дуже чудово. Гарна природа, білочки навкруги скачуть.
Це я до того що треба цінувати те що маємо а не тільки скиглити як все погано...
Однокласники,знайомі, сусіди виїхали у штати, Канаду, Італію і навіть у рашу жоден не сказав, що йому погано, усі абсолютно задоволені, дехто і всю родину туди перетягнув сім"ї само собою повним складом поїхали)
Ми з радістю зранку встаємо, чесно працюємо, насичено відпочиваємо і відчуваємо приємну втому перед сном. Так, в ідеалі, виглядає ціль роботи – жити, щоб працювати, а не працювати, щоб жити. Це філософія праці в США. Її навчаються трудівники, які роблять американську економіку живою та потужною – мігранти. Однак, їх ментальність та минуле дається взнаки. Зокрема, багато українців, які потрапляють у США, не відмовляють собі у тому, чого навчилися вдома – є можливість щось вкрасти, то кради.
Але якщо глянути збоку на мій досвід, то так, звісно, були моменти, про які неприємно згадувати. Був період, коли я працював на страхову компанію, що займалася оцінюванням речей, які постраждали внаслідок лиха. Так от, була бригада українців, ми займалися очищенням підвалів, що затопило, згорілих будинків і тому подібне. Українці, які працювали зі мною, могли з легким серцем забрати якусь чужу річ, вони її списували і крали додому. Таких прикладів знаю багато. В Америку приїжджають працювати найчастіше українці з сіл, які виграли грін-карту, заповнили анкету і потрапили сюди навіть не знаючи мови. Живуть часто такі українці у своїх маленьких українських тусовках, люблять випити, побитися, часом щось вкрасти і в цілому проявляють не найкращі риси нашого менталітету. Були моменти, коли не хотів казати, що я українець. Коротше, на мою суб’єктивну думку, українські робітники мають не надто добру славу серед американців, але це не заважає їм добре заробляти.
Понаднормова праця. Це слово об’єднує практично всіх мігрантів, які працюють у США. Американці хочуть працювати 6-8 годин і отримувати достатньо грошей на все. Мігранти, українці у тому числі, готові працювати і 10-12-14 годин на день, бо хочуть більшого. Тобто мігранти – це такі трудяги, які рухають економіку США. Маю знайомих українців, які багато років тут працюють. У них вже є чотири чи п’ять будинків, які вони здають в оренду, та вони не перестають щодня працювати на інших роботах. Це не тому, що їм постійно мало грошей, ні, це тому, що така культура праці в США. Люди тут живуть роботою, вона дає ціль і впевненість. Якщо ти зупиняєшся чи починаєш «халявити», то одразу відчуваєш це. Все коштує грошей, а подарунків тут не буває. До речі, я помітив, що, працюючи практично на будь-якій роботі у США, можна нормально жити. Під словом нормально, я маю на увазі: машина, житло, харчі. Це базові речі. Після двох місяців роботи у США, я купив машину.
jump написав: Маю знайомих українців, які багато років тут працюють. У них вже є чотири чи п’ять будинків, які вони здають в оренду, та вони не перестають щодня працювати на інших роботах. Люди тут живуть роботою, вона дає ціль і впевненість. ... працюючи практично на будь-якій роботі у США, можна нормально жити. Під словом нормально, я маю на увазі: машина, житло, харчі. Це базові речі. Після двох місяців роботи у США, я купив машину.
Усім панам на попередній сторінці поставив "Плюс" - тверезі вірні думки... Супер! Ще сьогодні зранку пив каву десь під Бухарестом, потім "транзитом" пройшов Болгарію - одна зупинка на заправці - пальне по 2 лева - і майнули в Турцію. Тут же така біда: 8 Березня. Моя кобіта захотіла зустріти цей вечір на березі Мармурового моря... То ми як раз в цей вечір там...
Що я Вам скажу, панове: у порівнянні із Румунією та Болгарією ми живемо не те, що добре - а ЖИРНО. Радійте та хлопайте у долоні: У Болгарії за весь час, поки я її перетинав з півночи на південь - якщо побачив 8 (вісім) людей - то це добре. Враження, що країна без людей. І ще вразило: стоять панельки 70-х років минулого сторіччя, ніяких новобудов. Там би Ви точно нічого не заробили би, здаючи щось в оренду. Ні-ко-ли.
В Румунії та частина, що ближче до нашої Буковини - ще нічого. Чим ближче на південь до кордону із Болгарією - просто жебраки сидять перед хатами із проваленими дахами. Тут вперше побачив циганок...
Хлопайте в долоні, поглажуйте себе по животику та радійте.
P.S. Вечірній Стамбул, коли ти за кермом - вражає неймовірно... Я, знаєте, проїхав сам за кермом дуже багато всілякого - всю неньку Україну від Чопа до Донецька і від Севастополя до Києва, всю Прибалтику, всю Європу, багато штатів США - то ось сьогодні вечірній Стамбул вразив до безтями... Здалося, що це - столиця світу... Ну все, ми з кобітою тут трохи пивка румунського - подарункового - та в люлю...
А Ви не забули: Хлопайте в долоні, поглажуйте себе по животику та радійте.