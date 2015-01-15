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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:59

  es77 написав:[
Оскал капіталізьма іптіть.

А так все дуже чудово. Гарна природа, білочки навкруги скачуть.

Це я до того що треба цінувати те що маємо а не тільки скиглити як все погано...



Однокласники,знайомі, сусіди виїхали у штати, Канаду, Італію і навіть у рашу
жоден не сказав, що йому погано, усі абсолютно задоволені, дехто і всю родину туди перетягнув сім"ї само собою повним складом поїхали)

Українські робітники в США мають погану репутацію, але хороші заробітки, – мігрант https://zik.ua/news/2018/03/05/ukrainsk ... y__1278807

Ми з радістю зранку встаємо, чесно працюємо, насичено відпочиваємо і відчуваємо приємну втому перед сном. Так, в ідеалі, виглядає ціль роботи – жити, щоб працювати, а не працювати, щоб жити. Це філософія праці в США. Її навчаються трудівники, які роблять американську економіку живою та потужною – мігранти. Однак, їх ментальність та минуле дається взнаки. Зокрема, багато українців, які потрапляють у США, не відмовляють собі у тому, чого навчилися вдома – є можливість щось вкрасти, то кради.


Але якщо глянути збоку на мій досвід, то так, звісно, були моменти, про які неприємно згадувати. Був період, коли я працював на страхову компанію, що займалася оцінюванням речей, які постраждали внаслідок лиха. Так от, була бригада українців, ми займалися очищенням підвалів, що затопило, згорілих будинків і тому подібне. Українці, які працювали зі мною, могли з легким серцем забрати якусь чужу річ, вони її списували і крали додому. Таких прикладів знаю багато. В Америку приїжджають працювати найчастіше українці з сіл, які виграли грін-карту, заповнили анкету і потрапили сюди навіть не знаючи мови. Живуть часто такі українці у своїх маленьких українських тусовках, люблять випити, побитися, часом щось вкрасти і в цілому проявляють не найкращі риси нашого менталітету. Були моменти, коли не хотів казати, що я українець. Коротше, на мою суб’єктивну думку, українські робітники мають не надто добру славу серед американців, але це не заважає їм добре заробляти.

Понаднормова праця. Це слово об’єднує практично всіх мігрантів, які працюють у США. Американці хочуть працювати 6-8 годин і отримувати достатньо грошей на все. Мігранти, українці у тому числі, готові працювати і 10-12-14 годин на день, бо хочуть більшого. Тобто мігранти – це такі трудяги, які рухають економіку США. Маю знайомих українців, які багато років тут працюють. У них вже є чотири чи п’ять будинків, які вони здають в оренду, та вони не перестають щодня працювати на інших роботах. Це не тому, що їм постійно мало грошей, ні, це тому, що така культура праці в США. Люди тут живуть роботою, вона дає ціль і впевненість. Якщо ти зупиняєшся чи починаєш «халявити», то одразу відчуваєш це. Все коштує грошей, а подарунків тут не буває. До речі, я помітив, що, працюючи практично на будь-якій роботі у США, можна нормально жити. Під словом нормально, я маю на увазі: машина, житло, харчі. Це базові речі. Після двох місяців роботи у США, я купив машину.


https://zik.ua/news/2018/03/05/ukrainsk ... y__1278807
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав: Маю знайомих українців, які багато років тут працюють. У них вже є чотири чи п’ять будинків, які вони здають в оренду, та вони не перестають щодня працювати на інших роботах.
Люди тут живуть роботою, вона дає ціль і впевненість.
... працюючи практично на будь-якій роботі у США, можна нормально жити. Під словом нормально, я маю на увазі: машина, житло, харчі. Це базові речі. Після двох місяців роботи у США, я купив машину.

https://www.youtube.com/watch?v=XnIG9fb6QuQ
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:01

Усім панам на попередній сторінці поставив "Плюс" - тверезі вірні думки... Супер!
Ще сьогодні зранку пив каву десь під Бухарестом, потім "транзитом" пройшов Болгарію - одна зупинка на заправці - пальне по 2 лева - і майнули в Турцію.
Тут же така біда: 8 Березня.
Моя кобіта захотіла зустріти цей вечір на березі Мармурового моря... То ми як раз в цей вечір там...

Що я Вам скажу, панове: у порівнянні із Румунією та Болгарією ми живемо не те, що добре - а ЖИРНО.
Радійте та хлопайте у долоні:
У Болгарії за весь час, поки я її перетинав з півночи на південь - якщо побачив 8 (вісім) людей - то це добре.
Враження, що країна без людей. І ще вразило: стоять панельки 70-х років минулого сторіччя, ніяких новобудов.
Там би Ви точно нічого не заробили би, здаючи щось в оренду. Ні-ко-ли.

В Румунії та частина, що ближче до нашої Буковини - ще нічого. Чим ближче на південь до кордону із Болгарією - просто жебраки сидять перед хатами із проваленими дахами.
Тут вперше побачив циганок...

Хлопайте в долоні, поглажуйте себе по животику та радійте.

P.S. Вечірній Стамбул, коли ти за кермом - вражає неймовірно...
Я, знаєте, проїхав сам за кермом дуже багато всілякого - всю неньку Україну від Чопа до Донецька і від Севастополя до Києва, всю Прибалтику, всю Європу, багато штатів США - то ось сьогодні вечірній Стамбул вразив до безтями... Здалося, що це - столиця світу...
Ну все, ми з кобітою тут трохи пивка румунського - подарункового - та в люлю...

А Ви не забули: Хлопайте в долоні, поглажуйте себе по животику та радійте.
akurt
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