Варіант 3
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 бер, 2018 21:07
Додано: Вів 06 бер, 2018 22:59
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:15
Порада неактуальна, бо зараз - по-перше - 14 відсотків "грязними", крім того, реальна інфляція - через ціни на все на світі - 25% - тобто 18-20% річних - то реальні збитки.
Ще недавно купував на Шуварі творожну масу із курагою - смакує мені - по 36 гривень кіло, вже в ці дні - 45...
Тобто ПЛЮС 25 %...
То які там депозити по 18-20???
Збитки реальні.
Або ось ще така смішна арифметика: чудо-будинок навпроти Вікторія Гарденс.
Люде вклалися ще рік тому.
Чекають, коли котлован перетвориться на стіни із дахом.
Ніби-то в же в липні.
Супер.
Орендували квартиру 70 квадратів на княгині Ольги на рік: 6 місяців чекати та 6 місяців робити ремонт.
По 12 000 на місяць.
Беремо рахівницію та отим самим раХУЄмо:
12х12 000 = 144 000 гривень.
Це здорожчання тієї прєлєсті тільки за рахунок оренди житла на час ремонту.
Збоченці? Чи вигідно вклалися?
P.S. Зміцнення гривні приносить прибуток орендодавцям. Якщо вони не живуть в Україні, а бавляться дешевими продуктами за кордоном. Пасивний до пасивного. Прикольно.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 бер, 2018 03:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 07 бер, 2018 02:06
Біг, тільки без фанатизму...Лях і мадяр зуб точять із західного кордону. Взагалі то прикордонні території небезпечні. Хто думав, що на сході така біда станеться? Жили - жили... А тут ще реституція можлива. Рано чи пізно таке питання постане. То бери житло на первинці, з чистою історією. Якщо вже в бетон інвестуєш. Той старий фонд - "чужоє імущество"@. Комуняки в когось відібрали і повбивали. Ось заберуть в тебе нерухомість москалі, поселять когось. Ти повертаєшся, а в твоїй хаті живуть. Ти вимагатимеш повернення статус кво? Так і тут. У кожного майна є свій законний власник. Кому б ці території не належали по факту чи де юре. Право власності - святе!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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