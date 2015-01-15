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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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Мова йде про оцей коньяк?
по 139 грн?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:00

Нардепи пропонують скасувати 3 групу єдиного податку

У парламенті був зареєстрований законопроект № 8089, яким передбачено повне скасування третьої групи для платників податків за спрощеною системою.

Про це пише ain.ua.

Скасування 3 групи "спрощенки" - одна з норм, яку пропонують депутати. Також, пропонується внести зміни в умови 2 групи.

За словами авторів проекту, 2 групу часто використовують великі мережі магазинів, щоб уникати сплати податків.

А 3 група, за словами авторів проекту, часто використовується, щоб оптимізувати виплату зарплат: мова йде про випадки, коли фактично наймані співробітники укладають з роботодавцем договір як ФОП, що дозволяє економити на податках із зарплати.

Тому для суб'єктів, які займаються оптовою торгівлею, пропонують заборонити 1 і 2 групи, для 2 групи - обмежити види діяльності підприємцями:

які займаються виробництвом товарів, роздрібним продажем товарів з торговельних місць на ринках;

діяльністю в сфері ресторанного господарства в будівлі площею до 20 кв м або з використанням засобів пересувної торгівлі;

виконанням робіт/наданням послуг (в т.ч. побутових);

роздрібної торгівлі дистанційним методом (сюди, судячи з усього, потрапляють інтернет-магазини).

2 групу пропонують заборонити для компаній, які торгують складною електронікою, ліками, ювеліркою, товарами високого цінового сегмента і т.д.

А 3 групу пропонують повністю скасувати - ФОПам, які працюють за цією схемою, пропонують переходити на 2 групи, якщо вони відповідають умовам.

Ще одне нововведення проекту: зниження основної ставки ПДВ з 20% до 16% - щоб бізнеси перестали намагатися оптимізувати сплату цього податку.

Всі ці заходи, на думку авторів проекту, допоможуть вивести українську економіку з тіні.
jump
 
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  #<1 ... 81828384
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