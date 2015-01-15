Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Именно в этих слова увидел адекватность (цитата): "Странно что с вашими сибаритскими замашками вы так любите далеко не лучший даже из украинских коньяков" И после этого - адекватный совет пить шмурдяк с названием, которое не существует в природе. Принимается. Буду адекватным.
1) я не давал советов. Я лишь спросил почему именно закарпатский. 2) привел как пример тоже украинский коньяк, того же ценового сегмента, который явно получше качеством - по моим вкусовым ощущениям. Вас в итоге хватило только на хамство, какое-то упоминание самогона, критику названия и море словоблудия. У вас какой комплекс неполноценности? Чего вас так понесло то от простого вопроса?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Долярчик написав:...то що, шановне панство, що робите цього року з нерух.: 1) купуєте? 2) продаєте? 3) записуєтесь у "почекуни" і чекаєте у : вал-депо/грн-депо/, чи прокручуєте скирду в.... Ваш варіант...?
Варіант 3
... а з варіанту "3" - все підряд, що я запропонував, чи щось одне?
Ви не уважні... Я писав раніше! Чи думаєте я вам радив те, що сам робити не збираюсь? Поки в мене: довготривало = 1рік це дол.депо, короткотривало = 0.5року - грн. депо. Нерухомість моніторю але наразі питань більше ніж відповідей, плюс є гіркий минулий досвід коли вбухав в квартиру, а зараз вона втратила певно 40% а може навіть 50% вартості. Тому зараз все рахую і тричі зважую, бо як писав Козак - заробляється дуууже важко, а просир...ться все в один момент. І моя математика по нерухомості станом на сьогодні мінусова, що для оренди, що для переуступки.
sinus написав:При крепчающей гривне надо срочно продавать! Я продаю!
Молодец! Бакс упал уже аж до 26,1 Сейчас продашь хату в баксах, получишь условно эквивалент 100 000 грн и что будешь делать с ними?
Если покупать что-то другое в баксах, тогда курс гривны роли не играет, стало быть и смысла нет телодвижения совершать, если за гривны, то уже поздно, смысла нет, надо было продавать, когда был курс 28,9.
Например, застройщики продают исключительно в гривне, но некоторые привязаны к доллару, а некоторые нет. У нас в Киеве вторых преимущественное большинство, и получается, за последние 1,5 месяца их стройка подорожала в баксах на 10%
Разве что ждать с баксами до следующего нового года...
Вы не поняли о чем я! Дано: мной был взят котлован 50 кв.м. и на него было слито 26,5 т. долларов по курсу 27,4-27,6. Сейчас котлован превратился в дом и сдаётся через пару месяцев,квартир на продажу в нем нет.Продав сейчас по переуступке ,я привязываюсь к стоимости квадрата в гривне,которая крепчает, а значит доллара я получу больше,вложив 26,5 получу по нынешнему курсу 35,и всё это за год.А будет гривна еще крепче, то еще больше.И,главное,без налогов. П.С. Покупать котлован надо тогда,когда ты в долларе и он крепнет,а продавать в гривне,когда крепнет она,таким образом ты зарабатываешь не только на удорожание котлована,но и на разнице курсов!
Ви праві найкраще купувати восени і продавати весна/літо.
П.с. буду вдячний якщо відпишете як іде процес продажі, чи багато зацікавлкних? Ну і звичайно фінал, тобто скільки часу йшла продаж і скільки % річних вийшло? Бо наразі маю лише одне джерело і за його інформацією все погано...
Львівський БатяР написав:[quote..то що, шановне панство, що робите цього року з нерух.: 1) купуєте? 2) продаєте? 3) записуєтесь у "почекуни" і чекаєте у : вал-депо/грн-депо/, чи прокручуєте скирду в.... Ваш варіант...?
Варіант 3
... а з варіанту "3" - все підряд, що я запропонував, чи щось одне?
Ви не уважні... Я писав раніше! Чи думаєте я вам радив те, що сам робити не збираюсь? Поки в мене: довготривало = 1рік це дол.депо, короткотривало = 0.5року - грн. депо. Нерухомість моніторю але наразі питань більше ніж відповідей, плюс є гіркий минулий досвід коли вбухав в квартиру, а зараз вона втратила певно 40% а може навіть 50% вартості. Тому зараз все рахую і тричі зважую, бо як писав Козак - заробляється дуууже важко, а просир...ться все в один момент. І моя математика по нерухомості станом на сьогодні мінусова, що для оренди, що для переуступки.[/quote] =====
...зрозуміло.... ...а та квартира, що Ви в неї "вбухали" - мабуть, НЕ новобуд?
akurt написав:честное слово - не понял ни текст, ни фото. Даже не пойму, Вы чем-то хотели отличиться, за кого-то порадоваться, что-то прорекламировать (sinus'a на Вас нет) или что-то еще. Если можно (не обязательно) раскройте секрет. Если вы имели ввиду, что у вас в гараже идет разлив и оттуда - поставки в Ашан, то тоже не совпадает: я в Ашане его не покупал. Женская логика для меня непонятая, если можно просветите, как Ваше фото повлияло на интенсивность сдачи в аренду львовской недвижимости.
Чому тема нерухомості звелася до закарпатського коньяка? От я і 1)отлічілась, уточнила суто для себе - чи бува, не такий, як-от у мене "Закарпатський чотири зірки". Особисто я коньяку не люблю, тільки настоянки - подруга настоює вишню саме на закарпатському коньяку (відкрила секрет), а по смаку така ж як і чудова вишнева настоянка королівської винарні в Балчику (Болгарія) http://bit.ly/2oXK6bS - а там винороби в 4му поколінні працюють, прадіди догоджали самій румунській королеві. Щиро 2)радію, що вживаєте саме його - ті, хто знає толк в "Закарпатському" - цінують його за шоколадні та карамельні "нотки", хоча є підробки, які попахують самогоном. Подруга називає "Закарпатський" валютою - ним можна "подякувати" десь у ЦНАПі, поліклініці чи садочку, подарувати, пригостити - його вживають усі, незалежно від статусу і "зірочок" на пагонах. Вважаю, неправильно брати "Закарпатський" поштучно, тільки ящиками. 3)Реклама тут на фінансах платна, навіть не від Google, тому якщо когось цікавить заробити 40% на кожній пляшці коньяку (від названої Akurt вартості у 139 грн/пляшка), пишіть у приват. На однокімнатну в термітнику можна заробити, якщо є куди реалізувати всього лише 10400 ящиків коньяку. Долярчик, як Вам такий купи-продай? В гаражі я розливаю дизель, який в Ашані не продають, а коньяк тримаю в погребі, тому якість гарантована. Фото коньяка ніяк не впливає на інтенсивність здачі в оренду нерухомості, оскільки лютий і частина березня - то найнижчий сезон на ринку оренди Львова.
Жіночу логіку не варто розуміти, все одно не зрозумієте. Нині, при святі - краще побалуйте своїх натхненниць, наприклад сухим ігристим вином Prosecco чи півсухим Gazela, до нього додайте лід: заморожені в тоніку троянди сорту помпонелла. Це просто wow-ефект, і продається за доступною ціною у WineTime. Не забувайте про горіхи. Горіх схожий на мозок. У ньому сила для мозку. І сила чоловіча. Добре щодня вживати ложку горіхової олійки. Минулого року горіхи на Львівщині промерзли у травневі морози, напевне тому на базарі кіло чищених фасованих волоських горіхів зараз 145 грн. Просто з рук можна по 90 грн брати, різниця відчутна - а це ще одна тема для бізнесу.
З понеділка, після вихідних, почнеться рух з котлованами і просто бум з продажу ділянок довкола Львова і в Карпатах. От тільки як же так: Ви отой бум не відчуєте у теплих краях, пане Akurt?
Lambada реально додала настрою в цей святковий день! Молодець!
А то вже сумно стало серед панів, що торгують отрутою. В мене навіть появилася думка написати щось на кшалт
ЛЬВІВСЬКЕ ОЧКО (або 21-й спосіб заробити пасивний дохід)
[Текст не буде опубліковано]
Незважаючи на те, що ми не кожен день заробляємо на здачі в оренду Львської нерухомості - ми побачили дуже багато думок і дуже багато людей змогли висловитися з цього приводу. У людей розкриваються очі. Читайте позитив від Lambada в цей весняний (ніби-то) день та буде Вам щастя!
P.S. Для Долярчика. Ви надто "зациклілися" на хабарях, починаєте нервуватися. А я ж Вам написав: інколи гроші або падають з неба, або лежать під ногами. Реально єдин хлоп попродавав земельні ділянки у селі під Львовом по 65 000$ за ділянку в 10 соток. Розкупили геть усе. І це був ось Вам - 2015 рік. Дехто (прізвище не називаю) віришів теж заробити - буквально "нахилив" сільску раду і та виділили "через не можу" ще одну ділянку в 10 соток. ЇЇ відразу продали, але не за 65 000 долярів, а тільки за 50 000 долярів. Тобто реально 50 000 впали із неба. Коли впали - їх вдало підібрали. Це так сподобалося ще одному хлопу, що він на тій ділянці, купленій за 50 000 долярів, почав будувати 2-поверховіий будинок з метою продати за 150 000 долярів. Але прийшов рік 2018. На початок року стало відомо, що побудовані на продаж котеджі в тому регіоні під Львовом, які розбирали як пиріжки по 250 000 долярів (і навіть купили ну дуже поважні люди із керівництва і не тільки Львова), ніхто не купує станом на березень навіть і за 160 000 тих клятих долярів. Будівництво новобудови припинилося. Стоять на сьогодні стіни з червоної цегли. Висить величезний плакат "ПРОДАМ". Вже пів-року весить... Стоять одні стіни (коробка). Нєт ніхто... Ось що головне на сьогодні: "Нєт ніхто!"
Lambada написав:З понеділка, після вихідних, почнеться рух з котлованами і просто бум з продажу ділянок довкола Львова і в Карпатах. От тільки як же так: Ви отой бум не відчуєте у теплих краях, пане Akurt?
Гроші - точніше - їх запах можна відчувати на відстані. Наприклад, я сьогодні чесно заплатив податків на доходи в сумі 5 398$. Це за 2017 рік. І це не виходячи із квартири. Дистанційно. Я чесна людина: податки треба платити. Навіть у свято.