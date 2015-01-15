RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

akurt написав:Именно в этих слова увидел адекватность (цитата):
"Странно что с вашими сибаритскими замашками вы так любите далеко не лучший даже из украинских коньяков"
И после этого - адекватный совет пить шмурдяк с названием, которое не существует в природе.
Принимается.
Буду адекватным.
1) я не давал советов. Я лишь спросил почему именно закарпатский.
2) привел как пример тоже украинский коньяк, того же ценового сегмента, который явно получше качеством - по моим вкусовым ощущениям.
Вас в итоге хватило только на хамство, какое-то упоминание самогона, критику названия и море словоблудия. У вас какой комплекс неполноценности? Чего вас так понесло то от простого вопроса?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19768
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 4408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:35

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:...то що, шановне панство, що робите цього року з нерух.:
1) купуєте?
2) продаєте?
3) записуєтесь у "почекуни" і чекаєте у : вал-депо/грн-депо/, чи прокручуєте скирду в.... Ваш варіант...?


Варіант 3

... а з варіанту "3" - все підряд, що я запропонував, чи щось одне?

Ви не уважні... Я писав раніше! Чи думаєте я вам радив те, що сам робити не збираюсь?
Поки в мене: довготривало = 1рік це дол.депо, короткотривало = 0.5року - грн. депо.
Нерухомість моніторю але наразі питань більше ніж відповідей, плюс є гіркий минулий досвід коли вбухав в квартиру, а зараз вона втратила певно 40% а може навіть 50% вартості. Тому зараз все рахую і тричі зважую, бо як писав Козак - заробляється дуууже важко, а просир...ться все в один момент. І моя математика по нерухомості станом на сьогодні мінусова, що для оренди, що для переуступки.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 76
З нами з: 25.12.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:44

  sinus написав:
  Aldebaranchik написав:
  sinus написав:При крепчающей гривне надо срочно продавать! Я продаю!

Молодец!
Бакс упал уже аж до 26,1
Сейчас продашь хату в баксах, получишь условно эквивалент 100 000 грн и что будешь делать с ними?

Если покупать что-то другое в баксах, тогда курс гривны роли не играет, стало быть и смысла нет телодвижения совершать, если за гривны, то уже поздно, смысла нет, надо было продавать, когда был курс 28,9.

Например, застройщики продают исключительно в гривне, но некоторые привязаны к доллару, а некоторые нет. У нас в Киеве вторых преимущественное большинство, и получается, за последние 1,5 месяца их стройка подорожала в баксах на 10%

Разве что ждать с баксами до следующего нового года...

Вы не поняли о чем я! Дано: мной был взят котлован 50 кв.м. и на него было слито 26,5 т. долларов по курсу 27,4-27,6. Сейчас котлован превратился в дом и сдаётся через пару месяцев,квартир на продажу в нем нет.Продав сейчас по переуступке ,я привязываюсь к стоимости квадрата в гривне,которая крепчает, а значит доллара я получу больше,вложив 26,5 получу по нынешнему курсу 35,и всё это за год.А будет гривна еще крепче, то еще больше.И,главное,без налогов. П.С. Покупать котлован надо тогда,когда ты в долларе и он крепнет,а продавать в гривне,когда крепнет она,таким образом ты зарабатываешь не только на удорожание котлована,но и на разнице курсов!


Ви праві найкраще купувати восени і продавати весна/літо.

П.с. буду вдячний якщо відпишете як іде процес продажі, чи багато зацікавлкних? Ну і звичайно фінал, тобто скільки часу йшла продаж і скільки % річних вийшло? Бо наразі маю лише одне джерело і за його інформацією все погано...
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 76
З нами з: 25.12.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:12

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:[quote..то що, шановне панство, що робите цього року з нерух.:
1) купуєте?
2) продаєте?
3) записуєтесь у "почекуни" і чекаєте у : вал-депо/грн-депо/, чи прокручуєте скирду в.... Ваш варіант...?


Варіант 3

... а з варіанту "3" - все підряд, що я запропонував, чи щось одне?

Ви не уважні... Я писав раніше! Чи думаєте я вам радив те, що сам робити не збираюсь?
Поки в мене: довготривало = 1рік це дол.депо, короткотривало = 0.5року - грн. депо.
Нерухомість моніторю але наразі питань більше ніж відповідей, плюс є гіркий минулий досвід коли вбухав в квартиру, а зараз вона втратила певно 40% а може навіть 50% вартості. Тому зараз все рахую і тричі зважую, бо як писав Козак - заробляється дуууже важко, а просир...ться все в один момент. І моя математика по нерухомості станом на сьогодні мінусова, що для оренди, що для переуступки.[/quote]
=====

...зрозуміло....
...а та квартира, що Ви в неї "вбухали" - мабуть, НЕ новобуд?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 19.10.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 03:08

  akurt написав:честное слово - не понял ни текст, ни фото. Даже не пойму, Вы чем-то хотели отличиться, за кого-то порадоваться, что-то прорекламировать (sinus'a на Вас нет) или что-то еще. Если можно (не обязательно) раскройте секрет. Если вы имели ввиду, что у вас в гараже идет разлив и оттуда - поставки в Ашан, то тоже не совпадает: я в Ашане его не покупал.
Женская логика для меня непонятая, если можно просветите, как Ваше фото повлияло на интенсивность сдачи в аренду львовской недвижимости.


Чому тема нерухомості звелася до закарпатського коньяка?
От я і 1)отлічілась, уточнила суто для себе - чи бува, не такий, як-от у мене "Закарпатський чотири зірки".
Особисто я коньяку не люблю, тільки настоянки - подруга настоює вишню саме на закарпатському коньяку (відкрила секрет), а по смаку така ж як і чудова вишнева настоянка королівської винарні в Балчику (Болгарія) http://bit.ly/2oXK6bS - а там винороби в 4му поколінні працюють, прадіди догоджали самій румунській королеві.
Щиро 2)радію, що вживаєте саме його - ті, хто знає толк в "Закарпатському" - цінують його за шоколадні та карамельні "нотки", хоча є підробки, які попахують самогоном.
Подруга називає "Закарпатський" валютою - ним можна "подякувати" десь у ЦНАПі, поліклініці чи садочку, подарувати, пригостити - його вживають усі, незалежно від статусу і "зірочок" на пагонах. Вважаю, неправильно брати "Закарпатський" поштучно, тільки ящиками.
3)Реклама тут на фінансах платна, навіть не від Google, тому якщо когось цікавить заробити 40% на кожній пляшці коньяку (від названої Akurt вартості у 139 грн/пляшка), пишіть у приват. На однокімнатну в термітнику можна заробити, якщо є куди реалізувати всього лише 10400 ящиків коньяку. Долярчик, як Вам такий купи-продай?
В гаражі я розливаю дизель, який в Ашані не продають, а коньяк тримаю в погребі, тому якість гарантована. :!:
Фото коньяка ніяк не впливає на інтенсивність здачі в оренду нерухомості, оскільки лютий і частина березня - то найнижчий сезон на ринку оренди Львова.

Жіночу логіку не варто розуміти, все одно не зрозумієте.
Нині, при святі - краще побалуйте своїх натхненниць, наприклад сухим ігристим вином Prosecco чи півсухим Gazela, до нього додайте лід: заморожені в тоніку троянди сорту помпонелла. Це просто wow-ефект, і продається за доступною ціною у WineTime.
Зображення
Не забувайте про горіхи. Горіх схожий на мозок. У ньому сила для мозку. І сила чоловіча. Добре щодня вживати ложку горіхової олійки. Минулого року горіхи на Львівщині промерзли у травневі морози, напевне тому на базарі кіло чищених фасованих волоських горіхів зараз 145 грн. Просто з рук можна по 90 грн брати, різниця відчутна - а це ще одна тема для бізнесу.

З понеділка, після вихідних, почнеться рух з котлованами і просто бум з продажу ділянок довкола Львова і в Карпатах. От тільки як же так: Ви отой бум не відчуєте у теплих краях, пане Akurt? :roll:
Lambada
 
Повідомлень: 125
З нами з: 06.06.10
Подякував: 24 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 06:35

Lambada реально додала настрою в цей святковий день!
Молодець!

А то вже сумно стало серед панів, що торгують отрутою.
В мене навіть появилася думка написати щось на кшалт

ЛЬВІВСЬКЕ ОЧКО
(або 21-й спосіб заробити пасивний дохід)

[Текст не буде опубліковано]

Незважаючи на те, що ми не кожен день заробляємо на здачі в оренду Львської нерухомості - ми побачили дуже багато думок і дуже багато людей змогли висловитися з цього приводу.
У людей розкриваються очі.
Читайте позитив від Lambada в цей весняний (ніби-то) день та буде Вам щастя!

P.S. Для Долярчика.
Ви надто "зациклілися" на хабарях, починаєте нервуватися.
А я ж Вам написав: інколи гроші або падають з неба, або лежать під ногами. Реально єдин хлоп попродавав земельні ділянки у селі під Львовом по 65 000$ за ділянку в 10 соток.
Розкупили геть усе. І це був ось Вам - 2015 рік.
Дехто (прізвище не називаю) віришів теж заробити - буквально "нахилив" сільску раду і та виділили "через не можу" ще одну ділянку в 10 соток. ЇЇ відразу продали, але не за 65 000 долярів, а тільки за 50 000 долярів. Тобто реально 50 000 впали із неба. Коли впали - їх вдало підібрали.
Це так сподобалося ще одному хлопу, що він на тій ділянці, купленій за 50 000 долярів, почав будувати 2-поверховіий будинок з метою продати за 150 000 долярів.
Але прийшов рік 2018. На початок року стало відомо, що побудовані на продаж котеджі в тому регіоні під Львовом, які розбирали як пиріжки по 250 000 долярів (і навіть купили ну дуже поважні люди із керівництва і не тільки Львова), ніхто не купує станом на березень навіть і за 160 000 тих клятих долярів.
Будівництво новобудови припинилося. Стоять на сьогодні стіни з червоної цегли.
Висить величезний плакат "ПРОДАМ". Вже пів-року весить... Стоять одні стіни (коробка).
Нєт ніхто...
Ось що головне на сьогодні: "Нєт ніхто!"

  Lambada написав:З понеділка, після вихідних, почнеться рух з котлованами і просто бум з продажу ділянок довкола Львова і в Карпатах. От тільки як же так: Ви отой бум не відчуєте у теплих краях, пане Akurt? :roll:


Гроші - точніше - їх запах можна відчувати на відстані.
Наприклад, я сьогодні чесно заплатив податків на доходи в сумі 5 398$. Це за 2017 рік.
І це не виходячи із квартири. Дистанційно. Я чесна людина: податки треба платити. Навіть у свято.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 12.02.09
Подякував: 129 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 83848586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, дядя Caша і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2803 385164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 22:02
Львівський БатяР
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15544
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62393
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.