Додано: Чет 08 бер, 2018 03:08

akurt написав: честное слово - не понял ни текст, ни фото. Даже не пойму, Вы чем-то хотели отличиться, за кого-то порадоваться, что-то прорекламировать (sinus'a на Вас нет) или что-то еще. Если можно (не обязательно) раскройте секрет. Если вы имели ввиду, что у вас в гараже идет разлив и оттуда - поставки в Ашан, то тоже не совпадает: я в Ашане его не покупал.

Женская логика для меня непонятая, если можно просветите, как Ваше фото повлияло на интенсивность сдачи в аренду львовской недвижимости. честное слово - не понял ни текст, ни фото. Даже не пойму, Вы чем-то хотели, за кого-то, что-то(sinus'a на Вас нет) или что-то еще. Если можно (не обязательно). Если вы имели ввиду, что у васи оттуда - поставки в Ашан, то тоже не совпадает: я в Ашане его не покупал.Женская логика для меня непонятая, если можно просветите,львовской недвижимости.

Чому тема нерухомості звелася до закарпатського коньяка?От я і 1), уточнила суто для себе - чи бува, не такий, як-от у мене "Закарпатський чотири зірки".Особисто я коньяку не люблю, тільки настоянки - подруга настоює вишню саме на закарпатському коньяку (), а по смаку така ж як і чудова вишнева настоянка королівської винарні в Балчику (Болгарія)- а там винороби в 4му поколінні працюють, прадіди догоджали самій румунській королеві.Щиро 2), що вживаєте саме його - ті, хто знає толк в "Закарпатському" - цінують його за шоколадні та карамельні "нотки", хоча є підробки, які попахують самогоном.Подруга називає "Закарпатський" валютою - ним можна "подякувати" десь у ЦНАПі, поліклініці чи садочку, подарувати, пригостити - його вживають усі, незалежно від статусу і "зірочок" на пагонах. Вважаю, неправильно брати "Закарпатський" поштучно, тільки ящиками.3)тут на фінансах платна, навіть не від Google, тому якщо когось цікавить заробити 40% на кожній пляшці коньяку (від названоївартості у 139 грн/пляшка), пишіть у приват. На однокімнатну в термітнику можна заробити, якщо є куди реалізувати всього лише 10400 ящиків коньяку., як Вам такий купи-продай?В гаражі я розливаю дизель, який в Ашані не продають, а коньяк тримаю в погребі, тому якість гарантована.Фото коньяка ніяк не впливає на інтенсивність здачі в оренду нерухомості, оскільки лютий і частина березня - то найнижчий сезон на ринку оренди Львова.Жіночу логіку не варто розуміти, все одно не зрозумієте., наприклад сухим ігристим вином Prosecco чи півсухим Gazela, до нього додайте лід: заморожені в тоніку троянди сорту помпонелла. Це просто wow-ефект, і продається за доступною ціною у WineTime.Не забувайте про горіхи. Горіх схожий на мозок. У ньому сила для мозку. І сила чоловіча. Добре щодня вживати ложку горіхової олійки. Минулого року горіхи на Львівщині промерзли у травневі морози, напевне тому на базарі кіло чищених фасованих волоських горіхів зараз 145 грн. Просто з рук можна по 90 грн брати, різниця відчутна - а це ще одна тема для бізнесу.З понеділка, після вихідних, почнеться рух з котлованами і просто бум з продажу ділянок довкола Львова і в Карпатах. От тільки як же так: Ви отой бум не відчуєте у теплих краях, пане