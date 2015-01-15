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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:20

  Долярчик написав: - так, мені пощастило одружитись на багатій...

На свадьбу отримав у подарунок від тестя з тещею пральну машину.
Все.
З привеликим подивом дивлюся на людей яким дарують квартрири/машини і які це все прой...ть
  Долярчик написав: - так, мені прийшов спадок квартира(або й дві)

Спадок був. В тому вигляді як я його отримам його ціна була добре як 5т$.
Та ще довелося попобігати тому що документів на прелесць не було від слова "взагалі"
  Долярчик написав: - так, я був при певній посаді і брав хабарі...

Не впевнений що це можна назвати таким словом.
Працював на фірму (не Держава) і вів певні объекти. Вартістю десятки млн. грн. при курсі 8. Оскільки власник сам не знав чого хотів і рвався робити дорогі та необдумані вчинки, я трохи коригував його у вірне русло і шукав підрядників і якісно та вчасно виконували необхідні роботи.
В результаті були певні бонуси і від фірми і від підрядників за те що їх водили за руку, організовували та не звертали уваги на певні "шалості".
Але в цілому там сльози -на половинку однушки в кращому випадку.
Фірма також не в програші, думаю десь мінімум півмільона долларів я їм зекономив просто б'ючи по руках в певні моменти...
  Долярчик написав: - так, я гарував на заробітках і ЧЕСНО заробив...

ніколи нікуди не їздив.
Просто працював на декількох роботах та брав шабашки.
За останні десять років завжди було десь 1...2 т. долларів.
Живу в райцентрі 8)
  Долярчик написав: - так, я займася чимось ризикованим і нелегальним, і тому тепер я на коні...
-

нічого подібного. Не вірю що таке може зробити когось щасливим...
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:57

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:..а та квартира, що Ви в неї "вбухали" - мабуть, НЕ новобуд?


Так, ви праві !
Але це мало на що впливає, бо на момент придбання - ціни в новобудовах були захмарні, а придбати там квартиру можна було лише пройшовши складний квест, оскільки всі нормальні варіанти розходились між своїми з метою подальшого перепродажу ще до початку старту продаж ! Якщо не помиляюсь в той момент вартість м2 в новобудові в тих районах, що мені пасували починалась від 1500дол., тоді, як я на вторинці купив за 1150.
Які ціни станом на сьогодні ви самі знаєте..... :D

... дійсно, тут виходить лютий мінус :roll:
§§§§§§§§
.... напевно, тільки інвестиція "в коротку" можливо, дасть прибуток........- наприклад в котлован і через рік-півтора ЗРАЗУ скидати готове і фіксити прибуток!

...особисто для мене, буде чіткий приклад по моїй квартирі, коли її добудують і яка її буде вартість!
(вкладав ПА14200м2 або 529,85$м2 - тоді доляр скидував ПА26,8.... - ну, чи ще можемо зменшити ціну на 200грн на м2, якщо зразу було вгатити 100%)....- і нагадаю, що на моменті, "авалоці-забудовники" хочуть за м2 МОЄЇ квартири вже 16000грн!

....за іншими об'єктами - менше слідкую :roll:....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:12

es77
ото я розумію!...плюсую!
...отак би всі ЧІТКО відповідали!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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З нами з: 19.10.15
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:28

  es77 написав: Ги.
А я чомусь думав що пан Акурт все життя бавить різними там акціями/облігаціями.
А виявляється він вистоював в черзі з бабцями-пенсіонерками як і всі інші з метою віддати свої гроші армянським бізнесменам.
Якщо цікаво мав таку необережність і я.

Вистоював:
- Укрпромбанк
- Родовідбанк
- Фінанси та кредит
- ВАБ-банк
- Діамантбанк
Вже не пам'ятаю які ще - це було 10 років тому...
Точно пам'ятаю, що на літо 2008 року на депозитах в гривні було 500 000 гривень.
Середня ставка тоді весь час падала - найменша вже була в Укрпромбанку, 15,6 відсотка річних...
В Родовідбанку була вища - щось на гатунок 20 відсотків річних.
Таким чином: на місяць на карту падало приблизно 1,5 відсотка в місяць або 7 500 гривень.
Станом на літо 2008 року це було досить непогано...
Середня зарплатня на той час в мене була 3 200 гривень.
Паралельно квартирантка платила 300 долярів на місяць - виручка скдлала 20 000 долярів за час її там життя... Як тільки вона висловила бажання купити ту прєлєсть - я думав не більше 10 секунд та продав за 55 000 долярів.
Не зівай Хомко: на те й ярмарок!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 бер, 2018 15:38, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:28

  Долярчик написав:es77
ото я розумію!...плюсую!
...отак би всі ЧІТКО відповідали!

А что собственно отвечать? Я вообще с 17 лет пахал на трёх работах,как папа Карло.В 40 лет ушел на пенсию не от государства,а по состоянию здоровья-всё достало. Сейчас занимаюсь только тем, что прокручиваю одну и ту же накопленную сумму за эти годы с профитом для жизни,при Януковиче на депозитах, потом на качелях с курсом, сейчас играю с котлованами, что будет завтра -сам не знаю.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 16:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:Сейчас занимаюсь только тем, что прокручиваю одну и ту же накопленную сумму за эти годы с профитом для жизни,при Януковиче на депозитах, потом на качелях с курсом, сейчас играю с котлованами, что будет завтра -сам не знаю.

... плюсуємо!
.....і тут, будь ласка, детальнішше :)
...берете котлован(-и) для:
1) для переуступку, коли буде вже близько до "завершення"?
2) перепродажі, коли досягне "готового"?
3) для подальшої здачі в оренду?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:06

  Долярчик написав:
  sinus написав:Сейчас занимаюсь только тем, что прокручиваю одну и ту же накопленную сумму за эти годы с профитом для жизни,при Януковиче на депозитах, потом на качелях с курсом, сейчас играю с котлованами, что будет завтра -сам не знаю.

... плюсуємо!
.....і тут, будь ласка, детальнішше :)
...берете котлован(-и) для:
1) для переуступку, коли буде вже близько до "завершення"?
2) перепродажі, коли досягне "готового"?
3) для подальшої здачі в оренду?

Первый вариант,я уже писал об этом на 83 странице этой темы.После праздников выставлю на продажу. Львівському батяру-про результат напишу.
sinus
 
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  #<1 ... 85868788
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