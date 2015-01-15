Додано: Чет 08 бер, 2018 14:20

Долярчик написав: - так, мені пощастило одружитись на багатій...

- так, мені пощастило одружитись на багатій...

Долярчик написав: - так, мені прийшов спадок квартира(або й дві)

- так, мені прийшов спадок квартира(або й дві)

Долярчик написав: - так, я був при певній посаді і брав хабарі...

- так, я був при певній посаді і брав хабарі...

Долярчик написав: - так, я гарував на заробітках і ЧЕСНО заробив...

- так, я гарував на заробітках і ЧЕСНО заробив...

Долярчик написав: - так, я займася чимось ризикованим і нелегальним, і тому тепер я на коні...

- - так, я займася чимось ризикованим і нелегальним, і тому тепер я на коні...

На свадьбу отримав у подарунок від тестя з тещею пральну машину.Все.З привеликим подивом дивлюся на людей яким дарують квартрири/машини і які це все прой...тьСпадок був. В тому вигляді як я його отримам його ціна була добре як 5т$.Та ще довелося попобігати тому що документів на прелесць не було від слова "взагалі"Не впевнений що це можна назвати таким словом.Працював на фірму (не Держава) і вів певні объекти. Вартістю десятки млн. грн. при курсі 8. Оскільки власник сам не знав чого хотів і рвався робити дорогі та необдумані вчинки, я трохи коригував його у вірне русло і шукав підрядників і якісно та вчасно виконували необхідні роботи.В результаті були певні бонуси і від фірми і від підрядників за те що їх водили за руку, організовували та не звертали уваги на певні "шалості".Але в цілому там сльози -на половинку однушки в кращому випадку.Фірма також не в програші, думаю десь мінімум півмільона долларів я їм зекономив просто б'ючи по руках в певні моменти...ніколи нікуди не їздив.Просто працював на декількох роботах та брав шабашки.За останні десять років завжди було десь 1...2 т. долларів.Живу в райцентрінічого подібного. Не вірю що таке може зробити когось щасливим...