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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:50

Dragon Capital купила найбільший ТЦ у Львові

Dragon Capital Investments Limited, що входить до групи компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання торгово-розважального центру Victoria Gardens у Львові.

Про це повідомляє delo.ua.

Суму угоди сторони не розкривають.

Орендна площа ТРЦ становить 48,23 тис. Кв. м, і він є найбільшим з трьох торгових центрів, що працюють зараз в місті.

Цей об'єкт став першим для групи придбанням за межами Київської області.



Вечірні вітання шановному панству :D
такі цікаві оповіді як на сповіді перед Пасхою

пив із братіком сьогодні зубрівку на дубі - смакота
зараз смакую Крушовіце світле, 4.2% - чудне пиво.
усім гарного вечора
4 вихідні це щось.... :D
Востаннє редагувалось jump в Чет 08 бер, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:54

  jump написав:Dragon Capital Investments Limited, що входить до групи компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання торгово-розважального центру Victoria Gardens у Львові.

Про це повідомляє delo.ua.

Суму угоди сторони не розкривають.

Орендна площа ТРЦ становить 48,23 тис. Кв. м, і він є найбільшим з трьох торгових центрів, що працюють зараз в місті.

Цей об'єкт став першим для групи придбанням за межами Київської області.

....то ж треба, я ще туди не заходив :mrgreen:
...та знайомі розказували, що там(у Вікторії Гарденс) багато ще місць ПУСТУЄ!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:00

...та то ппц!.....- ні, то повний ппц! ))

  Lambada написав:5% + 1% + 1.5% + послуги нотаріуса

:shock:
5% - ні ху-ху собі! - а їм не зажирно? :evil: їм достатньо 1%- держ-мито
...а 1,5% - це що ПФ? - що не 1% а 1,5%?
...а нотаріус скільки? - 0,5%

п.с. а що тоді платиться по переуступку?
дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:01

  Долярчик написав:
  jump написав:Dragon Capital Investments Limited, що входить до групи компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання торгово-розважального центру Victoria Gardens у Львові.

Про це повідомляє delo.ua.

Суму угоди сторони не розкривають.

Орендна площа ТРЦ становить 48,23 тис. Кв. м, і він є найбільшим з трьох торгових центрів, що працюють зараз в місті.

Цей об'єкт став першим для групи придбанням за межами Київської області.

....то ж треба, я ще туди не заходив :mrgreen:
...та знайомі розказували, що там(у Вікторії Гарденс) багато ще місць ПУСТУЄ!



ще довго пустуватиме 8)
бутіки для мажорів-цвіркунів із татовим баблом у штанях і понтами для своїх чувіх :lol:

класний продуктовий відділ - сири, риба - дине, куди варто зайти, але тільки у робочий день - не у час пік - дибільне кільце і дикі корки у вихідні, зранку та увечір.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:06

...тому що, успіх там, де ним діляться!!! ))

  jump написав:Вечірні вітання шановному панству
такі цікаві оповіді як на сповіді перед Пасхою

...Ви б теж приєднались до нашого "квесту"! :wink: :D
.....бо я знав, що ще неперевелись СПРАВЖНІ ЧЕСНІ УКРАЇНЦІ! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:48

  Долярчик написав:
  Lambada написав:5% + 1% + 1.5% + послуги нотаріуса

:shock:
5% - ні ху-ху собі! - а їм не зажирно? :evil: їм достатньо 1%- держ-мито
...а 1,5% - це що ПФ? - що не 1% а 1,5%?
...а нотаріус скільки? - 0,5%

п.с. а що тоді платиться по переуступку?
дякую!

В договоре с застройщиком прописано сколько,у меня 1% и всё.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:18

Долярчик

  Долярчик написав:...особисто для мене, буде чіткий приклад по моїй квартирі, коли її добудують і яка її буде вартість!


На мою думку ваш метод оцінки не дуже об'єктивний....
Пояснюю чому !
Я виставив машину на початку літа за 6100дол. Це було трохи нижче ніж аналогічні заявки по схожим авто. А продав її в листопаді за 5100дол. різниця між стартовою ціною і ціною реального продажу склала 20%. Продав її тій єдиній людині яка прийшла дивитись і почала торгуватись і пропонувати реальні гроші, бо всі решта дзвонили - випитували і на тому все закінчувалось, на протязі майже 6ти місяців.
Розумієте про, що я кажу ? Ціна на ринку - це не завжди те, що ви бачите на вітрині- це скільки вам готові реально заплати на даний момент. Саме тому я попросив sinus розповісти як пройде продаж.

Раз ми тут почали говорити відверто. справедливості ради скажу, що на тій машині я теж втратив нормально :lol:
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в П'ят 09 бер, 2018 01:37, всього редагувалось 2 разів.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:19

  sinus написав:
  Долярчик написав:
  sinus написав:Сейчас занимаюсь только тем, что прокручиваю одну и ту же накопленную сумму за эти годы с профитом для жизни,при Януковиче на депозитах, потом на качелях с курсом, сейчас играю с котлованами, что будет завтра -сам не знаю.

... плюсуємо!
.....і тут, будь ласка, детальнішше :)
...берете котлован(-и) для:
1) для переуступку, коли буде вже близько до "завершення"?
2) перепродажі, коли досягне "готового"?
3) для подальшої здачі в оренду?

Первый вариант,я уже писал об этом на 83 странице этой темы.После праздников выставлю на продажу. Львівському батяру-про результат напишу.


Наперед вдячний !
Львівський БатяР
 
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  #<1 ... 86878889
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