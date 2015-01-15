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Долярчик написав:...особисто для мене, буде чіткий приклад по моїй квартирі, коли її добудують і яка її буде вартість!
На мою думку ваш метод оцінки не дуже об'єктивний.... Пояснюю чому ! Я виставив машину на початку літа за 6100дол. Це було трохи нижче ніж аналогічні заявки по схожим авто. А продав її в листопаді за 5100дол. різниця між стартовою ціною і ціною реального продажу склала 20%. Продав її тій єдиній людині яка прийшла дивитись і почала торгуватись і пропонувати реальні гроші, бо всі решта дзвонили - випитували і на тому все закінчувалось, на протязі майже 6ти місяців. Розумієте про, що я кажу ? Ціна на ринку - це не завжди те, що ви бачите на вітрині- це скільки вам готові реально заплати на даний момент. Саме тому я попросив sinus розповісти як пройде продаж.
Раз ми тут почали говорити відверто. справедливості ради скажу, що на тій машині я теж втратив нормально
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в П'ят 09 бер, 2018 01:37, всього редагувалось 2 разів.
sinus написав:Сейчас занимаюсь только тем, что прокручиваю одну и ту же накопленную сумму за эти годы с профитом для жизни,при Януковиче на депозитах, потом на качелях с курсом, сейчас играю с котлованами, что будет завтра -сам не знаю.
... плюсуємо! .....і тут, будь ласка, детальнішше ...берете котлован(-и) для: 1) для переуступку, коли буде вже близько до "завершення"? 2) перепродажі, коли досягне "готового"? 3) для подальшої здачі в оренду?
Первый вариант,я уже писал об этом на 83 странице этой темы.После праздников выставлю на продажу. Львівському батяру-про результат напишу.