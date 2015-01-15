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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9192939495>
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:До Долярчика: чому б все-таки не взяти землю з комунікаціями, поки під ногами валяється, ніхто не бере і не вальнути хати, де собівартість метра така ж, як і в термітнику на 24 поверхи? А Авалон здати в оренду по 300$?

Відповідь проста: локація!(до роботи/школи/супермаркетів/лікарні)
Тут вже обговорювали, що це все ДОБРЕ, але вже коли пенсійний вік у спину дихає :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:28

  Долярчик написав:
  Lambada написав:До Долярчика: чому б все-таки не взяти землю з комунікаціями, поки під ногами валяється, ніхто не бере і не вальнути хати, де собівартість метра така ж, як і в термітнику на 24 поверхи? А Авалон здати в оренду по 300$?

Відповідь проста: локація!(до роботи/школи/супермаркетів/лікарні)
Тут вже обговорювали, що це все ДОБРЕ, але вже коли пенсійний вік у спину дихає :D


Lambada!
Ви - супер.
На сьогодні наглядаю за вдалою реалізацією саме цієї ідеї:

- Рік 2016. Куплена дільниця в 8 чи 10 соток за 22 000 $ в районі "Зимна вода" - "Фуджикура". На дільниці природного походження сосни. Сосновий ліс відразу за парканом.
- Рік 2017. Побудована коробка 2-поверхового будинка за польським проектом та накрито дахом. Вставлені вікна та двері. Гаражні ворота. Електрика. Камін. Опалення комбіноване - розводка від каміна по всіх кімнатах.
- Рік 2017. Зведено паркан 40+20+40+20 метрів - залізобетонній із панелями із натуральної деревини.
- Рік 2018. Підведено газ (підключення в березні). Ведуться оздоблювальні роботи всередині. Зовнішня штукатурка - з квітня 2018.
Вклалися в 90 000$.
(по секрету скажу: володар особисто контролює кожен цвях у працівників. Працівники ображаються контролю та хвастаються, що крадуть все підряд на новобудовах Львова. Тягнуть вкрадене і сюди.)

Про пенсійниій вік: забудовнику 30. Загальна площа будинка в 2 поверхи: 200 квадратних метрів, тобто 4 (чотири) квартири Долярчика.
Правда, у предпенсійного Долярчика не ростуть під вікнами власні сосни...

P.S. От років через 10 як повезе одному зятю... Ой повезе!!!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:43

  akurt написав:Вклалися в 90 000$.

мається на увазі сам будинок ?
Чи разом з землею\коммунікаціями\парканами ?
Цегла/газобетон ?
Підвал є ?
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

akurt - тобто будують для продажу з тиряних матеріалів? і вклалися в 90 штук?
а доїзд?
те, що сосни - чудово, а асвальт?

Все-таки: думаєте, продадуть 8 соток за 20 тис баксів?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:52

  Lambada написав:Питання до Akurt: Ваші колеги дійсно думають продати 8 сот за двадцятку?

Ні, за 20 не віддають... Значно дорожче... Не буду рекламувати... Там ділянка ділянці - велика різниця... В цих - ласунка, а не ділянка...
Дзвонять, до речі, кожен день по 1-2 рази.

  Lambada написав:akurt - тобто будують для продажу з тиряних матеріалів? і вклалися в 90 штук?
а доїзд?
те, що сосни - чудово, а асвальт?
[/b]

Втомимвся нагадувати, що Я ЗАВЖДИ пишу тільки правду, тільки первірені факти і тільки точні цифри.

Розказую:
- сільрада Пядрясного зробила мудру річ: довго приховувала галявину у природному лісі. Потім ії поділила серед своїх та жебраків. Жебраки 99 відсотків вже перепродали. Там нове коттеджне містечко.
- сільрада не узгоджувала проект Фуджікурі ні на водогін, ні на каналізацію без проекту для того містечка (між Окружною та Львовом). Вже узгоджено і гроші виділені.
- так, як Ви не бачили кращої автстради ніж від Львоомв до Пустомитів, так Ви не бачили такого чуда як там: навіть вночі весь ліс освітлюється!
Отак... Це Вам на жаби на дні котловану...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 бер, 2018 17:58, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:53

  Lambada написав:Все-таки: думаєте, продадуть 8 соток за 20 тис баксів?


При наявності варіантів типу такого:
https://www.olx.ua/obyavlenie/privatniy-budinok-IDy2icU.html#e56a7dcae3
А продавці просять 65к за готовий будинок з коммунікаціями (хоча і трохи дивнуватий) з торгом. На фоні цього віддавати 20к просто за ділянку в полі без нічого особисто я не став-би.
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:54

  akurt написав:
Lambada!
Ви - супер.
На сьогодні наглядаю за вдалою реалізацією саме цієї ідеї:

- Рік 2016. Куплена дільниця в 8 чи 10 соток за 22 000 $ в районі "Зимна вода" - "Фуджикура". На дільниці природного походження сосни. Сосновий ліс відразу за парканом.
- Рік 2017. Побудована коробка 2-поверхового будинка за польським проектом та накрито дахом. Вставлені вікна та двері. Гаражні ворота. Електрика. Камін. Опалення комбіноване - розводка від каміна по всіх кімнатах.
- Рік 2017. Зведено паркан 40+20+40+20 метрів - залізобетонній із панелями із натуральної деревини.
- Рік 2018. Підведено газ (підключення в березні). Ведуться оздоблювальні роботи всередині. Зовнішня штукатурка - з квітня 2018.
Вклалися в 90 000$.
(по секрету скажу: володар особисто контролює кожен цвях у працівників. Працівники ображаються контролю та хвастаються, що крадуть все підряд на новобудовах Львова. Тягнуть вкрадене і сюди.)

Про пенсійниій вік: забудовнику 30. Загальна площа будинка в 2 поверхи: 200 квадратних метрів, тобто 4 (чотири) квартири Долярчика.
Правда, у предпенсійного Долярчика не ростуть під вікнами власні сосни...

P.S. От років через 10 як повезе одному зятю... Ой повезе!!!

А тем временем пару страниц назад было написано следующее паном Акуртом-цитирую"У Малєчковичах стоять непроданими вже півроку шикарні нові будинки індивідуального проектування дуже якісної забудови із землею, парканами, газом, водою, освітленням та брамами всього по 180 000 долярів... Де ж воно ті інвестори подівалися???"
Ой всё же неспроста эти многоточия!Хотя я думаю просто инвесторов ищут)))Не зря ж пан Акурт до этого Малечковичи рекламировал!?))
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:00

А різницю між купівлею готового за 180 000 $ та власно побудованим за 90 000 $ хоч трохе відрізняєте?
Ні?
90 000 $ = 180 000 $?
Yes? No?

До речі, там, де 180 000 - в середині НІЯКИХ РОБІТ не виконано.
Я дививися там все до даху - треба вкласти ще 100 000$.
Приємно, що так багато вумних людей.
Як казала моя мама "Вумний як вутка"...

Так приємно: весь час торгуючи то металобрухтом, то пляшками, то цигарками, то замальовуючи білим маркером власне прізвище весь час хочуть мене вкусити.... І не получається...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:05

  akurt написав:
  sinus написав:Долярчик,что ж ты спалился? Вообще-то пан Акурт так пишет!))))


Легко заметить, что akurt "так" не пишет.
Но приятно, что мужчина не равнодушен.
Эх, синус-синус... балдейте...
На моем счету только за сегодня стало больше на 2800$.
А ведь еще не вечер...

Та,да!С таким колличеством многоточий могло б и больше капнуть, чего уж там мелочиться? Тем более мы уже видели метаморфозу с Приват банком и вашим депозитом,который из 200000 гривен превратился в 10 грн.Так,что видимо и 2800 также легко превращаются в 2,8?)))
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:07

  akurt написав:А різницю між купівлею готового за 180 000 $ та власно побудованим за 90 000 $ хоч трохе відрізняєте?
Ні?
90 000 $ = 180 000 $?
Yes? No?

До речі, там, де 180 000 - в середині НІЯКИХ РОБІТ не виконано.
Я дививися там все до даху - треба вкласти ще 100 000$.
Приємно, що так багато вумних людей.
Як казала моя мама "Вумний як вутка"...

Так приємно: весь час торгуючи то металобрухтом, то пляшками, то цигарками, то замальовуючи білим маркером власне прізвище весь час хочуть мене вкусити.... І не получається...

Конечно разницу вижу,вложили 90, хотите получить 180,только инвесторов нет,поэтому вы их тут,что ли ищете? )))
sinus
 
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