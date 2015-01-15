Відповідь проста: локація!(до роботи/школи/супермаркетів/лікарні)
Тут вже обговорювали, що це все ДОБРЕ, але вже коли пенсійний вік у спину дихає
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:26
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Відповідь проста: локація!(до роботи/школи/супермаркетів/лікарні)
Тут вже обговорювали, що це все ДОБРЕ, але вже коли пенсійний вік у спину дихає
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:28
Lambada!
Ви - супер.
На сьогодні наглядаю за вдалою реалізацією саме цієї ідеї:
- Рік 2016. Куплена дільниця в 8 чи 10 соток за 22 000 $ в районі "Зимна вода" - "Фуджикура". На дільниці природного походження сосни. Сосновий ліс відразу за парканом.
- Рік 2017. Побудована коробка 2-поверхового будинка за польським проектом та накрито дахом. Вставлені вікна та двері. Гаражні ворота. Електрика. Камін. Опалення комбіноване - розводка від каміна по всіх кімнатах.
- Рік 2017. Зведено паркан 40+20+40+20 метрів - залізобетонній із панелями із натуральної деревини.
- Рік 2018. Підведено газ (підключення в березні). Ведуться оздоблювальні роботи всередині. Зовнішня штукатурка - з квітня 2018.
Вклалися в 90 000$.
(по секрету скажу: володар особисто контролює кожен цвях у працівників. Працівники ображаються контролю та хвастаються, що крадуть все підряд на новобудовах Львова. Тягнуть вкрадене і сюди.)
Про пенсійниій вік: забудовнику 30. Загальна площа будинка в 2 поверхи: 200 квадратних метрів, тобто 4 (чотири) квартири Долярчика.
Правда, у предпенсійного Долярчика не ростуть під вікнами власні сосни...
P.S. От років через 10 як повезе одному зятю... Ой повезе!!!
Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:43
Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:44
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
akurt - тобто будують для продажу з тиряних матеріалів? і вклалися в 90 штук?
а доїзд?
те, що сосни - чудово, а асвальт?
Все-таки: думаєте, продадуть 8 соток за 20 тис баксів?
Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:52
Ні, за 20 не віддають... Значно дорожче... Не буду рекламувати... Там ділянка ділянці - велика різниця... В цих - ласунка, а не ділянка...
Дзвонять, до речі, кожен день по 1-2 рази.
Втомимвся нагадувати, що Я ЗАВЖДИ пишу тільки правду, тільки первірені факти і тільки точні цифри.
Розказую:
- сільрада Пядрясного зробила мудру річ: довго приховувала галявину у природному лісі. Потім ії поділила серед своїх та жебраків. Жебраки 99 відсотків вже перепродали. Там нове коттеджне містечко.
- сільрада не узгоджувала проект Фуджікурі ні на водогін, ні на каналізацію без проекту для того містечка (між Окружною та Львовом). Вже узгоджено і гроші виділені.
- так, як Ви не бачили кращої автстради ніж від Львоомв до Пустомитів, так Ви не бачили такого чуда як там: навіть вночі весь ліс освітлюється!
Отак... Це Вам на жаби на дні котловану...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 бер, 2018 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:53
При наявності варіантів типу такого:
А продавці просять 65к за готовий будинок з коммунікаціями (хоча і трохи дивнуватий) з торгом. На фоні цього віддавати 20к просто за ділянку в полі без нічого особисто я не став-би.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:54
А тем временем пару страниц назад было написано следующее паном Акуртом-цитирую"У Малєчковичах стоять непроданими вже півроку шикарні нові будинки індивідуального проектування дуже якісної забудови із землею, парканами, газом, водою, освітленням та брамами всього по 180 000 долярів... Де ж воно ті інвестори подівалися???"
Ой всё же неспроста эти многоточия!Хотя я думаю просто инвесторов ищут)))Не зря ж пан Акурт до этого Малечковичи рекламировал!?))
Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:00
А різницю між купівлею готового за 180 000 $ та власно побудованим за 90 000 $ хоч трохе відрізняєте?
Ні?
90 000 $ = 180 000 $?
Yes? No?
До речі, там, де 180 000 - в середині НІЯКИХ РОБІТ не виконано.
Я дививися там все до даху - треба вкласти ще 100 000$.
Приємно, що так багато вумних людей.
Як казала моя мама "Вумний як вутка"...
Так приємно: весь час торгуючи то металобрухтом, то пляшками, то цигарками, то замальовуючи білим маркером власне прізвище весь час хочуть мене вкусити.... І не получається...
Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:05
Легко заметить, что akurt "так" не пишет.
Но приятно, что мужчина не равнодушен.
Эх, синус-синус... балдейте...
На моем счету только за сегодня стало больше на 2800$.
А ведь еще не вечер...
Та,да!С таким колличеством многоточий могло б и больше капнуть, чего уж там мелочиться? Тем более мы уже видели метаморфозу с Приват банком и вашим депозитом,который из 200000 гривен превратился в 10 грн.Так,что видимо и 2800 также легко превращаются в 2,8?)))
Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:07
Конечно разницу вижу,вложили 90, хотите получить 180,только инвесторов нет,поэтому вы их тут,что ли ищете? )))
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