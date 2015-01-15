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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495>
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Ні, за 20 не віддають...


куплю за пятнайці!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:25

Що думає шановне панство, чим поганий такий варіант ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/termnovo-kotedzh-z-dlyankoyu-ta-dokumentami-vul-gorodotska-IDylGRS.html#e56a7dcae3
При ціні 60к та площі в 140м2 воно виходить 428$ за м2 або 11270 грн/м2.
При цьому у вас є гараж та сотка землі, на якій можна поставити влітку басейн для дитини або зробити барбекю.
Скільки там Доллярчик каже вартує м2 в його термітнику ?
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  es77 написав:Що думає шановне панство, чим поганий такий варіант ?

Под аренду - нефонтан.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:56

А себе под жильё я б тоже не взял! Угловой! ЛЭП прям над хатой! Нафик нафик...
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:58

Внутри ещё сто косарей в ремонт надо впиндюрить... Да это отстой. ни на что не годится вообще.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:08

  big539 написав:Внутри ещё сто косарей в ремонт надо впиндюрить... Да это отстой. ни на что не годится вообще.

Да ну...
Откуда.
Стяжка-штукатурка есть.
30-ка конечно пошуршит, в целом все обычно для такой площади.
И то это еще по-богатому. Если с умом выбирать материалы можно и дешевле.
Лестница только свое возьмет -никуда не денешься.

ЛЭП ?
Да какая там ЛЭП ? Обычная 10кВ в 15 метрах от дома. С таким-же успехом можно бояться розеток в собственном доме. А при виде трамвая -креститься и перебегать на противоположную сторону.
Востаннє редагувалось es77 в П'ят 09 бер, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  es77 написав:ЛЭП ?
Да какая там ЛЭП ? Обычная 10кВ в 15 метрах от дома.

А ну гляньте ка внимательно на второй-третьей фотке - что там прям над крышей натянуто? не верёвки для белья случайно?..
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:15

#ябтакенебрав#(с)

  es77 написав:Що думає шановне панство, чим поганий такий варіант ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/termnovo-kotedzh-z-dlyankoyu-ta-dokumentami-vul-gorodotska-IDylGRS.html#e56a7dcae3
При ціні 60к та площі в 140м2 воно виходить 428$ за м2 або 11270 грн/м2.
При цьому у вас є гараж та сотка землі, на якій можна поставити влітку басейн для дитини або зробити барбекю.
Скільки там Доллярчик каже вартує м2 в його термітнику ?

~530 в "напівтермітнику" :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:19

  big539 написав:
  es77 написав:ЛЭП ?
Да какая там ЛЭП ? Обычная 10кВ в 15 метрах от дома.

А ну гляньте ка внимательно на второй-третьей фотке - что там прям над крышей натянуто? не верёвки для белья случайно?..

Я-же говорю. Обычная линия на 10 (а может и на 6) Кв.
У них допустимое расстояние 0.6 метра (60 сантиметров).
Открою страшную тайну. В вашем детстве у вас наверняка был ламповый цветной телевизор. У него внутри было 25 тысяч вольт. На расстоянии метра от вас. И в дополнении ко всему эта конструкция плевалась радиоактивными лучами.
В темноте не светитесь ?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:30

не

  es77 написав:Открою страшную тайну. В вашем детстве у вас наверняка был ламповый цветной телевизор.

открою страшную тайну. В моём детстве у нас небыло телека. Мы жили капец как бедно :oops:
Всё просто.
big539
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