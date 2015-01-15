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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:33

Хи-хи...
"Не светитесь"?
Это от es75... Хи-хи... Мне понравилось...
Приятно отметить, что наша ветка такая популярная, что тон задают харьковские перекупщики...
Пасутся иногородние ТОЛЬКО тут...
Подолью масла в огонь...
Приехал с деловых встреч (все успешно. Хотя было трудно) с удовольствием отметил, что +2 800, а не 2,8...
Ой, ошибся. Действительно... Сейчас проверил: в эти минуты прямо - капнуло ЗА ДЕНЬ 3 070...
Это долларов...
Жена вот приползла без задних ног... Покормила меня, горемычного... Я ведь только кофе себе могу приготовить...
Выпили по бокалу сухого за ужином...
Жена меня ошарашила - она была весь день у своей племянницы - оказывается, ейный муж встрял в криптовалюты...
Блин... мог бы и со мной посоветоваться, хотя я к ней не имею отношения...
Оказыватся, он вкинул в нее - горемычную - 500 баксов... ужас...
Мне его аж жалко стало...
На сегодня + 5000.
Это вам - не пиная меня ногами - мечтать заработать +1000 гривен на квадрате...
Пилите, Шура, пилите...

Так, некогда, жена клубнику помыла, зовет...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 бер, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:34

  big539 написав:
  es77 написав:Открою страшную тайну. В вашем детстве у вас наверняка был ламповый цветной телевизор.

открою страшную тайну. В моём детстве у нас небыло телека. Мы жили капец как бедно :oops:

Тады прошу пардону.
В любом случае-таких линий бояться не стоит (если за них не браться руками :roll: )
Для общего развития о ЛЭП в картинках:
https://ammo1.livejournal.com/755462.html
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:55

es77 спасибо за инфу про ЛЭП, но... всё равно не куплю Ваш особняк! :D
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:04

горіхи, коньяк, дроти.....))

  es77 написав:
  big539 написав:
  es77 написав:Открою страшную тайну. В вашем детстве у вас наверняка был ламповый цветной телевизор.

открою страшную тайну. В моём детстве у нас небыло телека. Мы жили капец как бедно :oops:

Тады прошу пардону.
В любом случае-таких линий бояться не стоит (если за них не браться руками :roll: )
Для общего развития о ЛЭП в картинках:
https://ammo1.livejournal.com/755462.html

Пізнавально :D
Зразу, навскидку, в голові крутнулось два питання:
1) який матеріал проходить через ізолятори, щоб ще й міцний був, як трос(щоб розтяжку норм. зробити), але не проводив струму на металеву опору?
2) від чого саме робиться отой гул(звук) під високовольтною лінією?("дрібєжжит"?) :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:1) який матеріал проходить через ізолятори, щоб ще й міцний був, як трос

на самом деле изоляторы на ЛЭП работают не на разрыв (как может показаться на первый взгляд), а на сжатие. Поэтому там используют довольно таки хрупкие материалы: керамику, стекло (если не ошибаюсь, пусть спецы поправят).
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:20

  Долярчик написав:1) який матеріал проходить через ізолятори, щоб ще й міцний був, як трос(щоб розтяжку норм. зробити), але не проводив струму на металеву опору?
2) від чого саме робиться отой гул(звук) під високовольтною лінією?("дрібєжжит"?) :shock:

1.Дріт кріпиться до керамічного ізолятора в якому є отвір знизу. Отой отвір нанизується (насправді там є щось типу різьби) на металевий "палець" опори. Все.
2. По проводах "тече" змінний струм з частотою 50 Гц (коливань в секунду).
Електричні коливання змушують механічно рухатися провідники. І вони стають чимось на кшталт динаміків в акустичній системі. До речі на широкорозповсюджиних лініях 10Кв особисто я нічого не чую навіть в тиху ніч. Шуміти можуть трансформаторні підстанції.
es77
 
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