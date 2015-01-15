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Хи-хи... "Не светитесь"? Это от es75... Хи-хи... Мне понравилось... Приятно отметить, что наша ветка такая популярная, что тон задают харьковские перекупщики... Пасутся иногородние ТОЛЬКО тут... Подолью масла в огонь... Приехал с деловых встреч (все успешно. Хотя было трудно) с удовольствием отметил, что +2 800, а не 2,8... Ой, ошибся. Действительно... Сейчас проверил: в эти минуты прямо - капнуло ЗА ДЕНЬ 3 070... Это долларов... Жена вот приползла без задних ног... Покормила меня, горемычного... Я ведь только кофе себе могу приготовить... Выпили по бокалу сухого за ужином... Жена меня ошарашила - она была весь день у своей племянницы - оказывается, ейный муж встрял в криптовалюты... Блин... мог бы и со мной посоветоваться, хотя я к ней не имею отношения... Оказыватся, он вкинул в нее - горемычную - 500 баксов... ужас... Мне его аж жалко стало... На сегодня + 5000. Это вам - не пиная меня ногами - мечтать заработать +1000 гривен на квадрате... Пилите, Шура, пилите...
Так, некогда, жена клубнику помыла, зовет...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 бер, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Пізнавально Зразу, навскидку, в голові крутнулось два питання: 1) який матеріал проходить через ізолятори, щоб ще й міцний був, як трос(щоб розтяжку норм. зробити), але не проводив струму на металеву опору? 2) від чого саме робиться отой гул(звук) під високовольтною лінією?("дрібєжжит"?)
Долярчик написав:1) який матеріал проходить через ізолятори, щоб ще й міцний був, як трос
на самом деле изоляторы на ЛЭП работают не на разрыв (как может показаться на первый взгляд), а на сжатие. Поэтому там используют довольно таки хрупкие материалы: керамику, стекло (если не ошибаюсь, пусть спецы поправят).
Долярчик написав:1) який матеріал проходить через ізолятори, щоб ще й міцний був, як трос(щоб розтяжку норм. зробити), але не проводив струму на металеву опору? 2) від чого саме робиться отой гул(звук) під високовольтною лінією?("дрібєжжит"?)
1.Дріт кріпиться до керамічного ізолятора в якому є отвір знизу. Отой отвір нанизується (насправді там є щось типу різьби) на металевий "палець" опори. Все. 2. По проводах "тече" змінний струм з частотою 50 Гц (коливань в секунду). Електричні коливання змушують механічно рухатися провідники. І вони стають чимось на кшталт динаміків в акустичній системі. До речі на широкорозповсюджиних лініях 10Кв особисто я нічого не чую навіть в тиху ніч. Шуміти можуть трансформаторні підстанції.