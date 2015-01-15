|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:58
Долярчик
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:12
Ага, тобто мова все-таки про акції.
Добре що SP за останні 9 років виріс втричи. Тобто реально 30% річних.
(скільки-скільки там в Приваті ?)
Але він-же може і впасти.
Не повторюйте будь-ласка вчинків Инвешторів з Волл-стріт що пригали з верхніх поверхів один за одним.
Без Вас тут буде сумно.
З валютної гілки:
По мнению Дэниэла Пинто, возглавляющего инвестиционный бизнес JP Morgan Chase, в ближайшие два-три года мировые фондовые индексы могут снизиться на 40%. В интервью Bloomberg TV господин Пинто отметил, что рынки находятся в нервозном состоянии из-за возможных торговых войн и перспектив глобального роста ставок.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:23
Да и все сообщения с одного айпишника ни разу ни турецкого или румынского))) модераторы могут поправить, если ошибаюсь
А еще в историях не хватает только клубничек с мальвинами.
на валютной ветке есть такой персонаж Qwerty, они с akurt-ом верняк поладили б, правда проблема в том что первый не иначе чем через недельки 2 реагирует
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:31
супер!....завтра на роботі буду мати чим підмахувати колєгу! ....він якраз пів року тому купив дачу .......- правда, він там хоче по-серйозному жити ....от як потепліє, буде робити там дах+ремонт+скважину.........і перебиратись туди жити, а львівську халупу буде здавати в оренду!
....і то якраз той варіант, що "настав пенсійний вік"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:32
Corpocrator
Плюсую.
Тот Qwerty тормоз знатный, в плане скорости реакции.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:43
ааааааа але на зображеннях проглядається металевий стержень, який НІБИ, йде через середину! хоч я ще все не роздивився .......мабуть, таки самою керамікою натягуються троси...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...про мальвін "легенько/акурТатно" писав на початках
....а Кверті, просто заходить на гілку по вихідних..... переважно
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я би переглянула таке бачення.
На роботу можна на машині їздити. Польська б*** коштує штуку баксів!
Школа колись закінчиться, зрештою, зараз так багато всього є онлайн, що можна ходити навіть в сільську школу десь в Брюховичах чи Лапаївці.
Супермаркети - хліб можна всюди купити, та й "рукавички" вже всюди є.
Лікарня? При теперішній рехформі швидка не приїде в цілому списку випадків, а самому їхати можна будь-куди.
Пенсійний вік? Ага, якраз на пенсії Вам і знадобиться особняк.
Я це до того, що будинок за містом коштує як квартира у термітнику або на 20-30% дорожче. Але після ремонту Вам стане все ясно...
Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:37
Вы БЕЗУСЛОВНО ошибаетесь.
И это приятно. Чем больше вокруг глупых людей - тем лучше.
Не мешают жить. Отто Бисмарк сказал как-то: "Глупый не опасен. Опасен самоуверенный!"
Мой IP адрес сегодня и сейчас: 95.12.115.ХХХ
Имя хоста: 95.12.115.ХХХ.dynamic.ttnet.com.tr
Для слишком умных: по некоторым причинам иногда пользуюсь windscribe (Платная подписка; меняет мой адрес на ЛЮБОЙ другой).
И еще - думаю - вы - Корпократор (род занятий - entrepreneur) и не представляете что это и зачем:
portal.azure.com
Понятно, что я не учитель уездного "ликбеза" и объяснять не буду, зачем это мне надо и как именно я это использую. Кстати, плачу немалые деньги.
Для умного читателя: я НЕ ИМЕЛ, НЕ ИМЕЮ клонов и в стопятьсотый раз повторяю: исключительно всегда пишу правду. Отвечаю за каждую цифру, которую написал. Я не пустомеля как некоторые "фахівці"...
Слова которых вызывают у меня здоровый смех в стиле Жванецкого.
Что очень приятно.
P.S. Щоби завершити непотрібні розмови про дроти, ізолятори та інші дурниці.
Вплив на людину ЛЕП безумовно є, але думки вчених різняться, від "недопустимо шкідливих" до "ніякої шкоди немає". Що на самому ділі - хто його знає?
Приблизно як в твердженні, що жити шкідливо! Можна ж померти! Ось такі наукові результати дії високої напруги на організм людини!
P.P.S. Для справки: entrepreneur - предприниматель.
Вот Долярчику повезло! Сейчас наш антрэпрэнер (|ˌɑːntrəprəˈnɜːr|) расскажет Долярчику откуда бабло, из какого лесу вестимо? Или везти - забыл как правильно в оригинале...
Только, Долярчик, будьте острожны с его советами... У него принцип жизни иной, чем у меня. У него так: "Ut sementem feceris, ita et metes..." (Что ты посѣялъ, то и жни.) Можно влететь по самые помидоры... Мало ли что он там посеял... А ведь еще Долярчик не вселился в новую квартиру, а будет кормить чужих детей...
P.P.P.S. Пока |ˌɑːntrəprəˈnɜːr| готовит нашему любимому стартеру ветки совет (советы), пришла в голову прикольная мысль: каждый раз буду менять свой IP. Просто для прикола.
Додано: Суб 10 бер, 2018 00:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ви мене так заінтригували. Хочу побачити то чудо!
От як тільки підсохне болото, прокатаюся... але куди?
Направте, куди мені в ліс:
реклама
|