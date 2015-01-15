RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94959697>
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:58

Долярчик
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BB%D1%8D%D0%BF&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj0mMreguDZAhXTw6YKHf-OB-oQsAQIYw&biw=1366&bih=635
es77
 
Повідомлень: 721
З нами з: 06.12.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:12

  akurt написав:А ми дивимося Yahoo finance та Simply wall street...
Це добре... Чим більше телепнів... мовчу...

Ага, тобто мова все-таки про акції.
Добре що SP за останні 9 років виріс втричи. Тобто реально 30% річних.
(скільки-скільки там в Приваті ?)
Але він-же може і впасти.
Не повторюйте будь-ласка вчинків Инвешторів з Волл-стріт що пригали з верхніх поверхів один за одним.

Без Вас тут буде сумно.

З валютної гілки:
По мнению Дэниэла Пинто, возглавляющего инвестиционный бизнес JP Morgan Chase, в ближайшие два-три года мировые фондовые индексы могут снизиться на 40%. В интервью Bloomberg TV господин Пинто отметил, что рынки находятся в нервозном состоянии из-за возможных торговых войн и перспектив глобального роста ставок.
es77
 
Повідомлень: 721
З нами з: 06.12.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:23

  sinus написав:
  akurt написав:Хи-хи...
"Не светитесь"?
Это от es75... Хи-хи... Мне понравилось...
Приятно отметить, что наша ветка такая популярная, что тон задают харьковские перекупщики...
Пасутся иногородние ТОЛЬКО тут...
Подолью масла в огонь...
Приехал с деловых встреч (все успешно. Хотя было трудно) с удовольствием отметил, что +2 800, а не 2,8...
Ой, ошибся. Действительно... Сейчас проверил: в эти минуты прямо - капнуло ЗА ДЕНЬ 3 070...
Это долларов...
Жена вот приползла без задних ног... Покормила меня, горемычного... Я ведь только кофе себе могу приготовить...
Выпили по бокалу сухого за ужином...
Жена меня ошарашила - она была весь день у своей племянницы - оказывается, ейный муж встрял в криптовалюты...
Блин... мог бы и со мной посоветоваться, хотя я к ней не имею отношения...
Оказыватся, он вкинул в нее - горемычную - 500 баксов... ужас...
Мне его аж жалко стало...
На сегодня + 5000.
Это вам - не пиная меня ногами - мечтать заработать +1000 гривен на квадрате...
Пилите, Шура, пилите...

Так, некогда, жена клубнику помыла, зовет...

Конечно,некогда,еще бы!!! С 1 марта по сегодня,учитывая,что вы говорите только правду,вы проехали-Румынию,Болгарию,всю Турцию,при этом,выпив бутылок 10 коньяка и бутылок 30 сухого вина и пока вы всем этим занимались вам на счёт капнуло 20 тыс.долларов. Пока я писал-вы еще успели выпить бутылку сухого и вам снова капнуло 2800-по ходу это как-то взаимосвязано!))

Да и все сообщения с одного айпишника ни разу ни турецкого или румынского))) модераторы могут поправить, если ошибаюсь
А еще в историях не хватает только клубничек с мальвинами.

на валютной ветке есть такой персонаж Qwerty, они с akurt-ом верняк поладили б, правда проблема в том что первый не иначе чем через недельки 2 реагирует
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 821
З нами з: 06.01.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:31

  Козак-характерник написав:

супер!....завтра на роботі буду мати чим підмахувати колєгу! :mrgreen: ....він якраз пів року тому купив дачу :mrgreen: .......- правда, він там хоче по-серйозному жити 8) ....от як потепліє, буде робити там дах+ремонт+скважину.........і перебиратись туди жити, а львівську халупу буде здавати в оренду!
....і то якраз той варіант, що "настав пенсійний вік"! :P
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3530
З нами з: 19.10.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:32

Corpocrator
Плюсую.
Тот Qwerty тормоз знатный, в плане скорости реакции.
serg1974
 
Повідомлень: 561
З нами з: 27.10.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:43


ааааааа :D але на зображеннях проглядається металевий стержень, який НІБИ, йде через середину! :shock: хоч я ще все не роздивився :mrgreen: .......мабуть, таки самою керамікою натягуються троси... :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3530
З нами з: 19.10.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Corpocrator написав:Да и все сообщения с одного айпишника ни разу ни турецкого или румынского))) модераторы могут поправить, если ошибаюсь
А еще в историях не хватает только клубничек с мальвинами.

на валютной ветке есть такой персонаж Qwerty, они с akurt-ом верняк поладили б, правда проблема в том что первый не иначе чем через недельки 2 реагирует


...про мальвін "легенько/акурТатно" писав на початках :wink: :D

....а Кверті, просто заходить на гілку по вихідних..... переважно :)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3530
З нами з: 19.10.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Відповідь проста: локація!(до роботи/школи/супермаркетів/лікарні)
Тут вже обговорювали, що це все ДОБРЕ, але вже коли пенсійний вік у спину дихає

Я би переглянула таке бачення.
На роботу можна на машині їздити. Польська б*** коштує штуку баксів!
Школа колись закінчиться, зрештою, зараз так багато всього є онлайн, що можна ходити навіть в сільську школу десь в Брюховичах чи Лапаївці.
Супермаркети - хліб можна всюди купити, та й "рукавички" вже всюди є.
Лікарня? При теперішній рехформі швидка не приїде в цілому списку випадків, а самому їхати можна будь-куди.
Пенсійний вік? Ага, якраз на пенсії Вам і знадобиться особняк.

Я це до того, що будинок за містом коштує як квартира у термітнику або на 20-30% дорожче. Але після ремонту Вам стане все ясно...
Lambada
 
Повідомлень: 134
З нами з: 06.06.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:37

  Corpocrator написав:Да и все сообщения с одного айпишника ни разу ни турецкого или румынского))) модераторы могут поправить, если ошибаюсь
А еще в историях не хватает только клубничек с мальвинами.

на валютной ветке есть такой персонаж Qwerty, они с akurt-ом верняк поладили б, правда проблема в том что первый не иначе чем через недельки 2 реагирует


Вы БЕЗУСЛОВНО ошибаетесь.
И это приятно. Чем больше вокруг глупых людей - тем лучше.
Не мешают жить. Отто Бисмарк сказал как-то: "Глупый не опасен. Опасен самоуверенный!"
Мой IP адрес сегодня и сейчас: 95.12.115.ХХХ
Имя хоста: 95.12.115.ХХХ.dynamic.ttnet.com.tr

Для слишком умных: по некоторым причинам иногда пользуюсь windscribe (Платная подписка; меняет мой адрес на ЛЮБОЙ другой).
И еще - думаю - вы - Корпократор (род занятий - entrepreneur) и не представляете что это и зачем:
portal.azure.com
Понятно, что я не учитель уездного "ликбеза" и объяснять не буду, зачем это мне надо и как именно я это использую. Кстати, плачу немалые деньги.
Для умного читателя: я НЕ ИМЕЛ, НЕ ИМЕЮ клонов и в стопятьсотый раз повторяю: исключительно всегда пишу правду. Отвечаю за каждую цифру, которую написал. Я не пустомеля как некоторые "фахівці"...
Слова которых вызывают у меня здоровый смех в стиле Жванецкого.
Что очень приятно.


P.S. Щоби завершити непотрібні розмови про дроти, ізолятори та інші дурниці.
Вплив на людину ЛЕП безумовно є, але думки вчених різняться, від "недопустимо шкідливих" до "ніякої шкоди немає". Що на самому ділі - хто його знає?
Приблизно як в твердженні, що жити шкідливо! Можна ж померти! Ось такі наукові результати дії високої напруги на організм людини!

P.P.S. Для справки: entrepreneur - предприниматель.
Вот Долярчику повезло! Сейчас наш антрэпрэнер (|ˌɑːntrəprəˈnɜːr|) расскажет Долярчику откуда бабло, из какого лесу вестимо? Или везти - забыл как правильно в оригинале...
Только, Долярчик, будьте острожны с его советами... У него принцип жизни иной, чем у меня. У него так: "Ut sementem feceris, ita et metes..." (Что ты посѣялъ, то и жни.) Можно влететь по самые помидоры... Мало ли что он там посеял... А ведь еще Долярчик не вселился в новую квартиру, а будет кормить чужих детей...

P.P.P.S. Пока |ˌɑːntrəprəˈnɜːr| готовит нашему любимому стартеру ветки совет (советы), пришла в голову прикольная мысль: каждый раз буду менять свой IP. Просто для прикола.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 12.02.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 00:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Розказую:
- сільрада Пядрясного зробила мудру річ: довго приховувала галявину у природному лісі. Потім ії поділила серед своїх та жебраків. Жебраки 99 відсотків вже перепродали. Там нове коттеджне містечко.
- сільрада не узгоджувала проект Фуджікурі ні на водогін, ні на каналізацію без проекту для того містечка (між Окружною та Львовом). Вже узгоджено і гроші виділені.
- так, як Ви не бачили кращої автстради ніж від Львоомв до Пустомитів, так Ви не бачили такого чуда як там: навіть вночі весь ліс освітлюється!
Отак... Це Вам на жаби на дні котловану...


Ви мене так заінтригували. Хочу побачити то чудо!
От як тільки підсохне болото, прокатаюся... але куди?
Направте, куди мені в ліс: http://bit.ly/2p12Hny
Lambada
 
Повідомлень: 134
З нами з: 06.06.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 94959697>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2804 385760
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 12:33
sinus
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15604
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62485
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (34)
10.03.2018 08:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.