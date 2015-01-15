Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Перечитую Lambada (попередня сторінка) підряд по декілька разів.
Lambada написав:Я би переглянула таке бачення. На роботу можна на машині їздити. Польська б*** коштує штуку баксів! Школа колись закінчиться, зрештою, зараз так багато всього є онлайн, що можна ходити навіть в сільську школу десь в Брюховичах чи Лапаївці. Супермаркети - хліб можна всюди купити, та й "рукавички" вже всюди є. Лікарня? При теперішній рехформі швидка не приїде в цілому списку випадків, а самому їхати можна будь-куди. Пенсійний вік? Ага, якраз на пенсії Вам і знадобиться особняк. Я це до того, що будинок за містом коштує як квартира у термітнику або на 20-30% дорожче. Але після ремонту Вам стане все ясно...
Ну от же мудра людина.
Lambada написав:Ви мене так заінтригували. Хочу побачити то чудо! От як тільки підсохне болото, прокатаюся... але куди? Направте, куди мені в ліс: http://bit.ly/2p12Hny
Не дай Боже! Не направлю! Ви що??? Тут прохвесіанальній фахівець із реклами із Харкова зразу скаже, що щось я рекламую: то коньяк, то дівчат... Але Ваше посилання - зовсім не те... До речі, там немає болота... Домовимося так: точно напишу, який результат. З поважних причин люди продають, але не квапляться... Як кажуть: "Продаю нєспєшно"... Їсти не просить... Лежить та лежить...
Це єдине по темі гілки за останню добу. На перший погляд трохи схоже до хостелів у центрі Львова, але то у нас короткотермінова оренда. 26 квартир - то півпід'їзду багатоповерхівки. Це явно не пасивний дохід, навіть дуже активний. greenozon - Ви там часом не були? дійсно, там так як описано - дівчата по хаті в лабутенах ходять? Все частіше натрапляю на те, що люди з однаковими цінностями отак збираються жити по сусідству, але стаття надто прикрашена.
Цікаво, чи у нас таке прижилося би десь за містом з добиранням у центр з пересадками. Як думаєте, панове?
Це Ви перед тим, як порвать мене "як тузік тряпку"?
Мудріше Вас тут немає нікого. Більш того, з часу коли тут був один пост в місяць, і Ви розфлудили цю гілку (чи тему Львівської нерухомості), відділ реклами finance.ua уже давно Вам должен.
Тим, що в Малечковичах продають за 180 штук поясніть якось, що то космос сьогодні. В мене дві подруги продають свої особняки на Чорновола. Одна хотіла 200 шт за 2-поверхи з подвір'ям і нормальним ремонтом, здала в оренду. Впритул до неї вимахали термітник. Інша за 3-поверхових 350 метрів з ділянкою хотіла 180 шт, звідти я на лабутенах можу в центр прогулятися, в хаті все є, навіть паркет (не стрийський) - бери тапочки, і відкривай ігристе вино, хоч для життя, хоч для бізнесу - нема охочих. А тут Малечковичі - туди маршрутки тепер хоч їздять? Раніше туди ні добратися, ні вибратися звідти. Але озеро там гарне, і спортивна гребля розвивається там добре. Жити біля води добре - вода забирає негативну енергію
es77 написав:При наявності варіантів типу такого: https://www.olx.ua/obyavlenie/privatniy ... e56a7dcae3 А продавці просять 65к за готовий будинок з коммунікаціями (хоча і трохи дивнуватий) з торгом. На фоні цього віддавати 20к просто за ділянку в полі без нічого особисто я не став-би
Мені здається, то дачний будинок, але якщо є газ і інтернет - то можна дивитися, тим більше, що там недалеко завод мінеральних вод - може, і вода добра. Японці з Фуджікури в оренду не візьмуть. Думаю, там і торгуватися можна. І якщо це дача, то в сусідніх кооперативах з хорошим доїздом і гаражем такі дачі коштують 27-35 тис $- як однокімнатна в термітнику.
akurt написав:З поважних причин люди продають, але не квапляться... Як кажуть: "Продаю нєспєшно"... Їсти не просить... Лежить та лежить...
Ну то порадьте їм тих 8 соток за 30 тис виставити. В Малечковичах дорожче - ну то щоби не продешевити:
Я давно Долярчику кажу, ставай трейдером! Діло беззбиткове 100%, якщо справу вивчити і правильну тактику і стратегію використовувати. Не хоче. Діло хазяйське! А от про тактики і стратегію я промовчу, бо ця інформація коштує $. Знання - це товар. Мій прайс - 1 урок (1 година) - 100$. Не дорого.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Я давно Долярчику кажу, ставай трейдером! Діло беззбиткове 100%, якщо справу вивчити і правильну тактику і стратегію використовувати. Не хоче. Діло хазяйське! А от про тактики і стратегію я промовчу, бо ця інформація коштує $. Знання - це товар. Мій прайс - 1 урок (1 година) - 100$. Не дорого.
А я можу проконсультувати п.Долярчика, яку нерухомість і де краще брати під оренду. І підказати варіанти. Хоч у Львові, хоч у Зачепилфвці, хоч у Празі. Консультації платні, раз п.Долярчик сам не здатний правильно прийняти рішення)))