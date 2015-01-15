Додано: Суб 10 бер, 2018 00:52

akurt написав: Ну от же мудра людина. Ну от же мудра людина.

es77 написав: При наявності варіантів типу такого:

https://www.olx.ua/obyavlenie/privatniy ... e56a7dcae3

А продавці просять 65к за готовий будинок з коммунікаціями (хоча і трохи дивнуватий) з торгом. На фоні цього віддавати 20к просто за ділянку в полі без нічого особисто я не став-би При наявності варіантів типу такого:А продавці просять 65к за готовий будинок з коммунікаціями (хоча і трохи дивнуватий) з торгом. На фоні цього віддавати 20к просто за ділянку в полі без нічого особисто я не став-би

akurt написав: З поважних причин люди продають, але не квапляться... Як кажуть: "Продаю нєспєшно"... Їсти не просить... Лежить та лежить... З поважних причин люди продають, але... Як кажуть: "Продаю нєспєшно"... Їсти не просить... Лежить та лежить...

Це Ви перед тим, як порвать мене "як тузік тряпку"?Мудріше Вас тут немає нікого.Більш того, з часу коли тут був один пост в місяць, і Ви розфлудили цю гілку (чи тему Львівської нерухомості), відділ реклами finance.ua уже давно Вам должен.Тим, що в Малечковичах продають за 180 штук поясніть якось, що то космос сьогодні.В мене дві подруги продають свої особняки на Чорновола. Одна хотіла 200 шт за 2-поверхи з подвір'ям і нормальним ремонтом, здала в оренду. Впритул до неї вимахали термітник.Інша за 3-поверхових 350 метрів з ділянкою хотіла 180 шт, звідти я на лабутенах можу в центр прогулятися, в хаті все є, навіть паркет (не стрийський) - бери тапочки, і відкривай ігристе вино, хоч для життя, хоч для бізнесу - нема охочих. А тут Малечковичі - туди маршрутки тепер хоч їздять? Раніше туди ні добратися, ні вибратися звідти. Але озеро там гарне, і спортивна гребля розвивається там добре. Жити біля води добре - вода забирає негативну енергіюМені здається, то дачний будинок, але якщо є газ і інтернет - то можна дивитися, тим більше, що там недалеко завод мінеральних вод - може, і вода добра. Японці з Фуджікури в оренду не візьмуть. Думаю, там і торгуватися можна.І якщо це дача, то в сусідніх кооперативах з хорошим доїздом і гаражем такі дачі коштують 27-35 тис $- як однокімнатна в термітнику.Ну то порадьте їм тих 8 соток за 30 тис виставити. В Малечковичах дорожче - ну то щоби не продешевити: