akurt
ну ок, продавай хатынку. желаю удачи.
не буду мешать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:28
akurt
ну ок, продавай хатынку. желаю удачи.
не буду мешать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:33
Ото пиши про Киев и не мешай.
Я про Киев не пишу. Хотя проезжал по нему на авто 100 раз. Я писал, что хотел даже купить в Киеве квартиры - одну на Позняках, другую на выезде на Житомирскую трассу, не купил: Бог отвел...
P.S. Хатинки у Львові або поза межами Львова не маю і тому не продаю.
Маю як запасний аеродром чудову двушку. Зараз законсервована. І теж не продаю.
Блін, і чого вони всі помиляються??? Слава Богу, не працюють дитячими лікарями, а тільки "купи-перепродаями": шурупи, цвяхи, рубероїд... В одному кінці базарю узяв - перетягнув на інший бік - продає... руки мерзуть, рахуючи у мішечок по 10 саморізів 3,5х40... Нервуються...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 бер, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:41
akurt
и не говори.
хотя тебе, как истине в последней инстанции, сам Бог велел работать детским врачом. спас бы много жизней.
но это ведь работать нужно, а не чужой недвигой приторговывать на форуме
зы. всё, молчу
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:43
Только для плохослышащих:
Хатинки у Львові або поза межами Львова не маю і тому не продаю.
Маю як запасний аеродром чудову двушку. Зараз законсервована. І теж не продаю.
Взагалі у Львові НІЧОГО не продаю.
Ні-чо-го.
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:47
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:54
Ну да, а кто 80 страниц исписал до этого,как хорошо покупать квартиры под сдачу,сдавать в аренду и жить в Турции! А тут оказывается-нічого нема у Львові! Це ж треба,поворот! А шо тоді вельмишановний пан тут робе,як нічого нема? Забрехалися в край? Чи ви там в 2 смени працюєте? Тоді хоч би планерки б робили,хто про що брехати буде. Аж жаль бере за людину, що тільки людина не понаписує за копійчину, а що робити,як така доля писати пости за копійки,щоб прорекламувати чийсь товар!Тяжка доля-важка праця! П.С. Можете не утруждаться отвечать,потому как опять будет-вода мокрая,а масло масленое. Больше не буду вам мешать,копiйчину заробляти,треба ж якось обездоленним допомагати.
Додано: Суб 10 бер, 2018 12:12
... не всіх дурних війна забрала (с)
Yuri_T
... а ти гнида, ще та! - таки точно тебе в дитинстві били/копали по голові, що в тебе така злоба і ненависть до оточуючих!
... йди собі на валютну гілку, тут не замазуй і не засмерджуй своєю присутність.... харкай жовчю в іншому міці!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 12:57
Це нагадує мені як я поводив тендери по своїх об'єктах:
Розглядаю попередні пропозиції від 7 фірм.
Сума пропозицій казковим чином різниться від 600т. грн до 5 мільйонів.
При курсі 8. За одне і теж-саме. Правда на комплектуючих різних виробників.
Після вибора найбільш адекватного виконавця, ревізії калькуляції та комплексу губозакатуючих заходів роботу було виконано за 500т. на комплектуючих одних з найкращих світових виробників.
Додано: Суб 10 бер, 2018 13:47
а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
....так, я помітив, що час-від-часу сюди підлазить нечисть, загадити нашу ЛЬВІВСЬКУ гілку про ЗДАЧУ В ОРЕНДУ НЕРУХОМОСТІ!!!
..... а ті, що порядні, то чогось не всі ГОРЯТЬ БАЖАННЯМ поділитись успіхом!
(саме цікаве - "зародок", чи то, навіть, "ембріон" бізнесу...... - з чого саме ВСЕ почалось?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:21
кАроче... Універсального рецепта придбання нерухомості, чи то під оренду, чи для себе, немає! Хтось любить кавуньчик, а хтось свиний хрящик. На кожний товар є свій покупець! Тут купа факторів може спрацювати. Єдиний факт беззаперечний: совкошлак поступово йде в тартарари...Хоча й на цей товар є свій юзер. Але наразі актульні новобудови. І лише з індивідуальним опаленням.
П.С. На мій смак, душа лежать наразі до новобудов від Еко - дім на Стрийській чи на тій же вулиці від Креатор буд. Але ще не визначився. Все залежатиме від кількості монеток в горщику і натхнення. Якщо крутану на біржі барабана добряче, може щось крутше візьму. Що стосується особняка чи танхауза, то це інший рівень і только состоятєльному чєловєку под сілу! Але квартира в обласному центрі ніколи не завадить. Навіть якщо особняк є.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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