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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:01
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Біля Фуджикури це напевно мова йшла про оцю галявину
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:01
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...там десь недалеко в тих краях Леополь Таун, щось дууууже дешево рекламують? - не цікавились ним?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
цей будинок
що хтось на OLX вже знаходив, на початку коштутвав 120тис. Ну може не саме цей, але в цьому ж локейшині.
От цікаво, за скільки його можна було б здавати.
Я вже думав таке купити, здати, а самому зняти квартиру у Львові. Бо я якраз мав у дупі ставати розвозкою своїм близьким.
Востаннє редагувалось fis в Суб 10 бер, 2018 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:17
Я вирішив ще раз зіграти у це казіно, та купив 3к у повітрі плюс підземний паркінг, бо без нього вважаю інвестицію неповноцінною.
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:21
это потому, что ты спрашиваешь.
кому хочется с дурнем связываться?
спросил бы вменяемый человек - обязательно поделились бы.
как с тебя поговорка писана: «Дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде!»
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:36
Проблема в тому, що хлоп хоче отримати цінну інформацію безплатно.
А за науку варто платити))))
Тут була цікава оповідь про невихованого пана, який брав гроші у борг і не віддавав своєчасно. Доки його не навчили, як себе вести. І він вельми дорого заплатив))))
З яких радощів поважні пани мусять ділитись інформацією з лінивим хлопаком????
Най працює руками і думає головою)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 бер, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:37
Тільки для людей з обмеженими можливостями:
Я НЕ ПРОДАЮ І НЕ ПРОДАВАВ НІЯКУ ХАТИНКУ У ЛЬВОВІ АБО НА ВІДСТАНІ В 1000 (одну тисячу) кілометрів від Львова.
Так і є... фото на Гуглі застаріле, правда... там все суттєвао змінилося...
Сьогодні лежав на пляжу та несподівно в голову прийшла неймовірна ідея...
Про гроші...
Лежав та рахував... Щось інтересне получається... Ще обдумаю і напишу.
ЛЬВІВСКО-ТУРЕЦЬКА НЕСПОДІВАНКА
(роздуми про гроші, що падають ніби-то у Львові, але над морем)
Епіграф: "Єдиний факт беззаперечний: совкошлак поступово йде в тартарари..." (Козак-характериник. Книга спогадів. В 10-ти томах. Видавництво "Бізнесова думка", Львів, 2018)
(текст буде сьогодні ввечері: дуже реально занятий. Тільки встиг кави випити і вже знов бігти)
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 бер, 2018 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:40
Yuri_T
...не пиши мені!
... і взагалі, тут.....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:50
Чому би пану Долярчику не купити губозакатувальну машинку?
Вона йому стала би у нагоді!
Який нетерпимий хлоп!
Не дозволяє себе критикувати)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 10 бер, 2018 17:08
Долярчик
ставь меня в игнор. не хочу, чтобы ты читал то, что я пишу другим людям.
а вот тебя в игнор я ставить не буду.
возьму над тобой, троллякой, шефство.
зы. вот кореш твой местный, перебежчик-Вова, уже чуток пообтесался после трэша на ветках Дельты, Михайловского и т.д.
и ты, приймачок, пообтешешься.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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