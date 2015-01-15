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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9899100101>
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Біля Фуджикури це напевно мова йшла про оцю галявину
https://www.google.com.ua/maps/@49.8612 ... !1e3?hl=en
fis
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:На мій смак, душа лежать наразі до новобудов від Еко - дім на Стрийській чи на тій же вулиці від Креатор буд. Але ще не визначився

...там десь недалеко в тих краях Леополь Таун, щось дууууже дешево рекламують? - не цікавились ним?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

цей будинок
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-d ... 61033.html
що хтось на OLX вже знаходив, на початку коштутвав 120тис. Ну може не саме цей, але в цьому ж локейшині.
От цікаво, за скільки його можна було б здавати.
Я вже думав таке купити, здати, а самому зняти квартиру у Львові. Бо я якраз мав у дупі ставати розвозкою своїм близьким.
Востаннє редагувалось fis в Суб 10 бер, 2018 16:26, всього редагувалось 1 раз.
fis
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:17

  Долярчик написав:...то що, шановне панство, що робите цього року з нерух.:
1) купуєте?
2) продаєте?
3) записуєтесь у "почекуни" і чекаєте у : вал-депо/грн-депо/, чи прокручуєте скирду в.... Ваш варіант...?


Я вирішив ще раз зіграти у це казіно, та купив 3к у повітрі плюс підземний паркінг, бо без нього вважаю інвестицію неповноцінною.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:21

  Долярчик написав:..... а ті, що порядні, то чогось не всі ГОРЯТЬ БАЖАННЯМ поділитись успіхом!

это потому, что ты спрашиваешь.
кому хочется с дурнем связываться?
спросил бы вменяемый человек - обязательно поделились бы.
как с тебя поговорка писана: «Дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде!»
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:36

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:..... а ті, що порядні, то чогось не всі ГОРЯТЬ БАЖАННЯМ поділитись успіхом!

это потому, что ты спрашиваешь.
кому хочется с дурнем связываться?
спросил бы вменяемый человек - обязательно поделились бы.
как с тебя поговорка писана: «Дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде!»

Проблема в тому, що хлоп хоче отримати цінну інформацію безплатно.
А за науку варто платити))))
Тут була цікава оповідь про невихованого пана, який брав гроші у борг і не віддавав своєчасно. Доки його не навчили, як себе вести. І він вельми дорого заплатив))))

  Долярчик написав:а ті, що порядні, то чогось не всі ГОРЯТЬ БАЖАННЯМ поділитись успіхом!

З яких радощів поважні пани мусять ділитись інформацією з лінивим хлопаком????
Най працює руками і думає головою)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 бер, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:37

Тільки для людей з обмеженими можливостями:
  Yuri_T написав:akurt
ну ок, продавай хатынку. желаю удачи.
не буду мешать :)

Я НЕ ПРОДАЮ І НЕ ПРОДАВАВ НІЯКУ ХАТИНКУ У ЛЬВОВІ АБО НА ВІДСТАНІ В 1000 (одну тисячу) кілометрів від Львова.

  fis написав:Біля Фуджикури це напевно мова йшла про оцю галявину
https://www.google.com.ua/maps/@49.8612 ... !1e3?hl=en


Так і є... фото на Гуглі застаріле, правда... там все суттєвао змінилося...

Сьогодні лежав на пляжу та несподівно в голову прийшла неймовірна ідея...
Про гроші...
Лежав та рахував... Щось інтересне получається... Ще обдумаю і напишу.

ЛЬВІВСКО-ТУРЕЦЬКА НЕСПОДІВАНКА

(роздуми про гроші, що падають ніби-то у Львові, але над морем)

Епіграф: "Єдиний факт беззаперечний: совкошлак поступово йде в тартарари..." (Козак-характериник. Книга спогадів. В 10-ти томах. Видавництво "Бізнесова думка", Львів, 2018)

(текст буде сьогодні ввечері: дуже реально занятий. Тільки встиг кави випити і вже знов бігти)
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 бер, 2018 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:40

Yuri_T
...не пиши мені!
... і взагалі, тут.....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:50

  Долярчик написав:..і тут, я нічого і не збираюсь заробити, лише набратись досвіду від поважного панства...... яке, я думав, буде більш охоче ділитись своїми успіхами/перемогами....
... наприклад ЧЕСНО і ЧІТКО написати:
- так, мені пощастило одружитись на багатій...
- так, мені прийшов спадок квартира(або й дві)
- так, я був при певній посаді і брав хабарі...
- так, я гарував на заробітках і ЧЕСНО заробив...
- так, я займася чимось ризикованим і нелегальним, і тому тепер я на коні...
- так, я......... - ваш варіант!

Чому би пану Долярчику не купити губозакатувальну машинку?
Вона йому стала би у нагоді!

  Долярчик написав:Yuri_T
...не пиши мені!
... і взагалі, тут.....

Який нетерпимий хлоп!
Не дозволяє себе критикувати))) :D
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:08

Долярчик
ставь меня в игнор. не хочу, чтобы ты читал то, что я пишу другим людям.

а вот тебя в игнор я ставить не буду.
возьму над тобой, троллякой, шефство.

зы. вот кореш твой местный, перебежчик-Вова, уже чуток пообтесался после трэша на ветках Дельты, Михайловского и т.д.
и ты, приймачок, пообтешешься.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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  #<1 ... 9899100101>
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