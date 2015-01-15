Додано: Суб 10 бер, 2018 17:28

fis написав: Біля Фуджикури це напевно мова йшла про оцю галявину

https://www.google.com.ua/maps/@49.8612 ... !1e3?hl=en Біля Фуджикури це напевно мова йшла про оцю галявину

fis написав: цей будинок

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-d ... 61033.html

що хтось на OLX вже знаходив, на початку коштутвав 120тис. Ну може не саме цей, але в цьому ж локейшині.

От цікаво, за скільки його можна було б здавати.

Я вже думав таке купити, здати, а самому зняти квартиру у Львові. Бо я якраз мав у дупі ставати розвозкою своїм близьким. цей будинок... 61033.htmlщо хтось на OLX вже знаходив, на початку коштутвав 120тис. Ну може не саме цей, але в цьому ж локейшині.От цікаво, за скільки його можна було б здавати.Я вже думав таке купити, здати, а самому зняти квартиру у Львові. Бо я якраз мав у дупі ставати розвозкою своїм близьким.

sailed написав: Я вирішив ще раз зіграти у це казіно, та купив 3к у повітрі плюс підземний паркінг, бо без нього вважаю інвестицію неповноцінною. Я вирішив ще раз зіграти у це казіно, та купив 3к у повітрі плюс підземний паркінг, бо без нього вважаю інвестицію неповноцінною.

akurt написав: Так, некогда, жена клубнику помыла, зовет... Так, некогда, жена клубнику помыла, зовет...

Там до лісу світло-газ треба тягнути мабутьПрофіт буде більший, якщо на ці гроші купити декілька менших квартир, а жити там, де живетеА скільки коштує метр повітря? паркінг бонусом до 3-кім не пішов?Долярчик! Я малолєткою в 90-і продавала в Польщі біля Гданська на базарі китайський ширпотреб, кришталь із заводу Райдуга, гудзики, тапочки, які клеїла сусідка-партнерка по "бізнесу", і мешти з якоїсь "бази" у Львові. Пам'ятаю, як якось за 2 дні ми продали щось триста пар однакових (!) жіночих мештів-мокасинів. Одного фасону! - Зараз таке можливо? 41й розмір брали навіть чоловіки. Основними покупцями були німці, які безвізово ходили через кордон до Польщі, як наші зараз, а платили німецькими марками. Але то мені не допомагає зараз.От читаю форум, і бачу можливість просто міжнародної співпраці:От панпродав всю нерухомість у Львові, отримав 150 штук зелених і не лишив їх в порожній хаті, а поїхав в офшор платити податки. Гріється на сонечку, і думає вже котрий день: як потратити ті 150 штук.- та запропонуйте пануy інвестувати у Ваш бізнес, чи якось пів-на-пів, чи запропонуйте вигуляти його бідолашного собаку, чи проконтролювати робітників, які обраховують, чи просто за рекламу тут, на "вашій" гілці, чи продати трохи того стрийського паркету. Та людина хоче потратити гроші!За ідею не дякуйте! Мені вистачить вишневої настоянки.Ваша дружина 8 березня гарно відсвяткувала? з вином?