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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:28

  fis написав:Біля Фуджикури це напевно мова йшла про оцю галявину
https://www.google.com.ua/maps/@49.8612 ... !1e3?hl=en

Там до лісу світло-газ треба тягнути мабуть

  fis написав:цей будинок
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-d ... 61033.html
що хтось на OLX вже знаходив, на початку коштутвав 120тис. Ну може не саме цей, але в цьому ж локейшині.
От цікаво, за скільки його можна було б здавати.
Я вже думав таке купити, здати, а самому зняти квартиру у Львові. Бо я якраз мав у дупі ставати розвозкою своїм близьким.

Профіт буде більший, якщо на ці гроші купити декілька менших квартир, а жити там, де живете :wink:

  sailed написав:Я вирішив ще раз зіграти у це казіно, та купив 3к у повітрі плюс підземний паркінг, бо без нього вважаю інвестицію неповноцінною.


А скільки коштує метр повітря? паркінг бонусом до 3-кім не пішов?

Долярчик! Я малолєткою в 90-і продавала в Польщі біля Гданська на базарі китайський ширпотреб, кришталь із заводу Райдуга, гудзики, тапочки, які клеїла сусідка-партнерка по "бізнесу", і мешти з якоїсь "бази" у Львові. Пам'ятаю, як якось за 2 дні ми продали щось триста пар однакових (!) жіночих мештів-мокасинів. Одного фасону! - Зараз таке можливо? 41й розмір брали навіть чоловіки. Основними покупцями були німці, які безвізово ходили через кордон до Польщі, як наші зараз, а платили німецькими марками. Але то мені не допомагає зараз.

От читаю форум, і бачу можливість просто міжнародної співпраці:
От пан akurt продав всю нерухомість у Львові, отримав 150 штук зелених і не лишив їх в порожній хаті, а поїхав в офшор платити податки. Гріється на сонечку, і думає вже котрий день: як потратити ті 150 штук.
Долярчик - та запропонуйте пану akurty інвестувати у Ваш бізнес, чи якось пів-на-пів, чи запропонуйте вигуляти його бідолашного собаку, чи проконтролювати робітників, які обраховують, чи просто за рекламу тут, на "вашій" гілці, чи продати трохи того стрийського паркету. Та людина хоче потратити гроші!
За ідею не дякуйте! Мені вистачить вишневої настоянки.

  akurt написав:Так, некогда, жена клубнику помыла, зовет...

Ваша дружина 8 березня гарно відсвяткувала? з вином?
https://www.youtube.com/watch?v=xYk4aCkRrzs
Востаннє редагувалось Lambada в Суб 10 бер, 2018 18:05, всього редагувалось 3 разів.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:57

  fis написав:цей будинок
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-d ... 61033.html
що хтось на OLX вже знаходив, на початку коштутвав 120тис. Ну може не саме цей, але в цьому ж локейшині.
От цікаво, за скільки його можна було б здавати.
Я вже думав таке купити, здати, а самому зняти квартиру у Львові. Бо я якраз мав у дупі ставати розвозкою своїм близьким.




сумніваюсь, що хтось захоче орендувати будинок у Брюхах для проживання, хіба для малолєток під бух-трах, але з тої хати за короткий час хіба повний швах буде

будинок під здачу хіба у місті
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  #<1 ... 9899100101
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